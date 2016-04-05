В воронежском селе Петропавловка разрушены несколько домов в результате взрывов утром 2 января. Оно находится примерно в 150 км от границы с Украиной.
Губернатор региона Александр Гусев в своем тг-канале сообщил (), что был «зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса в Острогожском районе». О «нештатном сходе авиационного боеприпаса при выполнении полета самолета ВКС» говорится также в заявлении Минобороны.
По словам губернатора, жертв и пострадавших нет. При этом пострадали семь домов: в них «могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции». На видео, которые публикуют местные паблики, видно, что дома сильно пострадали. В пункты временного размещения эвакуируют жителей нескольких улиц.
«Вони отримають відповідь» – Буданов про ймовірні обстріли інфраструктури з боку РФ
Росія зазнає ударів у відповідь, якщо спробує повторити кампанію проти української інфраструктури, подібну до тієї, яку російські військові здійснили минулої зими. Про це в інтервʼю виданню The Economist заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
budivelnik написав:Виявляється офіс президента думає трошки повільніше від мене, з затримкою так десь на +/- рік...
https://biz.censor.net/n3465040 Офіс президента пропонує спростити бронювання від мобілізації для чоловіків з високими зарплатами Зараз бронювати співробітників від мобілізації можуть лише ті підприємства, що мають статус "критично важливих". Новий (або додатковий) критерій, що зараз розглядається, – обсяг сплачених до бюджету податків на доходи фізичних осіб (ПДФО) з офіційної зарплати чи доходу. Наразі розглядається можливість автоматичного бронювання від мобілізації у разі, якщо фізособи сплачують не менше 6000 грн ПДФО на місяць. Це відповідає окладу на рівні 33 400 грн окладу.
Також розглядаються інші варіанти. Один з них – поріг офіційної зарплати (оклад) від 35 000 грн, інший варіант – дозволити бронювати співробітника, за якого роботодавець платить близько 14 500 грн ЄСВ (відповідає окладу 66 000 грн).
Цей принцип може бути розповсюджений на ФОП, але чіткі критерії для цієї групи поки невідомі. Для спеціального податкового режиму "Дія City" для IT-індустрії йдеться про мінімальний поріг зарплати в еквіваленті $3200.
успішний лохторат не пойме: "це ми маєм за жирних котів в окопах", удар по рейтингах[/quote]Залишається визначити А хто це успішний електорат? Той хто не допомагає Чи той хто жили тягне але платить?
І от як тільки виявиться що НЕ ПЛАТИТИ - не модно.- так відразу свідомість в декого швидко поміняється...
До речі Все таки з аналітикою в мене все гаразд.. Те що пропонують в ОПа повністю збігається з моїми пропозиціями В мене було -ті хто платить з 2-3 середніх (35000-51000)=14000-20000грн/міс податків В них - 35000 - 66000
Таким чином десь 2 млн віськовозобовязаних осіб зможуть офіційно отримати броню і з ухилянтів перетворитись в нормальних членів суспільства. А з урахуванням того що в них є мами/тати/жінки/діти - хто знає чи не буде це більшістю, особливо якщо бійцям на фронті підняти зарплату за рахунок цих 2 млн * додаткових10000/місяць=20 млрд грн місяць( це +30% до сьогоднішнього забезпечення воїнів)
До того ж , частина ФОПів теж буде сплачувати добровільно ЄСВ за себе 14500 грн. !
до чого тут бюджет, коли людина робить звіт за минулий рік, завдяки нашим донатам Стерненко закупив 28к дронів і ще купу всього корисного. Та сума з бюджету не враховує откати на закупках (до війни було нормально отримати на великій партії 10-15% знижку (яка осідала в карманах банальних робітників МО шо мають доступ до закупок) Сьогодні цифри у 200% нікого не лякають, так всі про це або знають (або здогадуються), і Зеленський не зробив нічого в цьому напрямку, то років 10 нам не бачити ЕС (як мінімум) 40хвилин цікавого і корисного відео-це не багато часу. Ви більше витрачаєте на лайках з форумчанами.
xio13 написав:.......... Цивільні не давалм присягу, а ви давали. Тож дотримуйтесь її, у вас права обмежені.
"Я, (форумчанин Успіх), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю."
Тепер перечитайте ще раз текст: слово Завжди = без строку давності.. тож поки живі будете служити.
А Вы присягу не давали? Чи ухилянт зі стажем і в армії не служили?
оце Ви, ЛАД, народ чітко підсекли.
бо переважна більшість форумчан віком 50+ в армії мали служити. я не служив, але теж складав, як офіцер запасу. але більшість тоді присягали ще срср, тому питання таке. вони й святкують ще 23 лютого...
Shaman Вы при коммуняках успели присягу дать или уже при независимости? Слышал до 69г.р. на втором курсе забирали в армию, пока афган не утих полностью, и не образовался избыток военнослужащих низшего состава, а там и вывод ЗГВ с Германии и прочих стран избыток офицеров к -90м годам подогнал.