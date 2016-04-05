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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 61446145614661476148>
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 10:19

Успіх ,
Оце так поворот! :shock:

Сирах паралізує мозок.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 10:22

  Hotab написав:Успіх ,
Оце так поворот! :shock:

Сирах паралізує мозок.

Ніт!
Просто нові методички віталькам прислали!
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 10:22

І рибку з'їсти, і ноги не намочити©

  prodigy написав:Стосовно закону про мобілізацію- 80% що його не приймуть (Зе положить його під сукно, бо рейтинг для нього вище за життя людей)
Тобто, його рейтинг для військових і їх родичів, для головнокомандувача - пустий звук?
Хіба запах горілого у повітрі законотворці не відчувають?

Тут їм треба щось "середнє" придумати, щоб і тили не кіпішували, і фронтовики " не злетіли з котушок"!
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 10:25

  ЛАД написав:
  Hotab написав:budivelnik ,

Я з 1965 року народження, що таке 90-ті не тобі мені розповідати.


.....

Это кто?


Будівельник 65р.н.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Хотя и в тылу с голода не умирали.


бред...хотя нечему удивляться
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Хіба запах горілого у повітрі законотворці не відчувають?


почнуть садити на 5 років ухилянтів (поки що лякають),але пару десятків посадять
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 10:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Цікаво, чи буде хоч якесь попередження...


так воно вже є...я попереджаю з листопада, що ми дуже в скрутному становищі (поки що не катастрофічному, але час втрачаємо і відстань від ворога збільшується

тут вам не подобалось відео, але писати на клаві не має часу, дивіться якщо маєте можливість (підсумки року 2023, і перспектива на 2024)



1млрд 131млн гривен задонатили люди України тільки фонду Стерненка
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 02 січ, 2024 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 10:37

  prodigy написав:
  Bobua написав:Цікаво, чи буде хоч якесь попередження...


так воно вже є...я попереджаю з листопада, що ми дуже в скрутному становищі (поки що не катастрофічному, але час втрачаємо і відстань від ворога збільшується

тут вам не подобалось відео, але писати на клаві не має часу, дивіться якщо маєте можливість (підсумки року 2023, і перспектива на 2024)


в нас все ок, не розганяйте паніку і запоребрикове іпсо
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 10:39

flyman

іпсо- навіть ОП припинило вживати цій термін, нарешті дійшло до Зеленського...а до тебе
ніколи не дійде
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 10:44

  prodigy написав:flyman

іпсо- навіть ОП припинило вживати цій термін, нарешті дійшло до Зеленського...а до тебе
ніколи не дійде

панікувати треба було, коли розказували про "майські шашлики", а не через два роки "всьо пропало, гіпс снімають", буде тягомотина на фронті, як у 2023
Востаннє редагувалось flyman в Вів 02 січ, 2024 10:45, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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