Додано: Вів 02 січ, 2024 10:05

fler написав: Погоджуюся з pesikot, що 2024 буде важчим, ніж 2023. А 2025 точно легшим. Погоджуюся з pesikot, що 2024 буде важчим, ніж 2023. А 2025 точно легшим.

Тема закону про мобілізацію стала найбільш обговорюваною серед мільйонів українців. На думку Юлії Тимошенко, запропонований урядом варіант цього закону є неприйнятним.



Про це вона сказала у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.



На думку Тимошенко, цей варіант вважається несправедливим, неефективним і таким, що порушує принципи конституційності. За її оцінкою, такий законопроєкт неминуче призведе до результатів, що суперечать заявленим намірам.



"Зізнаюся, ми чекали зовсім іншого плану, який єдиний здатний забезпечити перемогу України. Не можна забирати на фронт 25-річну молодь та напівсліпих інвалідів, і при цьому не мобілізувати силовиків із податкової. Не можна планувати мобілізацію жінок і не пускати на фронт навчених та досвідчених добровольців старше 60 років", – каже вона.

те що год 2024 буде вирішальним я почав писати з листопада (коли в США сенатори не голосували про допомогу , не вистачило голосів), про 2025 краще не "забігати думками за обрій", треба вистояти важку зиму 2024стосовно допомоги: країни Балтії майже спустошили свої запаси -вони добре розуміють що після України(про Молдову немає мови-2 години спротиву, як на Чонгарі і все) вони перша ціль на шляху. Лунає російській навратив про перемовини-"заморозка" конфлікту (або зниження інтенсивності боїв на порядок)-дає можливість агресору відновити боєздатність до рівня не лютого 2022, а хоч би 50% від того.Підраховано, що на окупацію країн Балтії вистачить 1000 танків, 2000 БМП/БМД і 150 тисяч лс. Україні треба розраховувати в першу чергу на себе (влада зрозуміла це тільки після 22 місяців війни, на жаль...) Стосовно закону про мобілізацію- 80% що його не приймуть (Зе положить його під сукно, бо рейтинг для нього вище за життя людей)повилазили "тіни забутих (не предків), а політиків"