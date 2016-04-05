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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 02 січ, 2024 12:59
ЛАД написав: flyman написав:
..............
успішний лохторат не пойме: "це ми маєм за жирних котів в окопах", удар по рейтингах
А Вы поймёте?
не ЦА
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Додано: Вів 02 січ, 2024 13:18
flyman написав: ЛАД написав: flyman написав:
..............
успішний лохторат не пойме: "це ми маєм за жирних котів в окопах", удар по рейтингах
А Вы поймёте?
не ЦА
Що таке ЦА?
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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