Я ссылку не открывал но помню в детстве разговаривал с участниками ВВ2 которые говорили "вообще-то на фронте у нас было лучше чем в тылу потому что у нас всегда была еда", так что материальное стимулирование военных все таки было и тогда не на последнем месте
Было и такое. Хотя и в тылу с голода не умирали. Питание в армии, конечно, было получше - естественно, при нехватке питания боец просто не сможет воевать, точнее, его боеспособность снизится. Ну и я не писал, что материальное стимулирование отсутствовало. Оно было всегда. И в Союзе тоже. Я писал об отсутствии "сумасшедших зарплат", в разы превышающих зарплаты в тылу.
pesikot написав:... нащо воювати американцями за те, за що місцеві не воюють ... PS. Все ІМХО
О... І? Екстраполювати той Афган на Україну складно?
pesikot написав:
Bobua написав:[
Не втратила... Саме зріз ухилянтського суспільства і показує нам майбутнє.
...я писав, що і тил і військо в одній лодці, в одній команді
А я писав, що воюючий 1% населення (2% якщо від працездатних) тили, “у випадку чогось” легким рухом руки визнають “хунтою”... А потім насілєніє, прям як 30...80-ті, почне дякувати (от хоч би “за асвабаждєніє”) таварісчу сраліну, чи путлєру, чи хто там у них. Ще й здаватимуть атошників, зесеусників і т.д.
Всі рівні, але 98(99)% просто “рівніші”. Спочатку вони відмовились нас замінювати. Потім вони (+Захід) можуть відмовитись взагалі. Цікаво, чи буде хоч якесь попередження...