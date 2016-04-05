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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 61416142614361446145>
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 00:06

budivelnik
Ты в окоп не посылаешь, это верно
Сворачивать полностью работу которую выстраивал лет допустим 30+, если сейчас донатишь на ВСУ меньше тебя - отличный совет
Всем торговать водкой и сигаретами, которые ДАЮТ на реализацию ОПТОВИКИ(а сам можешь закупить только контрафакт в 5л флягах на "писяточки" на разлив) не дано
Вывод - всё таки прапор это генетическое заболевание и звёзды поперек ключицы - это как говорил Алоизыч - признак арийской расы.
Пысы. Двоюродный брат Олег торгует на Шуваре. Звёзды поперек. Родился у вас. Теорию Алоизыча подтверждает.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 00:08

  budivelnik написав:..........
Тому ще раз
Чим швидше розвиваєшся - тим менше платиш, і тим довше не отримаєш прибутку
2 Тільки в совку УСПІШНІСТЬ визначається Державними нагородами
В нормальному світі - УСПІШНІСТЬ ЦЕ ПОВАГА ОТОЧУЮЧИХ

Повага оточуючих вполне может быть и у бедного человека без всякой благодійності.
Повага за благодійність тоже существует, но редко ассоциируется с успешностью. Обычно всё же успешным называют человека не за благодійність или повагу оточуючих, а за достижение каких-то высот и успехов в своём леле - в бизнесе, науке, культуре, спорте.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 00:09

майо тєла - майо дєла

  vitaliiangel написав:
  beee написав:Не повезло Зеленскому с народом…

Зеленський: Захід втратив відчуття нагальності, а українці – відчуття екзистенційної загрози - THE ECOMONIST.

Як пише видання, Зеленський роздратований коливаннями деяких своїх союзників, а також відстороненістю деяких своїх співвітчизників. За його словами, Захід втратив відчуття нагальності, а багато українців втратили відчуття екзистенційної загрози війни.

https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/1/7435454/

крім екзистенційної зовнішньої загрози відчув народ внутрішню екзистенційну загрозу

один з камєнтів

Жителі цієї "секулярної держави без релігійних забобонів" не хочуть вмирати "за ідею"!

Якщо жінки у "вільному рівноправному суспільстві" мають право казати "майо тєла - майо дєла", то чоловіки - ТЕЖ!
Тому в "міленіалів", "зумерів" тепер теж "моє тіло - моє діло!" і ніхто не хоче бути розірваним на шматки "за соборність" чи за "Бог нагородить"

Ви ("секулярна держава") всі ці роки обс*рали отих "фанатиків", "екстремістів", починаючи від "УНА-УНСО", закінчуючи "Патріот України", висміювали їхні "вишколи", та обс*р@ли ідеологію, тепер тільки вони виявилися готовими і гинуть, а з "нової молоді", "міленіалів", "зумерів" нійхто свою ср@ку не підніме! (втім, як і з старих совків що 20 років тому ще голосували за КПУ!)

Ви сміялися з релігії, робили "секуляризацію" будували "суспільство без забобонів"... Тепер сучасний "продвінутий атеїст" що "не скутий середньовічними забобонами" вже НЕ_хоче віддавати своє життя, бо для нього "там" - тільки "темнота, пустота, небуття"...
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 00:14

барабашов
Що то сказати хотів?
Звинуватити мене що я торгую контрофактом - так тут ти лох - розмір податків які я сплачую це доводить
Що якщо твій братик торгує по чорному на шуварі - так при чому тут я - братика виховуй

Тепер про доходи
Це я почав про ікру і червону рибку писати? чи той кого ти захищаєш?
сьогодні спеціально глянув вартість баночки червоної ікри не топ..275 грам - 700 грн по акції...
Може нехай твій підопічний від банки ікри раз в місяць відмовиться?

І останнє
Якщо на фронті проблеми -фронтовики про це пишуть
якщо в тилу проблеми - тиловики пишуть
Це зрозуміти можна - ВІЙНА
А якщо якийсь дурник заявляє
В мене майна на море денег , ікорку з рибкою купував і буду купувати
але мене до державної сіськи не пустили 20 років тому
і я не платив, не плачу і не збираюсь платити ні податків ні донатів...
То кого цей чмирь в першу чергу підставляє?
мене з шуваром за 1000 км від фронту
чи тебе з барабашовським ринком за 50 км..адже долярчик-птіца говорун яка не відрізняється умом і сообразітельностю але і до нього дійде
якщо ТУТ МОДНО не допомагати ЗСУ - то якого чорта він повинен захищати Харків?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 02 січ, 2024 00:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 00:18

