|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 02 січ, 2024 00:58
Hotab написав:budivelnik
, мене дивує інше. Якщо ти придумав легенду що ти тимчасово в червоній зоні, і тому не можеш платити податки, то не потрібно писати «їм червону рибу і буду їсти, бо я ж бізнесмен».
Або труси, або хрестик.
Занзібар , віскі і червона риба - це коли ти підпістячив з ранку до вечора 6 днів на тиждень в 40-градусну спеку 4+ місяців, їв якщо встиг поїсти, а частіше ні, жодного алкоголю, кожного місяця перерахував лише ПДФО 1+кує, тоді ти дозволяєш собі відпочинок. Тоді про це можна казати.
Але не оте все.
Я також про це (виділенне синім)
Є багато людей які не можуть ні служити ні платити....по різним причинам(нехай навіть включаючи банальний страх)...
Але ж цим людям вистарчає клепки не відсвічувати.Нема такого що НЕ МІГ НІЧОГО зробити...
На крайняк - просто підтримай добрим словом, посміхнись...
А тут під час Війни ??? Демонструвати комплекси неповноцінності звинувачуючи в їх виникненні всіх крім себе...
Чесно -не розумію чому модерація до таких випадків така толерантна.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26969
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 2938 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 02 січ, 2024 00:59
budivelnik написав: Hotab написав:budivelnik
, мене дивує інше. Якщо ти придумав легенду що ти тимчасово в червоній зоні, і тому не можеш платити податки, то не потрібно писати «їм червону рибу і буду їсти, бо я ж бізнесмен».
Або труси, або хрестик.
Занзібар , віскі і червона риба - це коли ти підпістячив з ранку до вечора 6 днів на тиждень в 40-градусну спеку 4+ місяців, їв якщо встиг поїсти, а частіше ні, жодного алкоголю, кожного місяця перерахував лише ПДФО 1+кує, тоді ти дозволяєш собі відпочинок. Тоді про це можна казати.
Але не оте все.
Я також про це (виділенне синім)
Є багато людей які не можуть ні служити ні платити....по різним причинам(нехай навіть включаючи банальний страх)...
Але ж цим людям вистарчає клепки не відсвічувати.Нема такого що НЕ МІГ НІЧОГО зробити...
На крайняк - просто підтримай добрим словом, посміхнись...
А тут під час Війни ??? Демонструвати комплекси неповноцінності звинувачуючи в їх виникненні всіх крім себе...
Чесно -не розумію чому модерація до таких випадків така толерантна.
тому що поділ людей на сорти
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33751
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1566 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 02 січ, 2024 01:06
flyman написав:
тому що поділ людей на сорти
Хто ділить і ЯКІ сорти?
Є вороги України - є ті хто хоче Україні добра
Можна так ділити?
Перша група - це сорт лайна
Друга група-це сорт Патріотизму
Смак лайна - не обговорюємо , лайно воно лайно.
Тепер патріотизм
Є ті хто допомагають прибрати лайно з України
Є ті хто не заважає прибрати лайно з України
А є ті які пробують здурі заважати..- вони вже лайно чи ще ні?
Тому
Найголовніше не потрапити в лайно.
Всі інші варіанти є позитивними...Хоча найкращими є ті хто НАЙБІЛЬШЕ ПРАЦЮЄ над знищенням лайна.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26969
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 2938 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 02 січ, 2024 01:12
flyman написав:
ти вже поділив: лайно і патріоти, хотаб який шабашить в Африці ....
Поділив
Для мене
москалі - лайно
ті хто їм допомагає - лайно
Ті хто вичищає Україну від лайна - Патріоти
Ті хто не заважає вичищати - маленькі ... але Патріоти.
А ти сам себе до якої групи відносиш? і по яким параметрам ти вирішив що достойний цієї групи?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26969
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 2938 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 02 січ, 2024 01:33
барабашов написав:
если сейчас донатишь на ВСУ меньше тебя - отличный совет
Якийсь мутний посил...
1 Є сотні людей які платять/донатять/допомагають в 1000+ разів більше від мене
Є тисячі людей які платять/донатять/допомагають в 100+ разів більше
Є десятки тисяч людей які платять/донатять/допомагають в 10+ разів більше
2 Є мінімум 300 000 на фронті які в рази корисніші для України ніж я.(алгоритм розрахунку простий - ми їм платимо в 2-3 рази більше ніж я плачу податків/доначу)
Тому я ніде не закликав зробити СЕБЕ орієнтиром..
Але кожен повинен усвідомити
Те що він робив до Війни - це одне.
