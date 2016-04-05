freeze написав:Впрочем для тех кто в теме, хлорпикрин это тролллинг со стороны кацапов, много слез, кашля и соплей, но при наличии противогаза хлорпикрин вещь никчемная и несмертельная.
Так би мовити, на посошок. Ходила байка, що в Забво в сильний мороз дуже ретельний ротний для підвищення ефективності (бо мороз-то великий, треба збільшити випаровування) перевірки особовим складом протигазів в палатці вирішив добряче підігріти отой хлорпікрін. І перестарався з його кількістю та підігрівом. Наслідок - декілька трупів.
В хіміків треба спитати так чи ні. От і типовий приклад користі форуму)) Привід взнати про оту старющу байку.
budivelnik написав:Хтось отримує оренду в розмірі від 100 000 грн/місяць і платить 2000 грн/місяць А хтось отримує 100 000 і платить - 40 000... так і живемо
вас заставляют заниматься вашим бизнесом? купите вместо него какие-то помещения, сдайте их в аренду и платите с доходов 2000/мес. Как маленькие дети, у Саши яблоко вкуснее. Каждый сам выбирал свой путь, хуле вы ноете?
1 Я маю приміщення які здаю в оренду 2 Я маю приміщення в яких веду бізнесову діяльність
Тому мені по барабану чим займатись.. Але мені не по барабану коли хитровимахано/ображені під час війни пробують оточуючим довести що вони ТАКІ САМІ ЯК Я.
По моему для того чтоб иметь 100000грн пассивного дохода в месяц, надо было вложить минимум 10^5 × 120 = 12млн гривен по курсу 23-26 в лучшие годы, чего точно у витальяна не было(когда он там начал скупать коммерцию), более точные цифры может дать Конг, нет есть конечно варианты более выгодного входа с пропажей прошлых хозяев и коммунального имущества, так называемая "корбаномика с элементами Бене-регулирования", но сомневаюсь что люди, которые могут отжимать заводы за долги по солнечному свету и кислороду тут пишут. А у вас если с сотки чистой прибыли идёт 40% на расходы или даже в случае подакцизных товаров(которые гребут даже в Диксоне в полярную ночь) на налоги - то радуйтесь что не пролетаете вообще и не докладываете с кубышки абы бизЪнес не сдох. Поинтересуйтесь почём аренда во всяких там Караванах и прочих ...таунах, если они в вашем городе есть, сколько идёт официальный платёж и сколько конверт(Андрюше С. на икру) и какой там вал и норма прибыли(поверьте, с появлением интернет-торговли никто чистыми - от закупки и таможни до продажи - и три конца не имеет, а аренду сотни кгрн за обьект платит), и не выйдет ли там с миллиона прибыли допустим тысяч 700 расходов в среднем.
И да - Буливельник - если с чистой сотки кгрн, что вы можете всей!!! семьёй с 3 мужиков хомячите ежемесячно, вы донатите 40кгрн, и тем самым отодвигаете покупку авто новее сыновьям в перспективе и ремонт у них в квартирах, то это означает просто что вы можете это сделать БЕЗ ущерба для бизнеса с небольшим сокращением потребления, чего многие бизЪнесЪмены типа меня просто не могут себе позволить в текущий момент из-за некоторых нюансов, вам точно неведомых.
budivelnik написав:1 Я маю приміщення які здаю в оренду 2 Я маю приміщення в яких веду бізнесову діяльність
Тому мені по барабану чим займатись.. Але мені не по барабану коли хитровимахано/ображені під час війни пробують оточуючим довести що вони ТАКІ САМІ ЯК Я.
По моему для того чтоб иметь 100000грн пассивного дохода в месяц, надо было вложить минимум 10^5 × 120 = 12млн гривен по курсу 23-26 в лучшие годы, чего точно у витальяна не было(когда он там начал скупать коммерцию), более точные цифры может дать Конг, нет есть конечно варианты более выгодного входа с пропажей прошлых хозяев и коммунального имущества, так называемая "корбаномика с элементами Бене-регулирования", но сомневаюсь что люди, которые могут отжимать заводы за долги по солнечному свету и кислороду тут пишут. А у вас если с сотки чистой прибыли идёт 40% на расходы или даже в случае подакцизных товаров(которые гребут даже в Диксоне в полярную ночь) на налоги - то радуйтесь что не пролетаете вообще и не докладываете с кубышки абы бизЪнес не сдох. Поинтересуйтесь почём аренда во всяких там Караванах и прочих ...таунах, если они в вашем городе есть, сколько идёт официальный платёж и сколько конверт(Андрюше С. на икру) и какой там вал и норма прибыли(поверьте, с появлением интернет-торговли никто чистыми - от закупки и таможни до продажи - и три конца не имеет, а аренду сотни кгрн за обьект платит), и не выйдет ли там с миллиона прибыли допустим тысяч 700 расходов в среднем.
