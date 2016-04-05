ЛАД написав:Питание в армии, конечно, было получше - естественно, при нехватке питания боец просто не сможет воевать, точнее, его боеспособность снизится. Ну и я не писал, что материальное стимулирование отсутствовало. Оно было всегда. И в Союзе тоже. Я писал об отсутствии "сумасшедших зарплат", в разы превышающих зарплаты в тылу.
Ми тут і ситі! І одягнуті! І "божевільні зарплати" отримуємо! А все одно нас не йдуть підміняти
І вже далі в тилах прилітають на голови шахеди і ракети - а ухилянти і далі не хочуть йти на фронт...
Що ще має статись, щоб ухилянти пішли на фронт? Тільки "чарівний пендель"?(який влада скоро може прийняти)
Варіантів, я так розумію, тут ні в кого нема?
Ну так питання задавайте до ухилянтів-бюджетників (поліція,прокуратура, суди, держстоуктури і тд) які все життя від держави отримували зп, а тепер ухяиляються.
Я ссылку не открывал но помню в детстве разговаривал с участниками ВВ2 которые говорили "вообще-то на фронте у нас было лучше чем в тылу потому что у нас всегда была еда", так что материальное стимулирование военных все таки было и тогда не на последнем месте
Было и такое. Хотя и в тылу с голода не умирали. Питание в армии, конечно, было получше - естественно, при нехватке питания боец просто не сможет воевать, точнее, его боеспособность снизится. Ну и я не писал, что материальное стимулирование отсутствовало. Оно было всегда. И в Союзе тоже. Я писал об отсутствии "сумасшедших зарплат", в разы превышающих зарплаты в тылу.
Ой+ написав:
Успіх написав:
Bobua написав:Ще цікаво, що їм платили менше аніж нам! Чи може то в тилу?? Але і так буде менше!! 100$ у грудні 1941 -- це 1915$ у грудні 2022 https://data.bls.gov/cgi-bin/cpicalc.pl ... ar2=202212 50$ -- це нині 957$. А у нас 43т₴ зараз = 1147$ (по курсу ковертдепо). 113т₴ = 3т$ Це дивовижно, що США платить нам нині більше, аніж тоді своїм хлопцям! Хоч би вони не дізнались як у нас "визнають непридатними..." Що "час інший вже".
А по-факту? А по-факту виходить, що за ті кошти(навіть, якщо Ви рік воювали "на передку") можна щось нормальне придбати лише в селі, чи в маленькому містечку)) Бо у великих містах, наприклад, як місто Львів, то придбати можна хіба щось на окраїні/малесеньке/без ремонту, чи з старим ремонтом... А щось +/-нормальне в +/-нормальній локації, навіть, за 1,5ляма грн - просто нема!
Вельмишановні Ваша зарплата фінансується не америнським вуйком, а народом України:
Данило Гетманцев: Загалом якщо брати структуру державного бюджету, то приблизно 40% видатків покривається нашими міжнародними партнерами за рахунок зовнішніх кредитів і грантів. Все, що йде на соціальні виплати, бюджетні програми у сфері охорони здоров’я, освіти, обслуговування боргу, робиться за їхній рахунок. Ще близько 10% видатків держбюджету покривається за рахунок внутрішнього фінансування – через операції з ОВДП, які купуються Нацбанком або розміщуються на регулярних аукціонах. Решта – те, що наша країна заробляє у вигляді бюджетних податків і неподаткових надходжень – витрачається на сектор оборони та безпеки. Повністю. Тому ми і можемо зараз абсолютно щиро говорити, що кожна копійка податків, сплачена людиною, – йде на армію, а кожна копійка, вкрадена у вигляді несплаченого податку, – вкрадена у армії. https://glavcom.ua/longreads/danilo-het ... 95071.html
Звичайно, якби не партнери, то може би з власних коштів не всі гроші ішли би на оборону, але наразі хоча би формально так - Україна фінансує ЗСУ, а партнери практично все решту.
Найстрашніше -- що у нашій, ніби-то бідній країні, нема людей на фронт, навіть на зарплату в 8-9 разів більшу за середню (ПФУ). У московії (втричі більше ввп на особу) -- є. У нас -- нема...
А що буде у випадку нападу на ЄС, США?
У них є яд.зброя, але ж це... Орда лізе через всі кордони -- що робити? Високоточна зброя то добре, але ж не для пострілів по комароподібних роях...
І ще це не почались у країнах 3го світу кліматичні, екологічні і т.п. кризи. Якщо почнуться -- як захищатиметься чистенький і ситенький цивілізований світ??
Чи от тоді й почнеться ера хім., бакт. і т.п. зброй?
ЛАД написав:Питание в армии, конечно, было получше - естественно, при нехватке питания боец просто не сможет воевать, точнее, его боеспособность снизится. Ну и я не писал, что материальное стимулирование отсутствовало. Оно было всегда. И в Союзе тоже. Я писал об отсутствии "сумасшедших зарплат", в разы превышающих зарплаты в тылу.
