RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6146614761486149>
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:17

  Успіх написав:
  prodigy написав:Стосовно закону про мобілізацію- 80% що його не приймуть (Зе положить його під сукно, бо рейтинг для нього вище за життя людей)
Тобто, його рейтинг для військових і їх родичів, для головнокомандувача - пустий звук?
Хіба запах горілого у повітрі законотворці не відчувають?

Тут їм треба щось "середнє" придумати, щоб і тили не кіпішували, і фронтовики " не злетіли з котушок"!

Доллярчик, вы уже столько времени служите, а армейские принципы до сих пор не поняли.
В армии никого не интересует мнение солдата, а уж законотворцам эти чаяния вообще по барабану.
Мы можете стонать по этому поводу сколько угодно. Но пока вы в армии закон для вас - приказ командира. И дальше вверх по цепочке.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12203
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1689 раз.
Подякували: 3620 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:19

Тут граєм, тут не граєм, а тут рибу загортаєм?©

  vitaliiangel написав:"нарушение прав человека"
А "посадити в клітку"/обмежити певною відстанню пересування "по периметру"(в межах певної території) людину безстроково (чи навіть на 2роки), де є ПЕРІОДИЧНО великий ризик стати калікою/втратити життя - це зовсім не підпадає під "порушення прав людини"?

Як всі, то всі!©

Я не втомлююсь тут в 100500й раз запитувати - воїни ЗСУ - хто вони?
Якщо вбиці/гвалтіввники/крадії, одним словом - "покидьки суспільства " - і то мають чіткі терміни відсидки!!!
То в такому разі, воїни ЗСУ - хто вони?
Невже... ☝️
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5747
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 871 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:29

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:веселее всех
А що нам "простим фронтовикам" розбиратись...
Нам же тут пох, ким нас підмінять - хоч роботами, хоч найманцями з бідних країн, хоч своїми рідненькими ухилянтами :lol:


Дуже не хочеться тебе розчаровувати, але ж кожен дорослий "Хомо Сапієнс" мав би вже зрозуміти, що за даних обставин(та й взагалі у будь якій сучасній війні) не доводиться сподіватися на якусь суттєву демобілізацію придатних до служби війсковослужбовців, навіть якщо мобілізують ті 500000 18-60 з усім форумом фінас юа включно.
Звільнитвсь з ЗСУ можна буде тільки на тих підставах, шо і наразі діють(троє дітей і т.п.) і якщо тобі служба так вже набридла(розумію, я й сам не міг дочекатися дембеля близко 40 років тому, ще й "переслужив" 1,5 місяці бо прислали на заміну таджиків, котрих навчити було вкрай важко), давно потрібно було діяти в тому напрямку. До того ж діти то річ, заради якої справді варто жити. Сам це зрозумів трохи запізно і дуже жалкую, що не маю зараз трьох-чотирьох синів та дочок.
п.с. До речі, боюся ці умови теж не назавжди, тому не варто й надалі ловити гав.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1549
З нами з: 01.04.20
Подякував: 506 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:31

  prodigy написав:
  Bobua написав:Цікаво, чи буде хоч якесь попередження...

.................
тут вам не подобалось відео, але писати на клаві не має часу, дивіться якщо маєте можливість (підсумки року 2023, і перспектива на 2024)

Угу, а смотреть часовые видосики с Солониным или "глубокий" 45-мин. анализ ситуации от крупного специалиста Стерненко времени хватает. :)
[youtube]WNpFSrAJctI...

1млрд 131млн гривен задонатили люди України тільки фонду Стерненка

А "только" расходы Госбюджета на 2024 на
финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины предусмотреть в объеме не менее 1 692 613,0 млн гривен.

https://biz.ligazakon.net/ru/news/222711_oboronnyy-byudzhet-ukrainy-na-2024-god-prevysit-216-vvp
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27112
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5215 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:39

72 ракеты и 40 шахедов.
Сегодня в Киеве был ад на земле
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1587
З нами з: 17.12.22
Подякував: 72 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:40

Залишилось лише зробити крок до перевороту думок©

  vitaliiangel написав:Для западных СМИ ловля уклониста - нарушение прав человека, а если уклонист надел пиксель всё, с этой минуты он - герой, а претензий от героя они не принимают, иначе придется переделывать всю парадигму. Если героев нет, тогда кому и зачем они помогают?
Знаєш, є така трохи стара, але дуже класна і цікава пісня гурту "Тартак"(Сашко Положинський)
Раджу прочитати, а ще краще - послухати!


Як уже набридло чути знову і знову
Порожні балачки, пафосні розмови
"Мова калинова", "пісня солов'їна"
Ще трохи побалакаємо — зникне Україна
Згубили культуру, забули історію
Почуваємося зайдами на своїй території
Віримо чужим, своїм не довіряємо
Розводимо руками — маємо, що маємо
Сьогодні братаємося, щоб завтра продати
Кум іде на кума, брат іде на брата
Національна ідея як засіб спекуляції
Здобули державу, втратили націю
Коли ж у народу більше немає відваги
Немає власної гордості, немає самоповаги
Коли кожен за себе у своїй хаті скраю
У такого народу і героїв немає

Я не хочу бути героєм України
Не цінує героїв моя країна
Я не хочу бути героєм України
Не цінує героїв моя країна
Я не хочу!

