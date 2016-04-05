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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 02 січ, 2024 14:24
ЛАД написав:
А Вы присягу не давали?
Я, например, давал. И протянул два года и х мес с кацапами, бульбашами и хохлами. И шо теперь?!
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wadimk
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Додано: Вів 02 січ, 2024 15:07
wadimk написав: ЛАД написав:
А Вы присягу не давали?
Я, например, давал. И протянул два года и х мес с кацапами, бульбашами и хохлами. И шо теперь?!
Та майже нічого , окрім як , це недопрацювання ТЦК .
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холява
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Bukka
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