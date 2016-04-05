Додано: Пон 01 січ, 2024 23:23

budivelnik написав: vitaliiangel написав: budivelnik написав: Хтось отримує оренду в розмірі від 100 000 грн/місяць і платить 2000 грн/місяць

А хтось отримує 100 000 і платить - 40 000...

так і живемо Хтось отримує оренду в розмірі від 100 000 грн/місяць і платить 2000 грн/місяцьА хтось отримує 100 000 і платить - 40 000...так і живемо вас заставляют заниматься вашим бизнесом? купите вместо него какие-то помещения, сдайте их в аренду и платите с доходов 2000/мес. Как маленькие дети, у Саши яблоко вкуснее. Каждый сам выбирал свой путь, хуле вы ноете? вас заставляют заниматься вашим бизнесом? купите вместо него какие-то помещения, сдайте их в аренду и платите с доходов 2000/мес. Как маленькие дети, у Саши яблоко вкуснее. Каждый сам выбирал свой путь, хуле вы ноете? 1 Я маю приміщення які здаю в оренду

2 Я маю приміщення в яких веду бізнесову діяльність



Тому мені по барабану чим займатись..

Але мені не по барабану коли хитровимахано/ображені під час війни пробують оточуючим довести що вони ТАКІ САМІ ЯК Я. 1 Я маю приміщення які здаю в оренду2 Я маю приміщення в яких веду бізнесову діяльністьТому мені по барабану чим займатись..Але мені не по барабану коли хитровимахано/ображені під час війни пробують оточуючим довести що вони ТАКІ САМІ ЯК Я.

По моему для того чтоб иметь 100000грн пассивного дохода в месяц, надо было вложить минимум 10^5 × 120 = 12млн гривен по курсу 23-26 в лучшие годы, чего точно у витальяна не было(когда он там начал скупать коммерцию), более точные цифры может дать Конг, нет есть конечно варианты более выгодного входа с пропажей прошлых хозяев и коммунального имущества, так называемая "корбаномика с элементами Бене-регулирования", но сомневаюсь что люди, которые могут отжимать заводы за долги по солнечному свету и кислороду тут пишут.А у вас если с сотки чистой прибыли идёт 40% на расходы или даже в случае подакцизных товаров(которые гребут даже в Диксоне в полярную ночь) на налоги - то радуйтесь что не пролетаете вообще и не докладываете с кубышки абы бизЪнес не сдох.Поинтересуйтесь почём аренда во всяких там Караванах и прочих ...таунах, если они в вашем городе есть, сколько идёт официальный платёж и сколько конверт(Андрюше С. на икру) и какой там вал и норма прибыли(поверьте, с появлением интернет-торговли никто чистыми - от закупки и таможни до продажи - и три конца не имеет, а аренду сотни кгрн за обьект платит), и не выйдет ли там с миллиона прибыли допустим тысяч 700 расходов в среднем.