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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6146614761486149
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:59

  ЛАД написав:
  flyman написав:..............
успішний лохторат не пойме: "це ми маєм за жирних котів в окопах", удар по рейтингах

А Вы поймёте?

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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 13:18

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:..............
успішний лохторат не пойме: "це ми маєм за жирних котів в окопах", удар по рейтингах

А Вы поймёте?

не ЦА

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  #<1 ... 6146614761486149
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