Ми тут і ситі! І одягнуті! І "божевільні зарплати" отримуємо! А все одно нас не йдуть підміняти
І вже далі в тилах прилітають на голови шахеди і ракети - а ухилянти і далі не хочуть йти на фронт...
Що ще має статись, щоб ухилянти пішли на фронт? Тільки "чарівний пендель"?(який влада скоро може прийняти)
Варіантів, я так розумію, тут ні в кого нема?
Ну так питання задавайте до ухилянтів-бюджетників (поліція,прокуратура, суди, держстоуктури і тд) які все життя від держави отримували зп, а тепер ухяиляються.
долярчик якби зараз був би на гражданці, то обкладав би сельдєреями ТЦК яке його шугало на Шуварі
з 1 вересня 2022 до 20 травня 2023 тривали бої за Бахмут з 3 вересня 2022 до 25 січня 2023 тривали бої за Соледар 17 березня 2022 — 25 грудня 2023 бої за Марьинку наступ на Харківщині
Лиман-Кремінна-Куп'янськ з кінця травня 2023р Цей фронт особливий тим, що зміни тут не були такими різкими, як на попередніх. Протягом усього року Росія та Україна поперемінно мали певні просування у селах вздовж усієї довгої лінії зіткнення (це понад 100 км). Новоєгорівка, Стельмахівка, Новоселівське, Куземівка, Макіївка та ще із десяток населених пунктів у різний час були епіцентрами боїв.
У липні були захоплені Новоєгорівка та Надія – але вже у серпні ці села звільнили захисники України. Окремою важкою точкою цього напрямку є Серебрянський ліс. Тут періодично відбувалися серйозні загострення, але згодом підрозділам Сил оборони вдавалося стабілізувати ситуацію. Таким чином, бої досі тривають у самому лісі, який уже перетворився переважно на пустку з голих стовбурів дерев. Наприкінці року тиск російських військ зосередився на Синьківці, Петропавлівці, Тернах. Агресор намагається розвивати наступ як у бік Куп'янська, так і в бік Лиману. Проте, прогрес російських військ вздовж цього фронту за рік не перевищив кількох кілометрів.
з жовтня 2023 до тепер-бої за Авдіївку
разгром 155 брігади під Вугледаров взимку 2023
тягомотина(рос)-це нудьга(укр), за рік більше 14 тисяч бойових зіткнень.
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 02 січ, 2024 11:12, всього редагувалось 1 раз.
Виявляється офіс президента думає трошки повільніше від мене, з затримкою так десь на +/- рік...
https://biz.censor.net/n3465040 Офіс президента пропонує спростити бронювання від мобілізації для чоловіків з високими зарплатами Зараз бронювати співробітників від мобілізації можуть лише ті підприємства, що мають статус "критично важливих". Новий (або додатковий) критерій, що зараз розглядається, – обсяг сплачених до бюджету податків на доходи фізичних осіб (ПДФО) з офіційної зарплати чи доходу. Наразі розглядається можливість автоматичного бронювання від мобілізації у разі, якщо фізособи сплачують не менше 6000 грн ПДФО на місяць. Це відповідає окладу на рівні 33 400 грн окладу.
Також розглядаються інші варіанти. Один з них – поріг офіційної зарплати (оклад) від 35 000 грн, інший варіант – дозволити бронювати співробітника, за якого роботодавець платить близько 14 500 грн ЄСВ (відповідає окладу 66 000 грн).
Цей принцип може бути розповсюджений на ФОП, але чіткі критерії для цієї групи поки невідомі. Для спеціального податкового режиму "Дія City" для IT-індустрії йдеться про мінімальний поріг зарплати в еквіваленті $3200.
budivelnik написав:Виявляється офіс президента думає трошки повільніше від мене, з затримкою так десь на +/- рік...
https://biz.censor.net/n3465040 Офіс президента пропонує спростити бронювання від мобілізації для чоловіків з високими зарплатами Зараз бронювати співробітників від мобілізації можуть лише ті підприємства, що мають статус "критично важливих". Новий (або додатковий) критерій, що зараз розглядається, – обсяг сплачених до бюджету податків на доходи фізичних осіб (ПДФО) з офіційної зарплати чи доходу. Наразі розглядається можливість автоматичного бронювання від мобілізації у разі, якщо фізособи сплачують не менше 6000 грн ПДФО на місяць. Це відповідає окладу на рівні 33 400 грн окладу.
Також розглядаються інші варіанти. Один з них – поріг офіційної зарплати (оклад) від 35 000 грн, інший варіант – дозволити бронювати співробітника, за якого роботодавець платить близько 14 500 грн ЄСВ (відповідає окладу 66 000 грн).
Цей принцип може бути розповсюджений на ФОП, але чіткі критерії для цієї групи поки невідомі. Для спеціального податкового режиму "Дія City" для IT-індустрії йдеться про мінімальний поріг зарплати в еквіваленті $3200.
успішний лохторат не пойме: "це ми маєм за жирних котів в окопах", удар по рейтингах