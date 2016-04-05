budivelnik Ты в окоп не посылаешь, это верно Сворачивать полностью работу которую выстраивал лет допустим 30+, если сейчас донатишь на ВСУ меньше тебя - отличный совет Всем торговать водкой и сигаретами, которые ДАЮТ на реализацию ОПТОВИКИ(а сам можешь закупить только контрафакт в 5л флягах на "писяточки" на разлив) не дано Вывод - всё таки прапор это генетическое заболевание и звёзды поперек ключицы - это как говорил Алоизыч - признак арийской расы. Пысы. Двоюродный брат Олег торгует на Шуваре. Звёзды поперек. Родился у вас. Теорию Алоизыча подтверждает.
budivelnik написав:.......... Тому ще раз Чим швидше розвиваєшся - тим менше платиш, і тим довше не отримаєш прибутку 2 Тільки в совку УСПІШНІСТЬ визначається Державними нагородами В нормальному світі - УСПІШНІСТЬ ЦЕ ПОВАГА ОТОЧУЮЧИХ
Повага оточуючих вполне может быть и у бедного человека без всякой благодійності. Повага за благодійність тоже существует, но редко ассоциируется с успешностью. Обычно всё же успешным называют человека не за благодійність или повагу оточуючих, а за достижение каких-то высот и успехов в своём леле - в бизнесе, науке, культуре, спорте.
Зеленський: Захід втратив відчуття нагальності, а українці – відчуття екзистенційної загрози - THE ECOMONIST.
Як пише видання, Зеленський роздратований коливаннями деяких своїх союзників, а також відстороненістю деяких своїх співвітчизників. За його словами, Захід втратив відчуття нагальності, а багато українців втратили відчуття екзистенційної загрози війни.
крім екзистенційної зовнішньої загрози відчув народ внутрішню екзистенційну загрозу
один з камєнтів
Жителі цієї "секулярної держави без релігійних забобонів" не хочуть вмирати "за ідею"!
Якщо жінки у "вільному рівноправному суспільстві" мають право казати "майо тєла - майо дєла", то чоловіки - ТЕЖ! Тому в "міленіалів", "зумерів" тепер теж "моє тіло - моє діло!" і ніхто не хоче бути розірваним на шматки "за соборність" чи за "Бог нагородить"
Ви ("секулярна держава") всі ці роки обс*рали отих "фанатиків", "екстремістів", починаючи від "УНА-УНСО", закінчуючи "Патріот України", висміювали їхні "вишколи", та обс*р@ли ідеологію, тепер тільки вони виявилися готовими і гинуть, а з "нової молоді", "міленіалів", "зумерів" нійхто свою ср@ку не підніме! (втім, як і з старих совків що 20 років тому ще голосували за КПУ!)
Ви сміялися з релігії, робили "секуляризацію" будували "суспільство без забобонів"... Тепер сучасний "продвінутий атеїст" що "не скутий середньовічними забобонами" вже НЕ_хоче віддавати своє життя, бо для нього "там" - тільки "темнота, пустота, небуття"...
барабашов Що то сказати хотів? Звинуватити мене що я торгую контрофактом - так тут ти лох - розмір податків які я сплачую це доводить Що якщо твій братик торгує по чорному на шуварі - так при чому тут я - братика виховуй
Тепер про доходи Це я почав про ікру і червону рибку писати? чи той кого ти захищаєш? сьогодні спеціально глянув вартість баночки червоної ікри не топ..275 грам - 700 грн по акції... Може нехай твій підопічний від банки ікри раз в місяць відмовиться?
