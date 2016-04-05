Додано: Вів 02 січ, 2024 00:14

барабашов

Що то сказати хотів?

Звинуватити мене що я торгую контрофактом - так тут ти лох - розмір податків які я сплачую це доводить

Що якщо твій братик торгує по чорному на шуварі - так при чому тут я - братика виховуй



Тепер про доходи

Це я почав про ікру і червону рибку писати? чи той кого ти захищаєш?

сьогодні спеціально глянув вартість баночки червоної ікри не топ..275 грам - 700 грн по акції...

Може нехай твій підопічний від банки ікри раз в місяць відмовиться?



І останнє

Якщо на фронті проблеми -фронтовики про це пишуть

якщо в тилу проблеми - тиловики пишуть

Це зрозуміти можна - ВІЙНА

А якщо якийсь дурник заявляє

В мене майна на море денег , ікорку з рибкою купував і буду купувати

але мене до державної сіськи не пустили 20 років тому

і я не платив, не плачу і не збираюсь платити ні податків ні донатів...

То кого цей чмирь в першу чергу підставляє?

мене з шуваром за 1000 км від фронту

чи тебе з барабашовським ринком за 50 км..адже долярчик-птіца говорун яка не відрізняється умом і сообразітельностю але і до нього дійде

якщо ТУТ МОДНО не допомагати ЗСУ - то якого чорта він повинен захищати Харків?