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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 02 січ, 2024 02:17
katso написав:
Я ссылку не открывал но помню в детстве разговаривал с участниками ВВ2 которые говорили "вообще-то на фронте у нас было лучше чем в тылу потому что у нас всегда была еда", так что материальное стимулирование военных все таки было и тогда не на последнем месте
Было и такое. Хотя и в тылу с голода не умирали. Питание в армии, конечно, было получше - естественно, при нехватке питания боец просто не сможет воевать, точнее, его боеспособность снизится.
Ну и я не писал, что материальное стимулирование отсутствовало. Оно было всегда. И в Союзе тоже. Я писал об отсутствии "сумасшедших зарплат", в разы превышающих зарплаты в тылу.
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Додано: Вів 02 січ, 2024 08:42
pesikot написав:
...
нащо воювати американцями за те, за що місцеві не воюють
...
PS. Все ІМХО
О...
І? Екстраполювати той Афган на Україну складно?
pesikot написав: Bobua написав:
[
Не втратила...
Саме зріз ухилянтського суспільства і показує нам майбутнє.
...я писав, що і тил і військо в одній лодці, в одній команді
А я писав, що воюючий 1% населення (2% якщо від працездатних) тили, “у випадку чогось” легким рухом руки визнають “хунтою”...
А потім насілєніє, прям як 30...80-ті, почне дякувати (от хоч би “за асвабаждєніє”) таварісчу сраліну, чи путлєру, чи хто там у них.
Ще й здаватимуть атошників, зесеусників і т.д.
Всі рівні, але 98(99)% просто “рівніші”.
Спочатку вони відмовились нас замінювати.
Потім вони (+Захід) можуть відмовитись взагалі. Цікаво, чи буде хоч якесь попередження...
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Додано: Вів 02 січ, 2024 08:46
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Додано: Вів 02 січ, 2024 09:25
Оце взбодрили зранку нас ці підри! Що називається, "з добрим ранком".
Раніше на форумі попереджали про ймовірність подібного, зараз, на жаль, ні (
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Andrey2512
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Додано: Вів 02 січ, 2024 09:29
Andrey2512 написав:
Раніше на форумі попереджали про ймовірність подібного, зараз, на жаль, ні (
В ТГ на Ванька или На Кима подписаться не?
или троллим? ))
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Додано: Вів 02 січ, 2024 09:51
Andrey2512 написав:
Оце взбодрили зранку нас ці підри! Що називається, "з добрим ранком".
Раніше на форумі попереджали про ймовірність подібного, зараз, на жаль, ні (
поширення іпси
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Додано: Вів 02 січ, 2024 09:56
Bobua написав:
А я писав, що воюючий 1% населення (2% якщо від працездатних) тили, “у випадку чогось” легким рухом руки визнають “хунтою”...
А потім насілєніє, прям як 30...80-ті, почне дякувати (от хоч би “за асвабаждєніє”) таварісчу сраліну, чи путлєру, чи хто там у них.
Ще й здаватимуть атошників, зесеусників і т.д.
Всі рівні, але 98(99)% просто “рівніші”.
Спочатку вони відмовились нас замінювати.
Потім вони (+Захід) можуть відмовитись взагалі. Цікаво, чи буде хоч якесь попередження...
Предьявляй власти.
Зачем народ кошмарите до такой степени, что им уже будет всё равно, кто освобождать придёт?
Платите бабки нормальные и будут очереди в военкомат.
На холяву хотите? Ну ну
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Додано: Вів 02 січ, 2024 10:04
ЛАД написав:
Питание в армии, конечно, было получше - естественно, при нехватке питания боец просто не сможет воевать, точнее, его боеспособность снизится.
Ну и я не писал, что материальное стимулирование отсутствовало. Оно было всегда. И в Союзе тоже. Я писал об отсутствии "сумасшедших зарплат
", в разы превышающих зарплаты в тылу.
Ми тут і ситі!
І одягнуті!
І "божевільні зарплати" отримуємо!
А все одно нас не йдуть підміняти
І вже далі в тилах прилітають на голови шахеди і ракети - а ухилянти і далі не хочуть йти на фронт...
Що ще має статись, щоб ухилянти пішли на фронт?
Тільки "чарівний пендель"?(який влада скоро може прийняти)
Варіантів, я так розумію, тут ні в кого нема?
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Додано: Вів 02 січ, 2024 10:05
fler написав:
Погоджуюся з pesikot, що 2024 буде важчим, ніж 2023. А 2025 точно легшим.
те що год 2024 буде вирішальним я почав писати з листопада (коли в США сенатори не голосували про допомогу , не вистачило голосів), про 2025 краще не "забігати думками за обрій", треба вистояти важку зиму 2024
стосовно допомоги: країни Балтії майже спустошили свої запаси -вони добре розуміють що після України(про Молдову немає мови-2 години спротиву, як на Чонгарі і все) вони перша ціль на шляху. Лунає російській навратив про перемовини-"заморозка" конфлікту (або зниження інтенсивності боїв на порядок)-дає можливість агресору відновити боєздатність до рівня не лютого 2022, а хоч би 50% від того.
Підраховано, що на окупацію країн Балтії вистачить 1000 танків, 2000 БМП/БМД і 150 тисяч лс. Україні треба розраховувати в першу чергу на себе (влада зрозуміла це тільки після 22 місяців війни, на жаль...) Стосовно закону про мобілізацію- 80% що його не приймуть (Зе положить його під сукно, бо рейтинг для нього вище за життя людей)
повилазили "тіни забутих (не предків), а політиків"
Тема закону про мобілізацію стала найбільш обговорюваною серед мільйонів українців. На думку Юлії Тимошенко, запропонований урядом варіант цього закону є неприйнятним.
Про це вона сказала у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.
На думку Тимошенко, цей варіант вважається несправедливим, неефективним і таким, що порушує принципи конституційності. За її оцінкою, такий законопроєкт неминуче призведе до результатів, що суперечать заявленим намірам.
"Зізнаюся, ми чекали зовсім іншого плану, який єдиний здатний забезпечити перемогу України. Не можна забирати на фронт 25-річну молодь та напівсліпих інвалідів, і при цьому не мобілізувати силовиків із податкової. Не можна планувати мобілізацію жінок і не пускати на фронт навчених та досвідчених добровольців старше 60 років", – каже вона.
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Додано: Вів 02 січ, 2024 10:13
beee написав:
Зачем народ кошмарите до такой степени, что им уже будет всё равно, кто освобождать придёт?
Оце так поворот!
Так там вже церемонитись не будуть!
Будуть безкоштовно набирати в кацапську армію на м'ясні штурми і будете тішитись "похльобці"
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