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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6142614361446145
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 02:17

  katso написав:
  ЛАД написав:"Материальное стимулирование" того времени в Союзе, Германии, Великобритании можно посмотреть, например, здесь - https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvo-i-semi-voennosluzhaschih-v-gody-vtoroy-mirovoy-voyny-sssr-germaniya-velikobritaniya-komparativnyy-analiz/viewer


Я ссылку не открывал но помню в детстве разговаривал с участниками ВВ2 которые говорили "вообще-то на фронте у нас было лучше чем в тылу потому что у нас всегда была еда", так что материальное стимулирование военных все таки было и тогда не на последнем месте

Было и такое. Хотя и в тылу с голода не умирали. Питание в армии, конечно, было получше - естественно, при нехватке питания боец просто не сможет воевать, точнее, его боеспособность снизится.
Ну и я не писал, что материальное стимулирование отсутствовало. Оно было всегда. И в Союзе тоже. Я писал об отсутствии "сумасшедших зарплат", в разы превышающих зарплаты в тылу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 08:42

  pesikot написав:...
нащо воювати американцями за те, за що місцеві не воюють
...
PS. Все ІМХО


О...
І? Екстраполювати той Афган на Україну складно?



  pesikot написав:
  Bobua написав:[

Не втратила...
Саме зріз ухилянтського суспільства і показує нам майбутнє.



...я писав, що і тил і військо в одній лодці, в одній команді


А я писав, що воюючий 1% населення (2% якщо від працездатних) тили, “у випадку чогось” легким рухом руки визнають “хунтою”...
А потім насілєніє, прям як 30...80-ті, почне дякувати (от хоч би “за асвабаждєніє”) таварісчу сраліну, чи путлєру, чи хто там у них.
Ще й здаватимуть атошників, зесеусників і т.д.

Всі рівні, але 98(99)% просто “рівніші”.
Спочатку вони відмовились нас замінювати.
Потім вони (+Захід) можуть відмовитись взагалі. Цікаво, чи буде хоч якесь попередження...
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 08:46

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