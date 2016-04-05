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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 02 січ, 2024 12:59
ЛАД написав: flyman написав:
..............
успішний лохторат не пойме: "це ми маєм за жирних котів в окопах", удар по рейтингах
А Вы поймёте?
не ЦА
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Додано: Вів 02 січ, 2024 13:18
flyman написав: ЛАД написав: flyman написав:
..............
успішний лохторат не пойме: "це ми маєм за жирних котів в окопах", удар по рейтингах
А Вы поймёте?
не ЦА
Що таке ЦА?
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Додано: Вів 02 січ, 2024 13:27
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
[quote="5668348:flyman"]
..............
успішний лохторат не пойме: "це ми маєм за жирних котів в окопах", удар по рейтингах
А Вы поймёте?
не ЦА
Що таке ЦА?[/quote] Мабуть цільова аудиторія
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Додано: Вів 02 січ, 2024 13:30
ЛАД написав:
Що таке ЦА?
цільова аудиторія
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Додано: Вів 02 січ, 2024 13:44
beee написав:
72 ракеты и 40 шахедов.
Сегодня в Киеве был ад на земле
Як ся маєте?
Шось гілка КРЖН досі мовчить, оговтатись не може. Мабуть калькулятори зависли від раптового шаленого дорожаю
Зате на цій гілці вий підняли хором, але кожний скиглить про свій переляк: успіх про заміну, вітальян про хотаба, флаймен про всяке лайно і т.д.. Нема де думкам про перемогу втиснутись))
Тепер по суті:
За цим посиланням є й таке: "Економіка США стабільно зростає; інфляція знизилася; рівень безробіття знаходиться на півстолітньому мінімумі; фондовий ринок завершує рік рекордно; і найбільш вірогідний опонент президента стикається з 91 пунктом злочину в чотирьох окремих обвинуваченнях."
Поясніть мені, як Байден може програти вибори з такими здобутками? Який дурень піде голосувати проти стабільності та зростання?
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Додано: Вів 02 січ, 2024 13:46
холява написав:
Завершуйте Будь Ласка
Доброго здоров'я!
Ехххххххх... отак не дасте полоскотати нерви ухилянтам
А я вже їх і пряником, і батогом...
пробую заманити на фронт
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Додано: Вів 02 січ, 2024 13:47
Успіх написав: vitaliiangel написав:
"нарушение прав человека"
А "посадити в клітку"/обмежити певною відстанню пересування "по периметру"(в межах певної території) людину безстроково (чи навіть на 2роки), де є ПЕРІОДИЧНО великий ризик стати калікою/втратити життя - це зовсім не підпадає під "порушення прав людини"?
Як всі, то всі!©
Я не втомлююсь тут в 100500й раз запитувати - воїни ЗСУ - хто вони?
Якщо вбиці/гвалтіввники/крадії, одним словом - "покидьки суспільства " - і то мають чіткі терміни відсидки!!!
То в такому разі, воїни ЗСУ - хто вони?
Невже... ☝️
Цивільні не давалм присягу, а ви давали. Тож дотримуйтесь її, у вас права обмежені.
"Я, (форумчанин Успіх), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю."
Тепер перечитайте ще раз текст: слово Завжди = без строку давності.. тож поки живі будете служити.
Востаннє редагувалось xio13
в Вів 02 січ, 2024 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 січ, 2024 13:57
ким програна - рашистами, американцями чи нами?
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Додано: Вів 02 січ, 2024 14:04
xio13 написав: Успіх написав: vitaliiangel написав:
"нарушение прав человека"
А "посадити в клітку"/обмежити певною відстанню пересування "по периметру"(в межах певної території) людину безстроково (чи навіть на 2роки), де є ПЕРІОДИЧНО великий ризик стати калікою/втратити життя - це зовсім не підпадає під "порушення прав людини"?
Як всі, то всі!©
Я не втомлююсь тут в 100500й раз запитувати - воїни ЗСУ - хто вони?
Якщо вбиці/гвалтіввники/крадії, одним словом - "покидьки суспільства " - і то мають чіткі терміни відсидки!!!
То в такому разі, воїни ЗСУ - хто вони?
Невже... ☝️
======
Цивільні не давалм присягу, а ви давали. Тож дотримуйтесь її, у вас права обмежені.
"Я, (форумчанин Успіх), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю."
Тепер перечитайте ще раз текст: слово Завжди = без строку давності.. тож поки живі будете служити.
====
Для цивільних теж є закон України!
2 ст. 65 Конституції України, згідно із якою «Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України
. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону».
Як так - виявляється, ви(і всі ухилянти) - НЕ по закону живете?
Тобто, порушуєте закон!
А за порушення законів має бути (і скоро буде) відповідальність!
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Додано: Вів 02 січ, 2024 14:13
xio13 написав:
..........
Цивільні не давалм присягу, а ви давали. Тож дотримуйтесь її, у вас права обмежені.
"Я, (форумчанин Успіх), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю."
Тепер перечитайте ще раз текст: слово Завжди = без строку давності.. тож поки живі будете служити.
А Вы присягу не давали?
Чи ухилянт зі стажем і в армії не служили?
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