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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6147614861496150>
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:59

  ЛАД написав:
  flyman написав:..............
успішний лохторат не пойме: "це ми маєм за жирних котів в окопах", удар по рейтингах

А Вы поймёте?

не ЦА
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 13:18

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:..............
успішний лохторат не пойме: "це ми маєм за жирних котів в окопах", удар по рейтингах

А Вы поймёте?

не ЦА

Що таке ЦА?
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 13:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:[quote="5668348:flyman"]
..............
успішний лохторат не пойме: "це ми маєм за жирних котів в окопах", удар по рейтингах

А Вы поймёте?

не ЦА

Що таке ЦА?[/quote] Мабуть цільова аудиторія
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 13:30

  ЛАД написав:Що таке ЦА?

цільова аудиторія
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 13:44

  beee написав:72 ракеты и 40 шахедов.
Сегодня в Киеве был ад на земле

Як ся маєте?
Шось гілка КРЖН досі мовчить, оговтатись не може. Мабуть калькулятори зависли від раптового шаленого дорожаю :wink:
Зате на цій гілці вий підняли хором, але кожний скиглить про свій переляк: успіх про заміну, вітальян про хотаба, флаймен про всяке лайно і т.д.. Нема де думкам про перемогу втиснутись))
Тепер по суті:
  Xenon написав:"Короче говоря, война в Украине может быть проиграна уже в первой половине 2024 года...(c)"
https://www.politico.eu/article/joe-bid ... ar-taiwan/

За цим посиланням є й таке: "Економіка США стабільно зростає; інфляція знизилася; рівень безробіття знаходиться на півстолітньому мінімумі; фондовий ринок завершує рік рекордно; і найбільш вірогідний опонент президента стикається з 91 пунктом злочину в чотирьох окремих обвинуваченнях."
Поясніть мені, як Байден може програти вибори з такими здобутками? Який дурень піде голосувати проти стабільності та зростання?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 13:46

Але в кожному жарті - є тільки доля жарту© ;)

  холява написав:Завершуйте Будь Ласка
Доброго здоров'я!

Ехххххххх... отак не дасте полоскотати нерви ухилянтам :D

А я вже їх і пряником, і батогом... :D пробую заманити на фронт :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 13:47

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:"нарушение прав человека"
А "посадити в клітку"/обмежити певною відстанню пересування "по периметру"(в межах певної території) людину безстроково (чи навіть на 2роки), де є ПЕРІОДИЧНО великий ризик стати калікою/втратити життя - це зовсім не підпадає під "порушення прав людини"?

Як всі, то всі!©

Я не втомлююсь тут в 100500й раз запитувати - воїни ЗСУ - хто вони?
Якщо вбиці/гвалтіввники/крадії, одним словом - "покидьки суспільства " - і то мають чіткі терміни відсидки!!!
То в такому разі, воїни ЗСУ - хто вони?
Невже... ☝️


Цивільні не давалм присягу, а ви давали. Тож дотримуйтесь її, у вас права обмежені.

"Я, (форумчанин Успіх), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю."

Тепер перечитайте ще раз текст: слово Завжди = без строку давності.. тож поки живі будете служити.
Востаннє редагувалось xio13 в Вів 02 січ, 2024 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 13:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:"Короче говоря, война в Украине может быть проиграна уже в первой половине 2024 года...(c)"
https://www.politico.eu/article/joe-bid ... ar-taiwan/
ким програна - рашистами, американцями чи нами?
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 14:04

А як тобі таке, Ілон Маск?)))

  xio13 написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:"нарушение прав человека"
А "посадити в клітку"/обмежити певною відстанню пересування "по периметру"(в межах певної території) людину безстроково (чи навіть на 2роки), де є ПЕРІОДИЧНО великий ризик стати калікою/втратити життя - це зовсім не підпадає під "порушення прав людини"?

Як всі, то всі!©

Я не втомлююсь тут в 100500й раз запитувати - воїни ЗСУ - хто вони?
Якщо вбиці/гвалтіввники/крадії, одним словом - "покидьки суспільства " - і то мають чіткі терміни відсидки!!!
То в такому разі, воїни ЗСУ - хто вони?
Невже... ☝️


======

Цивільні не давалм присягу, а ви давали. Тож дотримуйтесь її, у вас права обмежені.

"Я, (форумчанин Успіх), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю."

Тепер перечитайте ще раз текст: слово Завжди = без строку давності.. тож поки живі будете служити.


====

Для цивільних теж є закон України!

2 ст. 65 Конституції України, згідно із якою «Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону».

Як так - виявляється, ви(і всі ухилянти) - НЕ по закону живете?
Тобто, порушуєте закон! :shock:

А за порушення законів має бути (і скоро буде) відповідальність! :wink:
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 14:13

  xio13 написав:..........
Цивільні не давалм присягу, а ви давали. Тож дотримуйтесь її, у вас права обмежені.

"Я, (форумчанин Успіх), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю."

Тепер перечитайте ще раз текст: слово Завжди = без строку давності.. тож поки живі будете служити.

А Вы присягу не давали?
Чи ухилянт зі стажем і в армії не служили?
ЛАД
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  #<1 ... 6147614861496150>
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