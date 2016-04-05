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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 61456146614761486149>
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 10:54

Виявляється офіс президента думає трошки повільніше від мене, з затримкою так десь на +/- рік...
https://biz.censor.net/n3465040
Офіс президента пропонує спростити бронювання від мобілізації для чоловіків з високими зарплатами
Зараз бронювати співробітників від мобілізації можуть лише ті підприємства, що мають статус "критично важливих". Новий (або додатковий) критерій, що зараз розглядається, – обсяг сплачених до бюджету податків на доходи фізичних осіб (ПДФО) з офіційної зарплати чи доходу. Наразі розглядається можливість автоматичного бронювання від мобілізації у разі, якщо фізособи сплачують не менше 6000 грн ПДФО на місяць. Це відповідає окладу на рівні 33 400 грн окладу.

Також розглядаються інші варіанти. Один з них – поріг офіційної зарплати (оклад) від 35 000 грн, інший варіант – дозволити бронювати співробітника, за якого роботодавець платить близько 14 500 грн ЄСВ (відповідає окладу 66 000 грн).

Цей принцип може бути розповсюджений на ФОП, але чіткі критерії для цієї групи поки невідомі. Для спеціального податкового режиму "Дія City" для IT-індустрії йдеться про мінімальний поріг зарплати в еквіваленті $3200.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 11:12

  flyman написав:
  budivelnik написав:Виявляється офіс президента думає трошки повільніше від мене, з затримкою так десь на +/- рік...
https://biz.censor.net/n3465040
Офіс президента пропонує спростити бронювання від мобілізації для чоловіків з високими зарплатами
Зараз бронювати співробітників від мобілізації можуть лише ті підприємства, що мають статус "критично важливих". Новий (або додатковий) критерій, що зараз розглядається, – обсяг сплачених до бюджету податків на доходи фізичних осіб (ПДФО) з офіційної зарплати чи доходу. Наразі розглядається можливість автоматичного бронювання від мобілізації у разі, якщо фізособи сплачують не менше 6000 грн ПДФО на місяць. Це відповідає окладу на рівні 33 400 грн окладу.

Також розглядаються інші варіанти. Один з них – поріг офіційної зарплати (оклад) від 35 000 грн, інший варіант – дозволити бронювати співробітника, за якого роботодавець платить близько 14 500 грн ЄСВ (відповідає окладу 66 000 грн).

Цей принцип може бути розповсюджений на ФОП, але чіткі критерії для цієї групи поки невідомі. Для спеціального податкового режиму "Дія City" для IT-індустрії йдеться про мінімальний поріг зарплати в еквіваленті $3200.

успішний лохторат не пойме: "це ми маєм за жирних котів в окопах", удар по рейтингах
Залишається визначити
А хто це успішний електорат?
Той хто не допомагає
Чи той хто жили тягне але платить?

І от як тільки виявиться що НЕ ПЛАТИТИ - не модно.- так відразу свідомість в декого швидко поміняється...

До речі
Все таки з аналітикою в мене все гаразд..
Те що пропонують в ОПа повністю збігається з моїми пропозиціями
В мене було -ті хто платить з 2-3 середніх (35000-51000)=14000-20000грн/міс податків
В них - 35000 - 66000

Таким чином десь 2 млн віськовозобовязаних осіб зможуть офіційно отримати броню і з ухилянтів перетворитись в нормальних членів суспільства.
А з урахуванням того що в них є мами/тати/жінки/діти - хто знає чи не буде це більшістю, особливо якщо бійцям на фронті підняти зарплату за рахунок цих
2 млн * додаткових10000/місяць=20 млрд грн місяць( це +30% до сьогоднішнього забезпечення воїнів)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 11:33

Мобілізація 86 левела))

  vitaliiangel написав:веселее всех
А що нам "простим фронтовикам" розбиратись...
Нам же тут пох, ким нас підмінять - хоч роботами, хоч найманцями з бідних країн, хоч своїми рідненькими ухилянтами :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 11:42

Як всі, то всі!©

  flyman написав:одягати костюм пікселя і лякати перехожих фейковими повістками на Хеловін.
Ти дивись, щоб не видали закон, по якому мають право відслідковувати і ловити ухилянтів по мобільному сигналу/по сімці телефону/по ай-пі інтернет-адресі і т.п. :lol:

