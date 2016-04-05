fler написав:Поясніть мені, як Байден може програти вибори з такими здобутками? Який дурень піде голосувати проти стабільності та зростання?
ви погано розумієте менталітет американців-існують штати республіканськи і демонкратичні, і ще декілька мікс
в 2005-2010 більшість керівників заводів/портів які були під контролем партії регіонів визивали на килим директорів і прямо волали:"ти відповідаєш за те, як проголосує Порт Одеса", і далі вниз по підрозділам. в США трошки по іншому, але якщо твій дід, батько і брат голосували за республіканців, а ти за інших...тебе можуть з хати батьківської вигнати (без жартів), тому не всі успіхи або невдачі влади американці звертають увагу при реальном факапі (як Клінтон-Лівінскі)«Монікагейт», або Вотергейтський скандал на решту вони затуляють очі. У Байден вразлива тему -це корупція сина Хантера Байдена
В июне 2023 года Хантер Байден заключил сделку о признании вины с Министерством юстиции США, в рамках которой признал себя виновным в двух эпизодах неуплаты налогов в 2017 и 2018 годах и принял ряд других условий, которые позволили ему избежать судебного преследования по отдельному обвинению в незаконном хранении оружия.
В июле 2023 года, накануне явки в суд, республиканцы Палаты представителей и консервативные группы призвали судью отказаться от достигнутого прокурорами соглашения, заявив о политическом вмешательстве в ход дела. Прокуратура США отвергла обвинения[38].
В итоге судья отказалась утвердить сделку о признании, а Хантер Байдену в сентябре 2023 года были предъявлены обвинения в том, что он не сообщил об употреблении наркотиков в период покупки оружия, а также в хранении оружия в период, когда он находился в состоянии наркотической зависимости. За это предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до $250 тысяч[39][40].
В декабре 2023 года большое федеральное жюри предъявило Хантеру Байдену девять обвинений, среди которых занижение доходов, уклонение от налогов, подача ложных деклараций с 2016 по 2019 год на общую сумму около 1,4 миллиона долларов. Прокуроры заявили, что Хантер Байден, уклоняясь от налогов, тратил деньги на наркотики, эскорт и другие атрибуты «экстравагантной жизни». Как отметило издание Politico, обвинения были выдвинуты на фоне инициативы республиканцев Палаты представителей в рамках расследования об импичменте связать президента США Джо Байдена с бизнесом его сына[
90% Байден не переможе в 2024 (хто найгірший кандидат від республіканців дізнаємость після праймаріз (які відбудуться масово 5 березня 2024)- У США Супервівторок (англ. Super Tuesday) — зазвичай назва вівторка на початку березня року президентських виборів в США, коли найбільша кількість штатів проводить праймеріз задля обрання делегатів на національні конвенції Демократичної і Республіканської партій США котрі, своєю чергою, обирають кандидатів на посаду Президента США.
wadimk написав:холява Дзержинский стал автором многих высказываний, которые стали крылатыми: — Отсутствие у вас судимости — не ваша заслуга, а наша недоработка; Вы часом не внук?
"Отсутствие у вас судимости — не ваша заслуга, а наша недоработка" - эта фраза (существует несколько её вариантов) приписывается Дзержинскому, но именно приписывается. Нет ни одного источника, подтверждающего, что Железный Феликс действительно говорил что-то подобное. "Проблема Интернета в том, что никто не проверяет источники цитат" - тоже не говорил, но мог бы в связи с этим сказать Феликс Эдмундович.
"Отсутствие у вас судимости — не ваша заслуга, а наша недоработка" - эта фраза (существует несколько её вариантов) приписывается Дзержинскому, но именно приписывается. Нет ни одного источника, подтверждающего, что Железный Феликс действительно говорил что-то подобное. "Проблема Интернета в том, что никто не проверяет источники цитат" - тоже не говорил, но мог бы в связи с этим сказать Феликс Эдмундович.
"Отсутствие у вас судимости — не ваша заслуга, а наша недоработка" - эта фраза (существует несколько её вариантов) приписывается Дзержинскому, но именно приписывается. Нет ни одного источника, подтверждающего, что Железный Феликс действительно говорил что-то подобное. "Проблема Интернета в том, что никто не проверяет источники цитат" - тоже не говорил, но мог бы в связи с этим сказать Феликс Эдмундович.
