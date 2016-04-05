Додано: Вів 02 січ, 2024 18:21

Ой+ написав: Нема 2 млн з такими зарплатами:

Ой+ написав: Faceless написав: От і дочекалися податкових реформ.

- відновлення прогресивного оподаткування доходів фізосіб

- групи 2 і 3 спрощеної системи будуть об'єднані,а ставки податку будуть диференційовані - від 3% для торговельної діяльності до 17% для послуг

https://www.mof.gov.ua/storage/files/Na ... _2030_.pdf От і дочекалися податкових реформ.- відновлення прогресивного оподаткування доходів фізосіб- групи 2 і 3 спрощеної системи будуть об'єднані,а ставки податку будуть диференційовані - від 3% для торговельної діяльності до 17% для послуг

Це ще все на майбутнє, але є там цікавий аналіз сьогодення (табл. 4.6)



І виявляється нема мільйонів, що могли би по мільйону в рік давати відкупного. 74,4 з середньою зарплатою 131 тис/міс і 14,2 тис з 648 тис./міс. І то вони швидше всього і так заброньовані чи в інший спосіб убезпечені. Це ще все на майбутнє, але є там цікавий аналіз сьогодення (табл. 4.6)І виявляється нема мільйонів, що могли би по мільйону в рік давати відкупного. 74,4 з середньою зарплатою 131 тис/міс і 14,2 тис з 648 тис./міс. І то вони швидше всього і так заброньовані чи в інший спосіб убезпечені. Тобто десь 1 млн обох статей і можливо навіть зразу разом із ЗСУ.

І робити такий майновий розподіл шлях до громадянського протистояння, це ж значить, що чиновники починаючи з сільрад, судді з прокурорами, які отримують і так зарплату з бюджету, зразу убезпечуються себе і свої маєтки. Нема 2 млн з такими зарплатами:Тобто десь 1 млн обох статей і можливо навіть зразу разом із ЗСУ.І робити такий майновий розподіл шлях до громадянського протистояння, це ж значить, що чиновники починаючи з сільрад, судді з прокурорами, які отримують і так зарплату з бюджету, зразу убезпечуються себе і свої маєтки.

Спробуйте розглянути наслідки прийняття Закону про броню в залежності від розміру оподаткування - в динаміці.Зафіксуємо що є заразщо їма - не дають чітких термінівб - не покращують умовизабезпечити вимоги фронтовиків і тиловиків ( і їх сімей)бо вони працюють а їх шугають фронтом + на них зляться фронтовикиОтжеЄ влада , яку з двох сторін скубають і електоральна підтримка якої наближається до нуля...Тепер вводимо ЗаконЗараз є 500 000 тих в кого ОФІЦІЙНА ЗАПЛАТА вища від 35000 грн/місяць1,5 млн (з яких 1 млн військовозобовязаних) з зарплатою в 5000 грн/місяць4 млн ( з яких 3 млн військовозобовязаних) з зарплатою 7000-20000 грн/місяць2 млн ( з яких 1 млн військовозобовязаних) з зарплатою в 20000-35000 грн/місяць2 В Законі прописуємо що всі додатково отримані кошти йдуть на покращення умов служби+ додаткових рекрутів3 Потрібно призвати додатково по 20 000 в місяцьТому яка різниця з якої загальної кількості буде призвано цих 20 000З 5 млнЧи з 3 млн...бо 2 млн САМОСТІЙНО збільшать сплату податку до розміру 15000 грн/місяць( не обовязково вони при цьому стануть заробляти краще - вони можуть сплатити за рахунок погіршення власних витрат - це їх право , тим більше що фронтовики напряглись..то чому тиловикам западло напрягтись)4 Крім фінансової складової вирішиться і електоральне запитанняБуло (і члени сімей)1 млн фронтовиків злих на владу-Влада -5 млн тиловиків злих на владу...Стане1млн фронтовиків+2млн тиловиків з бронею-вдячних владі за те що вона оцінила їх напряг3 млн тиловиків яких і далі шугають пробуючи виловити ухилянтів...А влада вже не проти всіх а разом з фронтовиками і тиловиками з бронею-вимагають від потенційних ненапряжно живучих-напрягтись.