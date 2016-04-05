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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6140614161426143>
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 20:58

Контрактна армія врятує світ!© ;)

  Howl написав:Успіх, почему-то раньше тебя не смущали сроки действия контрактов:
Раніше не було повномасштабної!
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 21:13

  Успіх написав:
  ЛАД написав:Первая часть у Вас правильная.
А вот предложения...
Тому я кажу до всіх - пропонуйте СВОЇ варіанти! ;)

Знал бы, давно написал. :)

  ЛАД написав:П.3 - если так сделать, то инфляция 2022 покажется мелочью. Начало 90-х помните? Ваш заработок за 2 года, если Вы не поменяли на доллары, превратится в...
Ну, треба ж якось більш заохочувати з усіх сторін(і з фінансової сторони - теж)
Тому, може потім, якось треба таки трохи і девальвувати... 45....55...65 (що півроку піднімати курс)


Не треба, но, может, придётся.
Но я недаром напомнил о начале 90-х. Вопрос не столько в девальвации, сколько в инфляции. Не знаю, чем Вы тогда занимались, но те, кто работал за зарплату в день зарплаты бежали скупаться, потому что через несколько дней деньги стоили уже заметно меньше.

  ЛАД написав:П.5 - как Вы думаете, много людей напишут о желании пойти в пехоту и, тем более, штурмовые части? Может, какие-то единицы найдутся.
А толку брати таких, які будуть при найменшій небезпеці, розвератись і тікати?(а вже розказували такі історії)
Ефект який? А платити треба буде таким 200к!(по моїх мірках майбутнього)

Тож - критикуючи, пропонуйте! :)

Повторю - к сожалению, не вижу вариантов.
Или Ваш с "найманцями з бідних країн" - не знаю, насколько реально и эффективно.
Или так, как во 2 Мировую. Как-то же воевали без сумасшедших зарплат.
"Материальное стимулирование" того времени в Союзе, Германии, Великобритании можно посмотреть, например, здесь - https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvo-i-semi-voennosluzhaschih-v-gody-vtoroy-mirovoy-voyny-sssr-germaniya-velikobritaniya-komparativnyy-analiz/viewer.
Возможно, придётся несколько забыть о демократии.
Думаю, что в условиях настоящей войны, как у нас, так пришлось бы поступить любой стране.
Контрактная армия годится для мирного времени и "полицейских акций".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 21:19

  Успіх написав:
  Howl написав:Успіх, почему-то раньше тебя не смущали сроки действия контрактов:
Раніше не було повномасштабної!

Ага, не було ... І в 2014 році не було, коли ти шпрехами до роверів торгував )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 21:21

  pesikot написав:
  prodigy написав:pesikot

проявляєте увагу незначним фактам, загальна тема що буде робити (або не робити) США
в 2024р.
1)активна допомога
2)імітація допомоги
3)переключають всі зусилля на Китай

Дивітся, в аналізі інформація є таке поняття: garbage in - garbage out

Якщо якісь висновки роблять на засадах вхідної мусорної інформації, то і висновки будуть такі ж мусорні

Стосовно того, що будуть робити США.
А конкретно Байден & Co
Так у них варіантів небагато

На одній нозі Байдена вісить гіря(32-64-128 кг) виходу з Афганістану. Вихід позорний, проте логічний. Бо нащо воювати американцями за те, за що місцеві не воюють
Але це удар по репутації

З Україною теж не все просто зараз.
З одного боку, військо та люди роблять все можливе для супротиву та перемоги
З іншого боку, зелена влада будує диктатуру і війна - це не привід будувати диктатуру

Тому у Байден & Co дуже складна задача - допомагати диктатурам вони не хочуть, а ось країні допомогати вони хочуть

Бо якщо допомагати Україні, то Китай і далі буде сидіти на політичному березі річки і чекати, чекати ... може і не дочекається ... Притчу цю ви знаєте

А якщо не допомагати Україні, США покаже свою слабкість, то Китай встане з політичного берега річки
І тоді вже всім добре не буде

PS. Все ІМХО


Во время визита путина в Китай 17 октября 2023 года -капли путинской слюны, кажется все-таки попали в суп председателя Си.
Председатель демонстрирует все симптомы путинизма.
В своей новогодней речи китаец провозгласил, что «воссоединение» Китая и Тайваня неизбежно.
По сути - это анонс грандиозной войны Китая и Запада.
НАТО, как известно, дало слово защищать Тайвань.
Тьма сгущается.
Невзоров


до речи, як би не ставитись до Невзорова, але він ще в 2018м сказав що "Аннушка розлила масло"(война рф и Украины неизбежна)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 21:24

ЛАД

https://t.me/nevzorovtv/13096
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 21:30

  ЛАД написав:
  pesikot написав:............
З Україною теж не все просто зараз.
З одного боку, військо та люди роблять все можливе для супротиву та перемоги
З іншого боку, зелена влада будує диктатуру і війна - це не привід будувати диктатуру

Тому у Байден & Co дуже складна задача - допомагати диктатурам вони не хочуть, а ось країні допомогати вони хочуть
.........

США неоднократно помогали диктатурам, причём даже без войны.
Хотя, по-моему, от диктатуры мы пока что очень далеки.

У нас автократия с элементами военной диктатуры .

Автократия

одна из форм политического режима, основа которой стоит на неограниченном контроле власти одним лицом или же советом наподобие однопартийного парламента или президентской республики
beee
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 21:31

  Успіх написав:
  Howl написав:Успіх, почему-то раньше тебя не смущали сроки действия контрактов:
Раніше не було повномасштабної!


Друже, на момент демобілізації не буде навіть після 36міс (армія не має такої можливості-дозволити собі втратити вояк з досвідом 2р+), тому максимум на що можна сподіватись -це збільшення офіційної відпустки і планова ротація підрозділів, для цієї мети і відбувається мобілізація

до речі, в ЗСУ існує велика проблема з підготовкою резерву, мається про наші центри навчать -типу Десна, Яворів(184-й Навчальний центр Академії Сухопутних військ)

під час двох місяців навчання відбувають максимум 2 години на день, для порівняння в Британії 8-9 годин на день
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 01 січ, 2024 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 21:42

flyman
Якби в тому що тут пишеш було б хоч слово правди ти б уже давно перестав писати на форумах. :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 21:49

  Ukrainian написав:flyman
Якби в тому що тут пишеш було б хоч слово правди ти б уже давно перестав писати на форумах. :lol:

ти ще маленький, в пізньому СРСР теж не все що тут набріхують було, але якщо тоді ішло від меншої свободи до свободи більшої, то тепер маятник в протилежний бік. Чи потрібно чекати коли вже буде перейдено Рубікон? Украініан каже, що нема чого хвилюватися, в Багдаді все спокійно, жабу варять поступово
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 22:19

Интернет-зависимый обиделся и тренирует выдержку?
Потыкайте его кто-то палкой…
Делаем ставки, хватит до утра хотя бы?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 січ, 2024 22:31, всього редагувалось 2 разів.
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  #<1 ... 6140614161426143>
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