Подивіться на нього — він сьогодні в ударі
Правда, без вишиванки та без шароварів
Він один серед тих, хто готовий до бою
Серед тих, хто готовий стати героєм
Він пройшов крізь вогонь, переплив через воду
Все заради Вітчизни, заради народу
Із мільйонами інших він пішов воювати
Усі полягли, а він лишився стояти
Та одразу ж поглине пафосна лава
Понавісять медалі, кричатимуть: "Слава!"
Він житиме довго, він житиме дорого
Але стане нашим внутрішнім ворогом
А де ж ті, яких було закатовано?
Спалено, порубано, побито, репресовано?
Де ті, що життя віддали за своє?
Де вони є? Де вони є?

Я не хочу бути героєм України
Не цінує героїв моя країна
Я не хочу бути героєм України
Не цінує героїв моя країна
Я не хочу!

А насправді так просто змінити життя
Просто вийти на вулицю, просто прибрати сміття
Полюбити свою землю, свою рідну природу
Відчути себе часткою єдиного народу
Бо ми не безрідні, бо ми — українці
Тож досить плювати в дідівські криниці
Досить боятися вірити в краще
А своє на чуже не міняти нізащо
Спільнота розумних, міцних, незалежних
Без "правобережних", без "лівобережних"
Добрих, привітних і незрадливих
В усьому єдиних, в усьому щасливих
Лиш уявіть, якою стане країна
В якій кожна людина живе як людина
В якій все, що хороше — значить, і наше
Але поки, на жаль, все зовсім інакше

Я не хочу бути героєм України
Не цінує героїв моя країна
Я не хочу бути героєм України
Не цінує героїв моя країна
Я не хочу!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5747
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 871 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://t4.com.ua/science/u-kalderi-sta ... a-dolariv/
У величезній кальдері МакДермітт, розташованій на межі Орегону та Невади у Сполучених Штатах, виявлено одне з найбільших відомих родовищ літію на планеті.

Тепер зрозуміло чому США призупинили допомогу Україні :cry:
yama
 
Повідомлень: 4574
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8904 раз.
Подякували: 1034 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:51

  antey1969 написав:
  Успіх написав:
  prodigy написав:Стосовно закону про мобілізацію- 80% що його не приймуть (Зе положить його під сукно, бо рейтинг для нього вище за життя людей)
Тобто, його рейтинг для військових і їх родичів, для головнокомандувача - пустий звук?
Хіба запах горілого у повітрі законотворці не відчувають?

Тут їм треба щось "середнє" придумати, щоб і тили не кіпішували, і фронтовики " не злетіли з котушок"!

Доллярчик, вы уже столько времени служите, а армейские принципы до сих пор не поняли.
В армии никого не интересует мнение солдата, а уж законотворцам эти чаяния вообще по барабану.
Мы можете стонать по этому поводу сколько угодно. Но пока вы в армии закон для вас - приказ командира. И дальше вверх по цепочке.

Тут в нього віддушина для еротичних фантазій, то "фотка флер ніжліже", то "як він буде натягувати ухилянтів"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33758
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1566 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:53

  Успіх написав:
Ну це до пори, до часу...
Поки не почнуть стріляти в коліно... - в чуже коліно... :lol:
Хто?
А ті, яких за 22міс(22міс Карл!!!) - жодного разу не перевірили на психічні відхилення! :lol:

Як думаєте - яка кількість тут таких, особливо після 22 місяці фронтових умов?[/quote]

Доброго ранку .
Зі свого війскового досвіду .
Так є деякий відсоток , які прихільни до захворювань нервовой системи , але не так багато як ви фантазуєте .
Є великий відсоток хлопців які внаслідок поранень , акубаротравм мають наслідки і нервові відхилення .
Є відсоток роздратованих , які увесь час питають чому інші не такі як я .Оце сташно .
Нема самокритичного ставлення до себе .

Прошу вас залишок думок про захворювання, залишити прі собі .
Мало того що вільними дописами вказуєте на некомпитентність , та і ще пропагандуєте безглуддя .
Щоб щось писати надо мати хочь якийсь фах .
Завершуйте Будь Ласка своі речення за армію , говоріть тількі за себе .
холява
2
 
Повідомлень: 3957
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4089 раз.
Подякували: 4447 раз.
 
Профіль
4
19
1
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:56

  flyman написав:..............
успішний лохторат не пойме: "це ми маєм за жирних котів в окопах", удар по рейтингах

А Вы поймёте?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27112
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5215 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 6146614761486149>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 149609
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 537465
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 16021
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.