Hotab написав:

Якщо ти придумав легенду що ти тимчасово в червоній зоні, і тому не можеш платити податки, то не потрібно писати «їм червону рибу і буду їсти, бо я ж бізнесмен».

, мене дивує інше.Або труси, або хрестик.Занзібар , віскі і червона риба - це коли ти підпістячив з ранку до вечора 6 днів на тиждень в 40-градусну спеку 4+ місяців, їв якщо встиг поїсти, а частіше ні, жодного алкоголю, кожного місяця перерахував лише ПДФО 1+кує, тоді ти дозволяєш собі відпочинок. Тоді про це можна казати.Але не оте все.