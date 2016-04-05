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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 02 січ, 2024 10:19
Успіх
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Оце так поворот!
Сирах паралізує мозок.
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Hotab
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Додано: Вів 02 січ, 2024 10:22
Hotab написав:Успіх
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Оце так поворот!
Сирах паралізує мозок.
Ніт!
Просто нові методички віталькам прислали!
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somilitark
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Додано: Вів 02 січ, 2024 10:22
prodigy написав:
Стосовно закону про мобілізацію- 80% що його не приймуть (Зе положить його під сукно, бо рейтинг для нього вище за життя людей)
Тобто, його рейтинг для військових і їх родичів, для головнокомандувача - пустий звук?
Хіба запах горілого у повітрі законотворці не відчувають?
Тут їм треба щось "середнє" придумати, щоб і тили не кіпішували, і фронтовики " не злетіли з котушок"!
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Додано: Вів 02 січ, 2024 10:25
ЛАД написав: Hotab написав:budivelnik
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Я з 1965 року народження, що таке 90-ті не тобі мені розповідати.
.....
Это кто?
Будівельник 65р.н.
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prodigy
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Додано: Вів 02 січ, 2024 10:27
ЛАД написав:
Хотя и в тылу с голода не умирали.
бред...хотя нечему удивляться
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Додано: Вів 02 січ, 2024 10:30
Успіх написав:
Хіба запах горілого у повітрі законотворці не відчувають?
почнуть садити на 5 років ухилянтів (поки що лякають),але пару десятків посадять
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Додано: Вів 02 січ, 2024 10:35
Bobua написав:
Цікаво, чи буде хоч якесь попередження...
так воно вже є...я попереджаю з листопада, що ми дуже в скрутному становищі (поки що не катастрофічному, але час втрачаємо і відстань від ворога збільшується
тут вам не подобалось відео, але писати на клаві не має часу, дивіться якщо маєте можливість (підсумки року 2023, і перспектива на 2024)
1млрд 131млн гривен задонатили люди України тільки фонду Стерненка
Востаннє редагувалось prodigy
в Вів 02 січ, 2024 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 січ, 2024 10:37
prodigy написав: Bobua написав:
Цікаво, чи буде хоч якесь попередження...
так воно вже є...я попереджаю з листопада, що ми дуже в скрутному становищі (поки що не катастрофічному, але час втрачаємо і відстань від ворога збільшується
тут вам не подобалось відео, але писати на клаві не має часу, дивіться якщо маєте можливість (підсумки року 2023, і перспектива на 2024)
в нас все ок, не розганяйте паніку і запоребрикове іпсо
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flyman
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Додано: Вів 02 січ, 2024 10:39
flyman
іпсо- навіть ОП припинило вживати цій термін, нарешті дійшло до Зеленського...а до тебе
ніколи не дійде
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prodigy
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Додано: Вів 02 січ, 2024 10:44
prodigy написав:flyman
іпсо- навіть ОП припинило вживати цій термін, нарешті дійшло до Зеленського...а до тебе
ніколи не дійде
панікувати треба було, коли розказували про "майські шашлики", а не через два роки "всьо пропало, гіпс снімають", буде тягомотина на фронті, як у 2023
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 02 січ, 2024 10:45, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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