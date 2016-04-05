vitaliiangel написав:
Для западных СМИ ловля уклониста - нарушение прав человека, а если уклонист надел пиксель всё, с этой минуты он - герой, а претензий от героя они не принимают, иначе придется переделывать всю парадигму. Если героев нет, тогда кому и зачем они помогают?
Знаєш, є така трохи стара, але дуже класна і цікава пісня гурту "Тартак"(Сашко Положинський)
Раджу прочитати, а ще краще - послухати!
Як уже набридло чути знову і знову
Порожні балачки, пафосні розмови
"Мова калинова", "пісня солов'їна"
Ще трохи побалакаємо — зникне Україна
Згубили культуру, забули історію
Почуваємося зайдами на своїй території
Віримо чужим, своїм не довіряємо
Розводимо руками — маємо, що маємо
Сьогодні братаємося, щоб завтра продати
Кум іде на кума, брат іде на брата
Національна ідея як засіб спекуляції
Здобули державу, втратили націю
Коли ж у народу більше немає відваги
Немає власної гордості, немає самоповаги
Коли кожен за себе у своїй хаті скраю
У такого народу і героїв немає
Я не хочу бути героєм України
Не цінує героїв моя країна
Я не хочу бути героєм України
Не цінує героїв моя країна
Я не хочу!
Подивіться на нього — він сьогодні в ударі
Правда, без вишиванки та без шароварів
Він один серед тих, хто готовий до бою
Серед тих, хто готовий стати героєм
Він пройшов крізь вогонь, переплив через воду
Все заради Вітчизни, заради народу
Із мільйонами інших він пішов воювати
Усі полягли, а він лишився стояти
Та одразу ж поглине пафосна лава
Понавісять медалі, кричатимуть: "Слава!"
Він житиме довго, він житиме дорого
Але стане нашим внутрішнім ворогом
А де ж ті, яких було закатовано?
Спалено, порубано, побито, репресовано?
Де ті, що життя віддали за своє?
Де вони є? Де вони є?
Я не хочу бути героєм України
Не цінує героїв моя країна
Я не хочу бути героєм України
Не цінує героїв моя країна
Я не хочу!
А насправді так просто змінити життя
Просто вийти на вулицю, просто прибрати сміття
Полюбити свою землю, свою рідну природу
Відчути себе часткою єдиного народу
Бо ми не безрідні, бо ми — українці
Тож досить плювати в дідівські криниці
Досить боятися вірити в краще
А своє на чуже не міняти нізащо
Спільнота розумних, міцних, незалежних
Без "правобережних", без "лівобережних"
Добрих, привітних і незрадливих
В усьому єдиних, в усьому щасливих
Лиш уявіть, якою стане країна
В якій кожна людина живе як людина
В якій все, що хороше — значить, і наше
Але поки, на жаль, все зовсім інакше
Я не хочу бути героєм України
Не цінує героїв моя країна
Я не хочу бути героєм України
Не цінує героїв моя країна
Я не хочу!