budivelnik написав:Виявляється офіс президента думає трошки повільніше від мене, з затримкою так десь на +/- рік...
https://biz.censor.net/n3465040 Офіс президента пропонує спростити бронювання від мобілізації для чоловіків з високими зарплатами Зараз бронювати співробітників від мобілізації можуть лише ті підприємства, що мають статус "критично важливих". Новий (або додатковий) критерій, що зараз розглядається, – обсяг сплачених до бюджету податків на доходи фізичних осіб (ПДФО) з офіційної зарплати чи доходу. Наразі розглядається можливість автоматичного бронювання від мобілізації у разі, якщо фізособи сплачують не менше 6000 грн ПДФО на місяць. Це відповідає окладу на рівні 33 400 грн окладу.
Також розглядаються інші варіанти. Один з них – поріг офіційної зарплати (оклад) від 35 000 грн, інший варіант – дозволити бронювати співробітника, за якого роботодавець платить близько 14 500 грн ЄСВ (відповідає окладу 66 000 грн).
Цей принцип може бути розповсюджений на ФОП, але чіткі критерії для цієї групи поки невідомі. Для спеціального податкового режиму "Дія City" для IT-індустрії йдеться про мінімальний поріг зарплати в еквіваленті $3200.
успішний лохторат не пойме: "це ми маєм за жирних котів в окопах", удар по рейтингах
Залишається визначити А хто це успішний електорат? Той хто не допомагає Чи той хто жили тягне але платить?
І от як тільки виявиться що НЕ ПЛАТИТИ - не модно.- так відразу свідомість в декого швидко поміняється...
До речі Все таки з аналітикою в мене все гаразд.. Те що пропонують в ОПа повністю збігається з моїми пропозиціями В мене було -ті хто платить з 2-3 середніх (35000-51000)=14000-20000грн/міс податків В них - 35000 - 66000
Таким чином десь 2 млн віськовозобовязаних осіб зможуть офіційно отримати броню і з ухилянтів перетворитись в нормальних членів суспільства. А з урахуванням того що в них є мами/тати/жінки/діти - хто знає чи не буде це більшістю, особливо якщо бійцям на фронті підняти зарплату за рахунок цих 2 млн * додаткових10000/місяць=20 млрд грн місяць( це +30% до сьогоднішнього забезпечення воїнів)
budivelnik написав:Залишається визначити А хто це успішний електорат? Той хто не допомагає Чи той хто жили тягне але платить?
І от як тільки виявиться що НЕ ПЛАТИТИ - не модно.- так відразу свідомість в декого швидко поміняється...
До речі Все таки з аналітикою в мене все гаразд.. Те що пропонують в ОПа повністю збігається з моїми пропозиціями В мене було -ті хто платить з 2-3 середніх (35000-51000)=14000-20000грн/міс податків В них - 35000 - 66000
Таким чином десь 2 млн віськовозобовязаних осіб зможуть офіційно отримати броню і з ухилянтів перетворитись в нормальних членів суспільства. А з урахуванням того що в них є мами/тати/жінки/діти - хто знає чи не буде це більшістю, особливо якщо бійцям на фронті підняти зарплату за рахунок цих 2 млн * додаткових10000/місяць=20 млрд грн місяць( це +30% до сьогоднішнього забезпечення воїнів)
Будівельник і сини, платники податків 1М+, сорт виший, комплект 1шт.: залишити на зберіганні львівському, при появі бурятів на Збручі передати Польщі.