Додано: Вів 02 січ, 2024 16:16

fler написав: Поясніть мені, як Байден може програти вибори з такими здобутками? Який дурень піде голосувати проти стабільності та зростання? Поясніть мені, як Байден може програти вибори з такими здобутками? Який дурень піде голосувати проти стабільності та зростання?

В июне 2023 года Хантер Байден заключил сделку о признании вины с Министерством юстиции США, в рамках которой признал себя виновным в двух эпизодах неуплаты налогов в 2017 и 2018 годах и принял ряд других условий, которые позволили ему избежать судебного преследования по отдельному обвинению в незаконном хранении оружия.



В июле 2023 года, накануне явки в суд, республиканцы Палаты представителей и консервативные группы призвали судью отказаться от достигнутого прокурорами соглашения, заявив о политическом вмешательстве в ход дела. Прокуратура США отвергла обвинения[38].



В итоге судья отказалась утвердить сделку о признании, а Хантер Байдену в сентябре 2023 года были предъявлены обвинения в том, что он не сообщил об употреблении наркотиков в период покупки оружия, а также в хранении оружия в период, когда он находился в состоянии наркотической зависимости. За это предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до $250 тысяч[39][40].



В декабре 2023 года большое федеральное жюри предъявило Хантеру Байдену девять обвинений, среди которых занижение доходов, уклонение от налогов, подача ложных деклараций с 2016 по 2019 год на общую сумму около 1,4 миллиона долларов. Прокуроры заявили, что Хантер Байден, уклоняясь от налогов, тратил деньги на наркотики, эскорт и другие атрибуты «экстравагантной жизни». Как отметило издание Politico, обвинения были выдвинуты на фоне инициативы республиканцев Палаты представителей в рамках расследования об импичменте связать президента США Джо Байдена с бизнесом его сына[

ви погано розумієте менталітет американців-існують штати республіканськи і демонкратичні, і ще декілька міксв 2005-2010 більшість керівників заводів/портів які були під контролем партії регіонів визивали на килим директорів і прямо волали:"ти відповідаєш за те, як проголосує Порт Одеса", і далі вниз по підрозділам.в США трошки по іншому, але якщо твій дід, батько і брат голосували за республіканців, а ти за інших...тебе можуть з хати батьківської вигнати (без жартів), тому не всі успіхи або невдачі влади американці звертають увагу при реальном факапі (як Клінтон-Лівінскі)«Монікагейт», або Вотергейтський скандал на решту вони затуляють очі. У Байден вразлива тему -це корупція сина Хантера Байдена90% Байден не переможе в 2024 (хто найгірший кандидат від республіканців дізнаємость після праймаріз (які відбудуться масово 5 березня 2024)- У США Супервівторок (англ. Super Tuesday) — зазвичай назва вівторка на початку березня року президентських виборів в США,