І останнє Якщо на фронті проблеми -фронтовики про це пишуть якщо в тилу проблеми - тиловики пишуть Це зрозуміти можна - ВІЙНА А якщо якийсь дурник заявляє В мене майна на море денег , ікорку з рибкою купував і буду купувати але мене до державної сіськи не пустили 20 років тому і я не платив, не плачу і не збираюсь платити ні податків ні донатів... То кого цей чмирь в першу чергу підставляє? мене з шуваром за 1000 км від фронту чи тебе з барабашовським ринком за 50 км..адже долярчик-птіца говорун яка не відрізняється умом і сообразітельностю але і до нього дійде якщо ТУТ МОДНО не допомагати ЗСУ - то якого чорта він повинен захищати Харків?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 02 січ, 2024 00:25, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:.......... Тому ще раз Чим швидше розвиваєшся - тим менше платиш, і тим довше не отримаєш прибутку 2 Тільки в совку УСПІШНІСТЬ визначається Державними нагородами В нормальному світі - УСПІШНІСТЬ ЦЕ ПОВАГА ОТОЧУЮЧИХ
Повага оточуючих вполне может быть и у бедного человека без всякой благодійності. Повага за благодійність тоже существует, но редко ассоциируется с успешностью. Обычно всё же успешным называют человека не за благодійність или повагу оточуючих, а за достижение каких-то высот и успехов в своём леле - в бизнесе, науке, культуре, спорте.
Це Ваше трактування успішності. Воно повязане з тим що совок 60 років викривляв Вашу свідомість на свій лад... Якщо в людини є повага - вона успішна...не залежно від суми грошей на рахунку. Але повага оточуючих до людини ЗАВЖДИ прямопропорційна розміру допомоги отриманої від цієї людини. Допомога це -порада, фінанси,знання..... Але в будь-якому разі Чим більше людина МОЖЕ СОБІ ПОЗВОЛИТИ ВІДДАТИ - тим більше в неї шансів стати успішною в очах оточуючих А от чим більший розмір капіталу ( який за трьома замками) - тим більший негатив в свою сторону людина отримує Чи не так?
flyman написав:знайди де таке вітальян писав, але не в переспіві кукусіка,
А давай так Віталіан відмовиться від своїх слів типу я в пятій точці всіх бачив бо мене не взяли на посаду в держоргани і тому я платити нікому нічого не збираюсь І напише щось типу Незважаючи на те що 20 років тому мене не допустили до бюджетної цицьки-я все одно став багатим і тепер ділюсь своїми здобутками з воїнами ЗСУ в розмірі???( і там скільки забажає) І всі питання будуть зняті
ПС І про себе також подбай, тепер модно допомогати ЗСУ... Ти ж хочеш виглядати модно-продвинутим?
Я з 1965 року народження, що таке 90-ті не тобі мені розповідати.
Якщо не відмовляли у працевлаштуванні шкільним психологом - життя в 90-х не бачив. Коротка мораль мамкиних бізнесменів з туалетною бумагою: я став заробляти менше під час війни, тому доходи приховаю (податки оптимізую), донатів не буде. Аж поки не відібʼю все недоотримане через війну і відключення світла. «Так переможемо»
budivelnik написав:Я з 1965 року народження, що таке 90-ті не тобі мені розповідати.
Якщо не відмовляли у працевлаштуванні шкільним психологом - життя в 90-х не бачив. Коротка мораль мамкиних бізнесменів з туалетною бумагою: я став заробляти менше під час війни, тому доходи приховаю (податки оптимізую), донатів не буде. «Так переможемо»
Бізнес це лотарея - як правило 1 виграє поставивши на кон своє життя..а 9 гарантовано програють. Тобто відсутність доходів - мене не дивує.Це не нормально - але розповсюджено , особливо коли бізнесом займається той хто не вміє рахувати форс-мажори...
Мене інше дивує При чому почалося з Долярчика в 2019 Я йому - ти не можеш жалітись на Державу бо Вона тобі дала можливість заробити практично не сплачуючи податків-цінуй це і не ний..він нив. Тепер Віталіан - в мене дофіга власностіале я нікому не винен... Я нічого не маю проти його власності Але мене вивертає ось це - нікому не винен... а Долярчику що не винен? В нього в піраміді виявляється було більше шансів виграти ніж в тебе отримати прибуток з дофіга власності...
Тому Бізнесмен може отримати мінус і ледве ледве триматись на плаву... Але в порівнянні з ХЛОПЦЯМИ/ДІВЧАТАМИ на Марсовому Полі - цьому бізнесмену дико повезло, а тому він а - спочатку повинен стабілізувати ситуацію б - допомагати всім чим може ( якщо відсутні гроші то голова /руки напевно є)