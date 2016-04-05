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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6142614361446145
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 02:17

  katso написав:
  ЛАД написав:"Материальное стимулирование" того времени в Союзе, Германии, Великобритании можно посмотреть, например, здесь - https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvo-i-semi-voennosluzhaschih-v-gody-vtoroy-mirovoy-voyny-sssr-germaniya-velikobritaniya-komparativnyy-analiz/viewer


Я ссылку не открывал но помню в детстве разговаривал с участниками ВВ2 которые говорили "вообще-то на фронте у нас было лучше чем в тылу потому что у нас всегда была еда", так что материальное стимулирование военных все таки было и тогда не на последнем месте

Было и такое. Хотя и в тылу с голода не умирали. Питание в армии, конечно, было получше - естественно, при нехватке питания боец просто не сможет воевать, точнее, его боеспособность снизится.
Ну и я не писал, что материальное стимулирование отсутствовало. Оно было всегда. И в Союзе тоже. Я писал об отсутствии "сумасшедших зарплат", в разы превышающих зарплаты в тылу.
ЛАД
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