Чи просто накажуть інет-провайдерам і моб-операторам відімкнути інтернет, чи моб зв'язок, а підключення його - тільки з відміткою в ТЦК! :lol: :lol:
(а нові сімки моб-операторів продавати теж тільки тим, хто має відмітку з ТЦК!)
І не просто відмітку, а зразу мають телефонувати в ТЦК і уточнювати, чи такий то пан дійсно відмітився, а не купив відмітку! :mrgreen:


ЗАКОНОТВОРЦІ (які тут підглядають наш форум) - занотовуйте собі це все в чорновики! :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 11:49

Успіх понимаешь какая хрень. Тцк может делать что угодно, ровно до тех пор пока "нарушение прав человека" не покажут по ТВ западные СМИ. После чего выбить помощь станет ну очень проблематично. Их политики действуют так, как одобряют их народы, а народ пакование в тылу одного мужика 10ю тцкашниками вряд-ли одобрит.

По этой же причине ни диктатуры ни затягивания гаек не будет. Тем более массовых посадок. Запад ждёт борьбы с коррупцией а не с ухылянтами. Кто платит деньги тот и заказывает ужин. И зе к своему ужасу это понимает

https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/1/7435454/

Платят явно не за борьбу с ухылянтами чем прямым текстом намекнули, что выдачи ухылянтов из Европы не будет.

Иждивенческая позиция опасна тем, что иждивенец как правило, переоценивает свою роль.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 02 січ, 2024 11:57, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 11:53

  Успіх написав:
  flyman написав:одягати костюм пікселя і лякати перехожих фейковими повістками на Хеловін.
Ти дивись, щоб не видали закон, по якому мають право відслідковувати і ловити ухилянтів по мобільному сигналу/по сімці телефону/по ай-пі інтернет-адресі і т.п. :lol:

Чи просто накажуть інет-провайдерам і моб-операторам відімкнути інтернет, чи моб зв'язок, а підключення його - тільки з відміткою в ТЦК! :lol: :lol:
(а нові сімки моб-операторів продавати теж тільки тим, хто має відмітку з ТЦК!)
І не просто відмітку, а зразу мають телефонувати в ТЦК і уточнювати, чи такий то пан дійсно відмітився, а не купив відмітку! :mrgreen:


ЗАКОНОТВОРЦІ (які тут підглядають наш форум) - занотовуйте собі це все в чорновики! :lol:

знімати кімнату/ліжкомісце в бабки (можна в двох якщо схильний до параної) з інтернетом, аналогічно сімкарта,
пенсіонерок теж в тецека за відміткою?
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:01

"Короче говоря, война в Украине может быть проиграна уже в первой половине 2024 года...(c)"

Зображення

https://www.politico.eu/article/joe-bid ... ar-taiwan/
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:04

  Bobua написав:Найстрашніше -- що у нашій, ніби-то бідній країні, нема людей на фронт, навіть на зарплату в 8-9 разів більшу за середню (ПФУ).
У московії (втричі більше ввп на особу) -- є.
У нас -- нема...


это лишний раз подтверждает что только на словах в московии хорошо а у нас плохо.
там потому и есть желающие что они умеют надувать щеки как у них хорошо живется а по факту очень много народу живет просто нереально бедно.
а у нас как оказалось в основной массе больше прибедняются чем реально живут плохо.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:05

  Успіх написав:.............
Що ще має статись, щоб ухилянти пішли на фронт?
Тільки "чарівний пендель"?(який влада скоро може прийняти)
Варіантів, я так розумію, тут ні в кого нема?

Вы сами написали вариант.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Вони отримають відповідь» – Буданов про ймовірні обстріли інфраструктури з боку РФ


Росія зазнає ударів у відповідь, якщо спробує повторити кампанію проти української інфраструктури, подібну до тієї, яку російські військові здійснили минулої зими. Про це в інтервʼю виданню The Economist заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.


Сентябрь 2023. Ждём https://www.radiosvoboda.org/a/news-bud ... 97494.html
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