А те що ВІН ПОВИНЕН робити під час Війни - це зовсім інше.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26969
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 2938 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 02 січ, 2024 01:36
Hotab написав:budivelnik
,
Я з 1965 року народження, що таке 90-ті не тобі мені розповідати.
.....
Это кто?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27106
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5215 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 02 січ, 2024 01:43
budivelnik написав: flyman написав:
тому що поділ людей на сорти
Хто ділить і ЯКІ сорти?
Є вороги України - є ті хто хоче Україні добра
Можна так ділити?
Перша група - це сорт лайна
Друга група-це сорт Патріотизму
Смак лайна - не обговорюємо , лайно воно лайно.
Тепер патріотизм
Є ті хто допомагають прибрати лайно з України
Є ті хто не заважає прибрати лайно з України
А є ті які пробують здурі заважати..- вони вже лайно чи ще ні?
Тому
Найголовніше не потрапити в лайно.
Всі інші варіанти є позитивними...Хоча найкращими є ті хто НАЙБІЛЬШЕ ПРАЦЮЄ над знищенням лайна.
А моряки, которые в лучшие годы колпашили по стокуе/рик на панамскую компанию в звании кэп3 и не ниже, а сейчас выехать/заработать не могут в свои почти пятьдесят - они какого сорта? Им их звание в ВСУ кстати не сохраняется, крейсеров и эсминцев, берущих штурмом Сочи с Ленинградом, у нас пока нет.
Им рядовыми в окоп для первого сорта надо идти?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3772
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 266 раз.
- Подякували: 335 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 січ, 2024 01:48
Я ссылку не открывал но помню в детстве разговаривал с участниками ВВ2 которые говорили "вообще-то на фронте у нас было лучше чем в тылу потому что у нас всегда была еда", так что материальное стимулирование военных все таки было и тогда не на последнем месте
-
katso
-
-
- Повідомлень: 851
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 січ, 2024 01:54
katso написав:
Я ссылку не открывал но помню в детстве разговаривал с участниками ВВ2 которые говорили "вообще-то на фронте у нас было лучше чем в тылу потому что у нас всегда была еда", так что материальное стимулирование военных все таки было и тогда не на последнем месте
все верно , как вариант - СИН ПОЛКА
лучше служба, чем голодная смерть.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 6311
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 753 раз.
- Подякували: 559 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 січ, 2024 02:05
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
..........
Тому ще раз
Чим швидше розвиваєшся - тим менше платиш, і тим довше не отримаєш прибутку
2 Тільки в совку УСПІШНІСТЬ визначається Державними нагородами
В нормальному світі - УСПІШНІСТЬ ЦЕ ПОВАГА ОТОЧУЮЧИХ
Повага оточуючих вполне может быть и у бедного человека без всякой благодійності.
Повага за благодійність тоже существует, но редко ассоциируется с успешностью. Обычно всё же успешным называют человека не за благодійність или повагу оточуючих, а за достижение каких-то высот и успехов в своём леле - в бизнесе, науке, культуре, спорте.
Це Ваше трактування успішності.
Воно повязане з тим що совок 60 років викривляв Вашу свідомість на свій лад...
Якщо в людини є повага - вона успішна...не залежно від суми грошей на рахунку.
Але повага оточуючих до людини ЗАВЖДИ прямопропорційна розміру допомоги отриманої від цієї людини.
Допомога це -порада, фінанси,знання.....
Але в будь-якому разі
Чим більше людина МОЖЕ СОБІ ПОЗВОЛИТИ ВІДДАТИ - тим більше в неї шансів стати успішною в очах оточуючих
А от чим більший розмір капіталу ( який за трьома замками) - тим більший негатив в свою сторону людина отримує Чи не так?
Трактування не моє і не "совкове".
Как раз в совке не было понимания успешности как владения большим капиталом или размером уплаченных налогов. Хотя бы потому, что не было капиталов, а сумма налогов у всех была достаточно близка (за редкими исключениями). Успешность понималась именно как успех в соём деле.
И я писал: "Повага оточуючих вполне может быть и у бедного
человека без всякой благодійності".
Повага, которая "прямопропорційна розміру допомоги отриманої від цієї людини", да ещё и "завжди" - купленная повага. Это уже не уважение, а, в лучшем случае
, благодарность. Помощь, бывает, принимают от человека, которого совершенно не уважают. И бывает, что уважают человека, который не оказывал никакой помощи. Уважение и помощь явно не прямо связанные вещи.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27106
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5215 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|149284
|
|
|6076
|537136
|
|
|1
|15931
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|