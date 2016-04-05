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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6147614861496150
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 14:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А Вы присягу не давали?

Я, например, давал. И протянул два года и х мес с кацапами, бульбашами и хохлами. И шо теперь?!
wadimk
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 15:07

  wadimk написав:
  ЛАД написав:А Вы присягу не давали?

Я, например, давал. И протянул два года и х мес с кацапами, бульбашами и хохлами. И шо теперь?!



Та майже нічого , окрім як , це недопрацювання ТЦК .
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