Я не податковий інспектор Мене не цікавить сума вкладеного і розмір отриманого. Але якщо людина ОТРИМУЄ більше ніж 15000 грн/місяць чистими...то нехай візьме приклад з пенсіонерів які з пенсії в 3000 грн - донатять 500
І наступне А де суттєва різниця між если с сотки чистой прибыли идёт 40% на расходы і с миллиона прибыли допустим тысяч 700 расходов в среднем
І чому Якщо чистий прибуток в десятках тисяч то донатити западло?
vitaliiangel написав:барабашов и не лень вам было эти бредни анализировать.
Я математик по образованию, и пусть у меня не было золотой медали в лицее и красного диплома в вузе, но расчёты некоторых индивидуумов здесь, на финансовом форуме, просто вынуждают снять перо "с предохранителя". Особенно когда люди, явно не пользовавшиеся ранее туалетной бумагой и мылом, и считающие таблицу умножения на калькуляторе, начинают в этой теме посылать всех в окоп под Авдеевку, особенно тех, кого батькивщина в 90е и прокрутила и поимела.
барабашов написав:И да - Буливельник - если с чистой сотки кгрн, что вы можете всей!!! семьёй с 3 мужиков хомячите ежемесячно, вы донатите 40кгрн, и тем самым отодвигаете покупку авто новее сыновьям в перспективе и ремонт у них в квартирах, то это означает просто что вы можете это сделать БЕЗ ущерба для бизнеса с небольшим сокращением потребления, чего многие бизЪнесЪмены типа меня просто не могут себе позволить в текущий момент из-за некоторых нюансов, вам точно неведомых.
1 А хто сказав що з 100 000 ? Є два бізнеси мій і молодшого ( старший це просто волонтерська+ДФТГ- йому ще треба допомагати , а він вкладає працю) З свого -від 30000 до 40000 податки + донати від 20000 100 000 отримав - від 30 000 податки - від 20000 донати=50000 залишилось на трьох осіб ( я , дружина, молодша дочка студент) Молодший Борг 5 млн(безвідсотковий на 5 років ) - чистий прихід 150 000 - податки 25000 - донати 15000 -тіло боргу 90 000 = власні витрати 20000
Недоотриманий прибуток від здачі в оренду (2 роки ковід+2 роки війна)= 1 млн грн
І що я тепер повинен плакатись і казати що мені всі винні? При цьому Якщо в людини мінуса...я це можу зрозуміти..але тоді не можу чому він не перекриває їх зарплатою ЗСУ Якщо ж тут отримує більше ніж зарплата ЗСУ - то чому не ділиться з тими хто його захищає? Не вірить владі..так без проблем В нього що жодного друга/знайомого на фронті якому б можна було допомогти??
Зеленський: Захід втратив відчуття нагальності, а українці – відчуття екзистенційної загрози - THE ECOMONIST.
Як пише видання, Зеленський роздратований коливаннями деяких своїх союзників, а також відстороненістю деяких своїх співвітчизників. За його словами, Захід втратив відчуття нагальності, а багато українців втратили відчуття екзистенційної загрози війни.
барабашов написав:начинают в этой теме посылать всех в окоп под Авдеевку, особенно тех, кого батькивщина в 90е и прокрутила и поимела.
Основний мій посил ДОПОМАГАТИ ПОВИННІ ВСІ Вторинний посил Якщо не можеш( по фізичним чи психологічним параметрам) - допомагай або своєю працею або фінансово Якщо ж бізнесмен в якого варіант вижити це виграти в піраміді ( приклад Долярчик - але той на фронті ) - то хоч не відсвічуй на цих сторінках
ПС Я з 1965 року народження, що таке 90-ті не тобі мені розповідати.
Зеленський: Захід втратив відчуття нагальності, а українці – відчуття екзистенційної загрози - THE ECOMONIST.
Як пише видання, Зеленський роздратований коливаннями деяких своїх союзників, а також відстороненістю деяких своїх співвітчизників. За його словами, Захід втратив відчуття нагальності, а багато українців втратили відчуття екзистенційної загрози війни.