ще один чому, як, і Чалий

Востаннє редагувалось flyman в Вів 02 січ, 2024 00:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 00:19

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:..........
Тому ще раз
Чим швидше розвиваєшся - тим менше платиш, і тим довше не отримаєш прибутку
2 Тільки в совку УСПІШНІСТЬ визначається Державними нагородами
В нормальному світі - УСПІШНІСТЬ ЦЕ ПОВАГА ОТОЧУЮЧИХ
Повага оточуючих вполне может быть и у бедного человека без всякой благодійності.
Повага за благодійність тоже существует, но редко ассоциируется с успешностью. Обычно всё же успешным называют человека не за благодійність или повагу оточуючих, а за достижение каких-то высот и успехов в своём леле - в бизнесе, науке, культуре, спорте.
Це Ваше трактування успішності.
Воно повязане з тим що совок 60 років викривляв Вашу свідомість на свій лад...
Якщо в людини є повага - вона успішна...не залежно від суми грошей на рахунку.
Але повага оточуючих до людини ЗАВЖДИ прямопропорційна розміру допомоги отриманої від цієї людини.
Допомога це -порада, фінанси,знання.....
Але в будь-якому разі
Чим більше людина МОЖЕ СОБІ ПОЗВОЛИТИ ВІДДАТИ - тим більше в неї шансів стати успішною в очах оточуючих
А от чим більший розмір капіталу ( який за трьома замками) - тим більший негатив в свою сторону людина отримує Чи не так?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 00:30

budivelnik ,

Я з 1965 року народження, що таке 90-ті не тобі мені розповідати.


Якщо не відмовляли у працевлаштуванні шкільним психологом - життя в 90-х не бачив.
Коротка мораль мамкиних бізнесменів з туалетною бумагою: я став заробляти менше під час війни, тому доходи приховаю (податки оптимізую), донатів не буде. Аж поки не відібʼю все недоотримане через війну і відключення світла.
«Так переможемо»
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 00:40

  Hotab написав:
  budivelnik написав:Я з 1965 року народження, що таке 90-ті не тобі мені розповідати.
Якщо не відмовляли у працевлаштуванні шкільним психологом - життя в 90-х не бачив.
Коротка мораль мамкиних бізнесменів з туалетною бумагою: я став заробляти менше під час війни, тому доходи приховаю (податки оптимізую), донатів не буде.
«Так переможемо»
Бізнес це лотарея - як правило 1 виграє поставивши на кон своє життя..а 9 гарантовано програють.
Тобто відсутність доходів - мене не дивує.Це не нормально - але розповсюджено , особливо коли бізнесом займається той хто не вміє рахувати форс-мажори...

Мене інше дивує
При чому почалося з Долярчика в 2019
Я йому - ти не можеш жалітись на Державу бо Вона тобі дала можливість заробити практично не сплачуючи податків-цінуй це і не ний..він нив.
Тепер Віталіан - в мене дофіга власностіале я нікому не винен...
Я нічого не маю проти його власності
Але мене вивертає ось це - нікому не винен...
а Долярчику що не винен? В нього в піраміді виявляється було більше шансів виграти ніж в тебе отримати прибуток з дофіга власності...

Тому
Бізнесмен може отримати мінус і ледве ледве триматись на плаву...
Але в порівнянні з ХЛОПЦЯМИ/ДІВЧАТАМИ на Марсовому Полі - цьому бізнесмену дико повезло, а тому він
а - спочатку повинен стабілізувати ситуацію
б - допомагати всім чим може ( якщо відсутні гроші то голова /руки напевно є)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 00:50

budivelnik , мене дивує інше.
Якщо ти придумав легенду що ти тимчасово в червоній зоні, і тому не можеш платити податки, то не потрібно писати «їм червону рибу і буду їсти, бо я ж бізнесмен». Або труси, або хрестик.
Занзібар , віскі і червона риба - це коли ти підпістячив з ранку до вечора 6 днів на тиждень в 40-градусну спеку 4+ місяців, їв якщо встиг поїсти, а частіше ні, жодного алкоголю, кожного місяця перерахував лише ПДФО 1+кує, тоді ти дозволяєш собі відпочинок. Тоді про це можна казати.
Але не оте все.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 00:53

  Andrey2512 написав:Через атаку "Шахедів" повністю згорів музей Шухевича у Львові – Садовий

Цікаво, чому у москалів "центри прінятія рішеній" де завгодно, тільки не...
Дивна, дуже дивна ця війна.
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