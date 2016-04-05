Додано: Пон 01 січ, 2024 22:46

Він дає змогу звернути увагу на ті речі, над якими не задумуєшся.Отже, як правило, ніхто тут нічого неймовірного занадто цінного або сверзнового не викладає. Все можна самому знайти в новинах, інтерв'ю, статтях; самому додуматися.Але хтось виклав і ти звернув на це увагу. Навіть помилкове, то хтось виправив (як наприклад, Продиджи підказав про танкер з нафтою).Іноді виникають дискусії між різними точками зору - це і овсім клондайк, бо виходять дуже цікаві аргументи в процесі пояснень.Навіть просто якась інфа, яка не викликає обговорень, все рівно може бути цінною, цікавою для когось.Приклад: яка може бути одна з причин, що деякі підрозділи не ротуються? Самі против ротації. Чому? Може бути отака причина:"Ви з 2014 року на війні. Де ви черпаєте ентузіазм, щоб продовжувати?Ніде. Я його черпав, мабуть, до початку 2023-го. А зараз просто їду з тією швидкістю, з якою до цього розігнався. Підрозділ без ротації два з половиною роки. Немає де брати ті сили. Я прошу: виведіть хоча б через рік. Реально, люди вже змучилися.Але, на жаль, зараз активна фаза війни. У мене підготовлені позиції, окопна лінія, бліндажі в три накати. Якщо вийдемо на відновлення, то куди потім підемо? Нові війська вводять там, де дуже погано. Ми будемо або проводити наступальні дії, або ставати заслоном. Але це буде означати, що ми вже будемо в чистому полі, не "вкопані".Я це пояснюю командирам підрозділів. Так, нам важко. Але якщо будемо наступати, буде у 100 разів важче. Коли ми прийшли сюди, у нас втрати були колосальні. За день — семеро "двохсотих". Так що підрозділи розуміють.Ми зараз проводимо ротаційні дії, самі себе міняємо. Система відпусток працює. Якщо в бійця щось сталося вдома, він уже не воїн. Він думками з сім'єю. Це вже просто тіло з автоматом на посту. Його треба відпустити на два-три"А які питання виникають з цього факту і з таких пояснень...Там, як мінімум, з десяток різних шарів.Начебто ну нічого незвичайного, все очевидно, але увагу на це не звернув би.З.и. на цьому всім нормальним форумчанам гудбай, хай щастить в новому році. На деякий час залишу спільноту.