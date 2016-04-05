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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6150615161526153
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:29

"переговорщикам" читать мееедленно шевеля губами до осознани


"Люди кажуть, що його одержимість Україною – це свого роду манія чи психічний розлад. Можливо, це правда", – сказав другий президент."
https://tsn.ua/politika/kuchma-zrobiv-z ... t=10742597
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:30

  adeges написав:Головні тези нового року:
1) або біженець, або громадянин.
2) або багатий, або в окопі

Це все до більшої згуртованості нації, безперечно

3) або працюєш або як кукусік
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:32

budivelnik ,

Зараз є 500 000 тих в кого ОФІЦІЙНА ЗАПЛАТА вища від 35000 грн/місяць


То це тепер може зʼявиться на один більше договір ірпінськоі оренди, де буде вказано реально чесні 35+ кгрн? Хоча б заради індульгенції, «бізнесмен» почне платити чесний податок? «Нє вєрю!»

flyman ,

3) або працюєш або як кукусік

Тобто «або працюєш, або натягуєш на кукан муху»? :D
А можна «комбо»? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 02 січ, 2024 18:46, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:32

  Прохожий написав:"Люди кажуть, що його одержимість Україною – це свого роду манія чи психічний розлад. Можливо, це правда", – сказав другий президент."
https://tsn.ua/politika/kuchma-zrobiv-z ... t=10742597

аналіз першоджерел:
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:33

flyman
твой отСоскин просто маразматик
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:34

  adeges написав:Головні тези нового року:
1) або біженець, або громадянин.
2) або багатий, або в окопі
Це все до більшої згуртованості нації, безперечно
1 В світі не існує рішення яке в стані задовільнити усіх
2 Тому рішення треба підбирати по двом критеріям
а - воно повинно задовільняти максимально можливу кількість населення
б - воно повинно покращувати існуючий до прийняття рішення стан.

І так
В ЗСУ кількість багатих по відношенню до бідних- пропорційна цьому співвідношенню в тилу
В ЗСУ важче ніж в тилу
В той самий час в тилу є люди які напружившись можуть покращити якість служби в ЗСУ

Звідси висновок
Краще залишити в тилу тих ХТО МОЖЕ наблизити Перемогу
А тим від кого мало толку в тилу- запропонувати знайти цей толк в ЗСУ

Хіба це не правильно?

А то
Я в ЗСУ не піду бо не хочу
І в тилу працювати не буду - бо не вмію
але
Нехай мене бідні в ЗСУ охороняють , а БАГАТІ в тилу годують.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:38

  Hotab написав:
  budivelnik написав: Зараз є 500 000 тих в кого ОФІЦІЙНА ЗАПЛАТА вища від 35000 грн/місяць
То це тепер може зʼявиться на один більше договір ірпінськоі оренди, де буде вказано реально чесні 35+ кгрн? Хоча б заради індульгенції, «бізнесмен» почне платити чесний податок? «Нє вєрю!»
Ні , ну там ще й повага крім індульгенції...можливість виступати на форумі як поважна особа яка нікому не винна....
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:47

  Прохожий написав:flyman
твой отСоскин просто маразматик

Муха как раз успевает полет мысли ловить за этим чваканьем и шморганьем. Без них бы отстал и смотрел несколько раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:53

  buratinyo написав:
  Xenon написав:"Короче говоря, война в Украине может быть проиграна уже в первой половине 2024 года...(c)"

https://www.politico.eu/article/joe-bid ... ar-taiwan/


Ничего нового. Мы и так могли бы проиграть войну, если бы избранный всенародно президент, оказывается хорошо разбирающийся в юриспруденции и отвечающий за внешнюю политику Украины, не воспользовался гарантиями Будапештского Меморандума, не сплотил вокруг себя весь цивилизованный мир, не организовал работу по тайной подготовке ВСУ к агрессии. Еще держимся, слава Богу и всесторонней помощи.

Но в данной случае нужно обратить внимание на контекст где опубликована статья, ее назначение.

Итак, мое предположение заключается в следующем. Это статья - стандартная страшилка для парламентариев США, где во всю готовятся к президентским выборам и спекулируют на расходной части бюджета сегодня. Ведь априори каждый среднестатистический американец, в том числе депутат, "не может смотреть в завтрашний день" и понимать необходимость приоритетного финансирования ВСУ и Украины по сравнению, например, с финансированием привычных местных статей расходов. А это важно. Ведь допусти США геноцид украинцев, получивших гарантии за отказ от ядерного оружия ради мира на Земле, стабильность в мире будет потеряна до окончания третьей мировой войны, которая также станет следствием невыполнения Будапештского меморандума гарантами. Ну, и про ядерную безопасность в мире придется забыть навсегда.

Внешняя политика обычно не влияет на избирательную политику и результаты выборов в США.


Вот именно с этим связана такая статья. Приоритет внутренней политики нуждается в снижении, иначе третья мировая война гарантирована. Такая ситуация сложилась в мире, это реальный вызов для нормальных и адекватных людей.

  fler написав:
  Xenon написав:"Короче говоря, война в Украине может быть проиграна уже в первой половине 2024 года...(c)"
https://www.politico.eu/article/joe-bid ... ar-taiwan/

За цим посиланням є й таке: "Економіка США стабільно зростає; інфляція знизилася; рівень безробіття знаходиться на півстолітньому мінімумі; фондовий ринок завершує рік рекордно; і найбільш вірогідний опонент президента стикається з 91 пунктом злочину в чотирьох окремих обвинуваченнях."
Поясніть мені, як Байден може програти вибори з такими здобутками? Який дурень піде голосувати проти стабільності та зростання?


Нагадую Вам подібну ситуацію в Україні після 2001 року, коли на фоні неймовірного росту ВВП, стабілізації валютного ринку, стабільного тренду на зменшення зовніщнього державного боргу, дивним чином організовано знайшлись ті, хто вийшов на вулиці Києва з гаслами "Кучма геть!" й ті, що їх підтримали.

Люди не спроможні правильно розмістити приоритети для свого життя і для життя дітей. Не хватає знань. Звикли вірити пропаганді ворогів України, бо вона солодка, а цифри ВВП ні про що їм не говорять.


Ну добре , що ви такій не зручний і неймовірно обізнаний .
Можете відповісті , а хто ті хлопці що зібралі монатки і пішли захищати УкраІну ? і
Вони що слухали когось , чі примари чекалі від когось ?
Та нам было поХ....Й хто і що .... для нас на сам перед було УКРАІНА , а не тє що вам зайшло до "кабіни".

І про прІоритети не дуже гарно .....
холява
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