Враховуючи, що середня в цьому діапазоні 33, то певні висновки про розподіл можна зробити
Так це до отримувачів мінімалки
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Додано: Вів 02 січ, 2024 17:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Враховуючи, що середня в цьому діапазоні 33, то певні висновки про розподіл можна зробити
Так це до отримувачів мінімалки
Додано: Вів 02 січ, 2024 17:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
от наївні люди... нема - так будуть
це як із здобувачами другої вищої - "чомусь" кількість бажаючих здобути виросла в рази
так і з високою зарплатою... це просто легалізація ухилянства для забезпечених, наприклад, є підприємство, організація, дитячий садок, жек, введуть додатково в штат сторожів із зарплатою в 65 тис. грн. (чи айтішників чи менеджерів із клінінгу тощо) та й все - це ж все приватні підприємства, кого хочуть наймають і скільки хочуть із якими хочуть зарплатами.
Додано: Вів 02 січ, 2024 17:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
і це прекрасно! Більше сторожів із зарплатою 65 тис. грн. - більше податків з цих зарплат. Отже більше грошей на зарплати воїнам на фронті.
Додано: Вів 02 січ, 2024 17:44
Ничего нового. Мы и так могли бы проиграть войну, если бы избранный всенародно президент, оказывается хорошо разбирающийся в юриспруденции и отвечающий за внешнюю политику Украины, не воспользовался гарантиями Будапештского Меморандума, не сплотил вокруг себя весь цивилизованный мир, не организовал работу по тайной подготовке ВСУ к агрессии. Еще держимся, слава Богу и всесторонней помощи.
Но в данной случае нужно обратить внимание на контекст где опубликована статья, ее назначение.
Итак, мое предположение заключается в следующем. Это статья - стандартная страшилка для парламентариев США, где во всю готовятся к президентским выборам и спекулируют на расходной части бюджета сегодня. Ведь априори каждый среднестатистический американец, в том числе депутат, "не может смотреть в завтрашний день" и понимать необходимость приоритетного финансирования ВСУ и Украины по сравнению, например, с финансированием привычных местных статей расходов. А это важно. Ведь допусти США геноцид украинцев, получивших гарантии за отказ от ядерного оружия ради мира на Земле, стабильность в мире будет потеряна до окончания третьей мировой войны, которая также станет следствием невыполнения Будапештского меморандума гарантами. Ну, и про ядерную безопасность в мире придется забыть навсегда.
Вот именно с этим связана такая статья. Приоритет внутренней политики нуждается в снижении, иначе третья мировая война гарантирована. Такая ситуация сложилась в мире, это реальный вызов для нормальных и адекватных людей.
Нагадую Вам подібну ситуацію в Україні після 2001 року, коли на фоні неймовірного росту ВВП, стабілізації валютного ринку, стабільного тренду на зменшення зовніщнього державного боргу, дивним чином організовано знайшлись ті, хто вийшов на вулиці Києва з гаслами "Кучма геть!" й ті, що їх підтримали.
Люди не спроможні правильно розмістити приоритети для свого життя і для життя дітей. Не хватає знань. Звикли вірити пропаганді ворогів України, бо вона солодка, а цифри ВВП ні про що їм не говорять.
Додано: Вів 02 січ, 2024 18:12
Фізичний стан Байдена викликає дуже багато сумнівіву у багатьох.
Чи здатен буде він приймати через пару років судьбоносні рішення в критичних ситуаціях?
І чи взагялі доживе до закінчення строку?
Додано: Вів 02 січ, 2024 18:17
Додано: Вів 02 січ, 2024 18:21
Спробуйте розглянути наслідки прийняття Закону про броню в залежності від розміру оподаткування - в динаміці.
Зафіксуємо що є зараз
Один млн фронтовиків і членів сімей фронтовиків - злі на владу що їм
а - не дають чітких термінів
б - не покращують умови
Влада - яка не може забезпечити вимоги фронтовиків і тиловиків ( і їх сімей)
Тиловики - які злі на владу бо вони працюють а їх шугають фронтом + на них зляться фронтовики
Отже
Є влада , яку з двох сторін скубають і електоральна підтримка якої наближається до нуля...
Тепер вводимо Закон
1
Зараз є 500 000 тих в кого ОФІЦІЙНА ЗАПЛАТА вища від 35000 грн/місяць
1,5 млн (з яких 1 млн військовозобовязаних) з зарплатою в 5000 грн/місяць
4 млн ( з яких 3 млн військовозобовязаних) з зарплатою 7000-20000 грн/місяць
2 млн ( з яких 1 млн військовозобовязаних) з зарплатою в 20000-35000 грн/місяць
2 В Законі прописуємо що всі додатково отримані кошти йдуть на покращення умов служби+ додаткових рекрутів
3 Потрібно призвати додатково по 20 000 в місяць
Тому яка різниця з якої загальної кількості буде призвано цих 20 000
З 5 млн
Чи з 3 млн...бо 2 млн САМОСТІЙНО збільшать сплату податку до розміру 15000 грн/місяць( не обовязково вони при цьому стануть заробляти краще - вони можуть сплатити за рахунок погіршення власних витрат - це їх право , тим більше що фронтовики напряглись..то чому тиловикам западло напрягтись)
4 Крім фінансової складової вирішиться і електоральне запитання
Було (і члени сімей)
1 млн фронтовиків злих на владу-Влада -5 млн тиловиків злих на владу...
Стане
1млн фронтовиків+2млн тиловиків з бронею-вдячних владі за те що вона оцінила їх напряг
і
3 млн тиловиків яких і далі шугають пробуючи виловити ухилянтів...
А влада вже не проти всіх а разом з фронтовиками і тиловиками з бронею-вимагають від потенційних ненапряжно живучих-напрягтись.
Додано: Вів 02 січ, 2024 18:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Головні тези нового року:
1) або біженець, або громадянин.
2) або багатий, або в окопі
Це все до більшої згуртованості нації, безперечно
Додано: Вів 02 січ, 2024 18:28
Про що і мова, якраз починати потрібно з бюджетних кровосісь, і чим довше смоктали бюджетну сісю і більше насмоктали, тим довше і тяжче мають бути їхні "тяготи і лішенія" в ЗСУ і ближче до нуля.
Додано: Вів 02 січ, 2024 18:29
дубль
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 02 січ, 2024 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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