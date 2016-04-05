fler написав:Відзвонився знайомий військовий. Вчора кацапи робили газові атаки. Нашим довелося вдягати респіратори.
Так і сказав- респіратори?
Не придиратесь не все разбираются в нюансах, понятно, что не респираторы, а противогазы, респираторы вообще не стоят на вооружении ЗСУ, тем более они бесполезны против хлорпикрина, который был использован, а противогазы, именно то, что надо. Впрочем для тех кто в теме, хлорпикрин это тролллинг со стороны кацапов, много слез, кашля и соплей, но при наличии противогаза хлорпикрин вещь никчемная и несмертельная.
ЛАД написав:Точніше, критерій успішності - розмір капіталу, як наслідок - розмір сплачених податків.
Якраз ні Саме сплата податків і сплата в благодійні фонди - це критерій УСПІШНОСТІ
А ті хто на перше місце ставлять розмір капіталу - забувають Капітал - це ЗЛО для всіх. Що там Маркс( чи Енгельс) - заради 300% прибутку - капітал піде на будь-який злочин..
Тому створення капіталу - це рух по трупам ворогів.... А от податки з СТВОРЕНОГО капіталу - це соціальна сфера і вирівнювання якості життя між різними групами населення.
Тому й виходить Вчені які створили щось для загального використання - успішні так само як і капіталіст який сплатив податки...
Але податки вони сплатили невеликі. Щоб сплатити великі податки зі СТВОРЕНОГО капіталу, його для початку треба створити. І за сплатою податків дуже ретельно стежить держава через фіскальні органи. Не сплатити їх - собі дорожче. Якби можна було, їх би і не сплачували. "Сплата в благодійні фонди - це критерій УСПІШНОСТІ" - ніколи не чув такого. В жодній країні. За це поважають, але це не критерій успішності.
1 Коли створюється капітал - податки як правило сплачуються мізерні. Практично всі податкові системи нараховують податки на споживання. Тобто ті суми грошей які людина витрачає на себе - ті і оподатковуються. А те що ВКЛАДАЄТЬСЯ у розвиток бізнесу - те прибутку не створює..це збиток( в момент вкладення, витрати вищі ніж отримано від використання вкладень) , при чому це збиток на роки.... І тільки років через 10 , коли проходить первинна амортизація -ці інвестиції перетворюються в капітал. Тому ще раз Чим швидше розвиваєшся - тим менше платиш, і тим довше не отримаєш прибутку 2 Тільки в совку УСПІШНІСТЬ визначається Державними нагородами В нормальному світі - УСПІШНІСТЬ ЦЕ ПОВАГА ОТОЧУЮЧИХ
Він дає змогу звернути увагу на ті речі, над якими не задумуєшся. Отже, як правило, ніхто тут нічого неймовірного занадто цінного або сверзнового не викладає. Все можна самому знайти в новинах, інтерв'ю, статтях; самому додуматися.
Але хтось виклав і ти звернув на це увагу. Навіть помилкове, то хтось виправив (як наприклад, Продиджи підказав про танкер з нафтою). Іноді виникають дискусії між різними точками зору - це і овсім клондайк, бо виходять дуже цікаві аргументи в процесі пояснень.
Навіть просто якась інфа, яка не викликає обговорень, все рівно може бути цінною, цікавою для когось.
Приклад: яка може бути одна з причин, що деякі підрозділи не ротуються? Самі против ротації. Чому? Може бути отака причина: "Ви з 2014 року на війні. Де ви черпаєте ентузіазм, щоб продовжувати?
Ніде. Я його черпав, мабуть, до початку 2023-го. А зараз просто їду з тією швидкістю, з якою до цього розігнався. Підрозділ без ротації два з половиною роки. Немає де брати ті сили. Я прошу: виведіть хоча б через рік. Реально, люди вже змучилися.
Але, на жаль, зараз активна фаза війни. У мене підготовлені позиції, окопна лінія, бліндажі в три накати. Якщо вийдемо на відновлення, то куди потім підемо? Нові війська вводять там, де дуже погано. Ми будемо або проводити наступальні дії, або ставати заслоном. Але це буде означати, що ми вже будемо в чистому полі, не "вкопані".
Я це пояснюю командирам підрозділів. Так, нам важко. Але якщо будемо наступати, буде у 100 разів важче. Коли ми прийшли сюди, у нас втрати були колосальні. За день — семеро "двохсотих". Так що підрозділи розуміють.
Ми зараз проводимо ротаційні дії, самі себе міняємо. Система відпусток працює. Якщо в бійця щось сталося вдома, він уже не воїн. Він думками з сім'єю. Це вже просто тіло з автоматом на посту. Його треба відпустити на два-три" https://suspilne.media/622443-vid-garno ... -u-vijsku/
А які питання виникають з цього факту і з таких пояснень... Там, як мінімум, з десяток різних шарів.
Начебто ну нічого незвичайного, все очевидно, але увагу на це не звернув би.
З.и. на цьому всім нормальним форумчанам гудбай, хай щастить в новому році. На деякий час залишу спільноту.
detroytred написав:Ви з 2014 року на війні. Де ви черпаєте ентузіазм, щоб продовжувати?
Ніде. Я його черпав, мабуть, до початку 2023-го. А зараз просто їду з тією швидкістю, з якою до цього розігнався. Підрозділ без ротації два з половиною роки. Немає де брати ті сили. Я прошу: виведіть хоча б через рік. Реально, люди вже змучилися.
Тиждень відпочинку на відновлення, якщо більше, то війти в колію буде тяжче, через рік умовний "вітальєн" з гражданки (швидкість потяга нуль, ще й поза рейками на які потрібно затягти бульдозером і краном).
flyman написав:Тиждень відпочинку на відновлення, якщо більше, то війти в колію буде тяжче, через рік умовний "вітальєн" з гражданки (швидкість потяга нуль, ще й поза рейками на які потрібно затягти бульдозером і краном).
Муху з Віталіаном ніхто на нуль не тягне Їх ПРОСЯТЬ змінити свою поведінку в тилу, і згадавши як важко на нулі чи навіть просто в ЗСУ - перебрати на себе хоч трішки того тягара з плечей солдат... При чому ніхто навіть не змушує платити більше податків... Але ЗАДОНАТИТИ якихось 5-10% від свого доходу - це ж в їх інтересах і це навіть не повинно обговорюватись.