Ну если dzen.ru, то дааа. "Источник, заслуживающий доверия"
Да не спорю, источник так себе. Но найдите источник, подтверждающий (обоснованно), что это слова Дзержинского. Скорее всего найдётся тот же dzen.ru или ливджорнэл. Может, ещё что-то, столь же достоверное.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 02 січ, 2024 17:02, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Виявляється офіс президента думає трошки повільніше від мене, з затримкою так десь на +/- рік...
https://biz.censor.net/n3465040 Офіс президента пропонує спростити бронювання від мобілізації для чоловіків з високими зарплатами Зараз бронювати співробітників від мобілізації можуть лише ті підприємства, що мають статус "критично важливих". Новий (або додатковий) критерій, що зараз розглядається, – обсяг сплачених до бюджету податків на доходи фізичних осіб (ПДФО) з офіційної зарплати чи доходу. Наразі розглядається можливість автоматичного бронювання від мобілізації у разі, якщо фізособи сплачують не менше 6000 грн ПДФО на місяць. Це відповідає окладу на рівні 33 400 грн окладу.
Також розглядаються інші варіанти. Один з них – поріг офіційної зарплати (оклад) від 35 000 грн, інший варіант – дозволити бронювати співробітника, за якого роботодавець платить близько 14 500 грн ЄСВ (відповідає окладу 66 000 грн).
Цей принцип може бути розповсюджений на ФОП, але чіткі критерії для цієї групи поки невідомі. Для спеціального податкового режиму "Дія City" для IT-індустрії йдеться про мінімальний поріг зарплати в еквіваленті $3200.
успішний лохторат не пойме: "це ми маєм за жирних котів в окопах", удар по рейтингах
До речі Все таки з аналітикою в мене все гаразд.. Те що пропонують в ОПа повністю збігається з моїми пропозиціями В мене було -ті хто платить з 2-3 середніх (35000-51000)=14000-20000грн/міс податків В них - 35000 - 66000
Таким чином десь 2 млн віськовозобовязаних осіб зможуть офіційно отримати броню і з ухилянтів перетворитись в нормальних членів суспільства. А з урахуванням того що в них є мами/тати/жінки/діти - хто знає чи не буде це більшістю, особливо якщо бійцям на фронті підняти зарплату за рахунок цих 2 млн * додаткових10000/місяць=20 млрд грн місяць( це +30% до сьогоднішнього забезпечення воїнів)
Залишається визначити А хто це успішний електорат? Той хто не допомагає Чи той хто жили тягне але платить?
І от як тільки виявиться що НЕ ПЛАТИТИ - не модно.- так відразу свідомість в декого швидко поміняється...
До того ж , частина ФОПів теж буде сплачувати добровільно ЄСВ за себе 14500 грн. !
Нема 2 млн з такими зарплатами:
Ой+ написав:
Faceless написав:От і дочекалися податкових реформ. - відновлення прогресивного оподаткування доходів фізосіб - групи 2 і 3 спрощеної системи будуть об'єднані,а ставки податку будуть диференційовані - від 3% для торговельної діяльності до 17% для послуг https://www.mof.gov.ua/storage/files/Na ... _2030_.pdf
Це ще все на майбутнє, але є там цікавий аналіз сьогодення (табл. 4.6) І виявляється нема мільйонів, що могли би по мільйону в рік давати відкупного. 74,4 з середньою зарплатою 131 тис/міс і 14,2 тис з 648 тис./міс. І то вони швидше всього і так заброньовані чи в інший спосіб убезпечені.
Тобто десь 1 млн обох статей і можливо навіть зразу разом із ЗСУ. І робити такий майновий розподіл шлях до громадянського протистояння, це ж значить, що чиновники починаючи з сільрад, судді з прокурорами, які отримують і так зарплату з бюджету, зразу убезпечуються себе і свої маєтки. Мягко кажучи народ цього не зрозуміє. Інша справа, що треба всіх максимально з тіні виколупувати і оподатковувати. Дивився Луценка, також крім всього іншого виступав проти робоче-селянської армії: