RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6150615161526153>
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 17:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Жаль, что нет более подробной разбивки интервала "від 20,1 тис до 100,5 тис.". Впечатляло бы ещё сильнее. Хотя на Ваши выводы никак не повлияло бы.
Враховуючи, що середня в цьому діапазоні 33, то певні висновки про розподіл можна зробити
  ЛАД написав:Сейчас, правда, начнутся домыслы о доплатах в конвертах в 2-3-м размере.

Так це до отримувачів мінімалки
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2017
З нами з: 29.07.22
Подякував: 346 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 17:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нема 2 млн з такими зарплатами:

от наївні люди... нема - так будуть
це як із здобувачами другої вищої - "чомусь" кількість бажаючих здобути виросла в рази
так і з високою зарплатою... це просто легалізація ухилянства для забезпечених, наприклад, є підприємство, організація, дитячий садок, жек, введуть додатково в штат сторожів із зарплатою в 65 тис. грн. (чи айтішників чи менеджерів із клінінгу тощо) та й все - це ж все приватні підприємства, кого хочуть наймають і скільки хочуть із якими хочуть зарплатами.
Hennady
 
Повідомлень: 350
З нами з: 02.11.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 17:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hennady написав:наприклад, є підприємство, організація, дитячий садок, жек, введуть додатково в штат сторожів із зарплатою в 65 тис. грн. (чи айтішників чи менеджерів із клінінгу тощо)

і це прекрасно! Більше сторожів із зарплатою 65 тис. грн. - більше податків з цих зарплат. Отже більше грошей на зарплати воїнам на фронті.
thenewepic
 
Повідомлень: 96
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 17:44

  Xenon написав:"Короче говоря, война в Украине может быть проиграна уже в первой половине 2024 года...(c)"

https://www.politico.eu/article/joe-bid ... ar-taiwan/


Ничего нового. Мы и так могли бы проиграть войну, если бы избранный всенародно президент, оказывается хорошо разбирающийся в юриспруденции и отвечающий за внешнюю политику Украины, не воспользовался гарантиями Будапештского Меморандума, не сплотил вокруг себя весь цивилизованный мир, не организовал работу по тайной подготовке ВСУ к агрессии. Еще держимся, слава Богу и всесторонней помощи.

Но в данной случае нужно обратить внимание на контекст где опубликована статья, ее назначение.

Итак, мое предположение заключается в следующем. Это статья - стандартная страшилка для парламентариев США, где во всю готовятся к президентским выборам и спекулируют на расходной части бюджета сегодня. Ведь априори каждый среднестатистический американец, в том числе депутат, "не может смотреть в завтрашний день" и понимать необходимость приоритетного финансирования ВСУ и Украины по сравнению, например, с финансированием привычных местных статей расходов. А это важно. Ведь допусти США геноцид украинцев, получивших гарантии за отказ от ядерного оружия ради мира на Земле, стабильность в мире будет потеряна до окончания третьей мировой войны, которая также станет следствием невыполнения Будапештского меморандума гарантами. Ну, и про ядерную безопасность в мире придется забыть навсегда.

Внешняя политика обычно не влияет на избирательную политику и результаты выборов в США.


Вот именно с этим связана такая статья. Приоритет внутренней политики нуждается в снижении, иначе третья мировая война гарантирована. Такая ситуация сложилась в мире, это реальный вызов для нормальных и адекватных людей.

  fler написав:
  Xenon написав:"Короче говоря, война в Украине может быть проиграна уже в первой половине 2024 года...(c)"
https://www.politico.eu/article/joe-bid ... ar-taiwan/

За цим посиланням є й таке: "Економіка США стабільно зростає; інфляція знизилася; рівень безробіття знаходиться на півстолітньому мінімумі; фондовий ринок завершує рік рекордно; і найбільш вірогідний опонент президента стикається з 91 пунктом злочину в чотирьох окремих обвинуваченнях."
Поясніть мені, як Байден може програти вибори з такими здобутками? Який дурень піде голосувати проти стабільності та зростання?


Нагадую Вам подібну ситуацію в Україні після 2001 року, коли на фоні неймовірного росту ВВП, стабілізації валютного ринку, стабільного тренду на зменшення зовніщнього державного боргу, дивним чином організовано знайшлись ті, хто вийшов на вулиці Києва з гаслами "Кучма геть!" й ті, що їх підтримали.

Люди не спроможні правильно розмістити приоритети для свого життя і для життя дітей. Не хватає знань. Звикли вірити пропаганді ворогів України, бо вона солодка, а цифри ВВП ні про що їм не говорять.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1602
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:12

Фізичний стан Байдена викликає дуже багато сумнівіву у багатьох.
Чи здатен буде він приймати через пару років судьбоносні рішення в критичних ситуаціях?
І чи взагялі доживе до закінчення строку?
Xenon
 
Повідомлень: 4284
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:17

Турция отказалась пропускать через турецкие воды в Черное море два минно-поисковых корабля которые ранее Украине передала Британия.
Xenon
 
Повідомлень: 4284
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:21

  Ой+ написав:Нема 2 млн з такими зарплатами:
  Ой+ написав:
  Faceless написав:От і дочекалися податкових реформ.
- відновлення прогресивного оподаткування доходів фізосіб
- групи 2 і 3 спрощеної системи будуть об'єднані,а ставки податку будуть диференційовані - від 3% для торговельної діяльності до 17% для послуг
https://www.mof.gov.ua/storage/files/Na ... _2030_.pdf

Це ще все на майбутнє, але є там цікавий аналіз сьогодення (табл. 4.6)
Зображення
І виявляється нема мільйонів, що могли би по мільйону в рік давати відкупного. 74,4 з середньою зарплатою 131 тис/міс і 14,2 тис з 648 тис./міс. І то вони швидше всього і так заброньовані чи в інший спосіб убезпечені.
Тобто десь 1 млн обох статей і можливо навіть зразу разом із ЗСУ.
І робити такий майновий розподіл шлях до громадянського протистояння, це ж значить, що чиновники починаючи з сільрад, судді з прокурорами, які отримують і так зарплату з бюджету, зразу убезпечуються себе і свої маєтки.
Спробуйте розглянути наслідки прийняття Закону про броню в залежності від розміру оподаткування - в динаміці.
Зафіксуємо що є зараз
Один млн фронтовиків і членів сімей фронтовиків - злі на владу що їм
а - не дають чітких термінів
б - не покращують умови
Влада - яка не може забезпечити вимоги фронтовиків і тиловиків ( і їх сімей)
Тиловики - які злі на владу бо вони працюють а їх шугають фронтом + на них зляться фронтовики

Отже
Є влада , яку з двох сторін скубають і електоральна підтримка якої наближається до нуля...
Тепер вводимо Закон
1
Зараз є 500 000 тих в кого ОФІЦІЙНА ЗАПЛАТА вища від 35000 грн/місяць
1,5 млн (з яких 1 млн військовозобовязаних) з зарплатою в 5000 грн/місяць
4 млн ( з яких 3 млн військовозобовязаних) з зарплатою 7000-20000 грн/місяць
2 млн ( з яких 1 млн військовозобовязаних) з зарплатою в 20000-35000 грн/місяць
2 В Законі прописуємо що всі додатково отримані кошти йдуть на покращення умов служби+ додаткових рекрутів
3 Потрібно призвати додатково по 20 000 в місяць
Тому яка різниця з якої загальної кількості буде призвано цих 20 000
З 5 млн
Чи з 3 млн...бо 2 млн САМОСТІЙНО збільшать сплату податку до розміру 15000 грн/місяць( не обовязково вони при цьому стануть заробляти краще - вони можуть сплатити за рахунок погіршення власних витрат - це їх право , тим більше що фронтовики напряглись..то чому тиловикам западло напрягтись)
4 Крім фінансової складової вирішиться і електоральне запитання
Було (і члени сімей)
1 млн фронтовиків злих на владу-Влада -5 млн тиловиків злих на владу...

Стане
1млн фронтовиків+2млн тиловиків з бронею-вдячних владі за те що вона оцінила їх напряг
і
3 млн тиловиків яких і далі шугають пробуючи виловити ухилянтів...

А влада вже не проти всіх а разом з фронтовиками і тиловиками з бронею-вимагають від потенційних ненапряжно живучих-напрягтись.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26974
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Головні тези нового року:
1) або біженець, або громадянин.
2) або багатий, або в окопі

Це все до більшої згуртованості нації, безперечно
adeges
 
Повідомлень: 4484
З нами з: 14.03.06
Подякував: 424 раз.
Подякували: 1038 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:28

  Ой+ написав:І робити такий майновий розподіл шлях до громадянського протистояння, це ж значить, що чиновники починаючи з сільрад, судді з прокурорами, які отримують і так зарплату з бюджету, зразу убезпечуються себе і свої маєтки.
Мягко кажучи народ цього не зрозуміє. Інша справа, що треба всіх максимально з тіні виколупувати і оподатковувати. Дивився Луценка, також крім всього іншого виступав проти робоче-селянської армії:

Про що і мова, якраз починати потрібно з бюджетних кровосісь, і чим довше смоктали бюджетну сісю і більше насмоктали, тим довше і тяжче мають бути їхні "тяготи і лішенія" в ЗСУ і ближче до нуля.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33762
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1566 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:29

дубль
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 02 січ, 2024 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Xenon
 
Повідомлень: 4284
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6150615161526153>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 149639
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 537514
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 16042
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3699)
02.01.2024 17:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.