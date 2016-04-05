adeges написав:Головні тези нового року: 1) або біженець, або громадянин. 2) або багатий, або в окопі Це все до більшої згуртованості нації, безперечно
1 В світі не існує рішення яке в стані задовільнити усіх 2 Тому рішення треба підбирати по двом критеріям а - воно повинно задовільняти максимально можливу кількість населення б - воно повинно покращувати існуючий до прийняття рішення стан.
І так В ЗСУ кількість багатих по відношенню до бідних- пропорційна цьому співвідношенню в тилу В ЗСУ важче ніж в тилу В той самий час в тилу є люди які напружившись можуть покращити якість служби в ЗСУ
Звідси висновок Краще залишити в тилу тих ХТО МОЖЕ наблизити Перемогу А тим від кого мало толку в тилу- запропонувати знайти цей толк в ЗСУ
Хіба це не правильно?
А то Я в ЗСУ не піду бо не хочу І в тилу працювати не буду - бо не вмію але Нехай мене бідні в ЗСУ охороняють , а БАГАТІ в тилу годують.
Ничего нового. Мы и так могли бы проиграть войну, если бы избранный всенародно президент, оказывается хорошо разбирающийся в юриспруденции и отвечающий за внешнюю политику Украины, не воспользовался гарантиями Будапештского Меморандума, не сплотил вокруг себя весь цивилизованный мир, не организовал работу по тайной подготовке ВСУ к агрессии. Еще держимся, слава Богу и всесторонней помощи.
Но в данной случае нужно обратить внимание на контекст где опубликована статья, ее назначение.
Итак, мое предположение заключается в следующем. Это статья - стандартная страшилка для парламентариев США, где во всю готовятся к президентским выборам и спекулируют на расходной части бюджета сегодня. Ведь априори каждый среднестатистический американец, в том числе депутат, "не может смотреть в завтрашний день" и понимать необходимость приоритетного финансирования ВСУ и Украины по сравнению, например, с финансированием привычных местных статей расходов. А это важно. Ведь допусти США геноцид украинцев, получивших гарантии за отказ от ядерного оружия ради мира на Земле, стабильность в мире будет потеряна до окончания третьей мировой войны, которая также станет следствием невыполнения Будапештского меморандума гарантами. Ну, и про ядерную безопасность в мире придется забыть навсегда.
Внешняя политика обычно не влияет на избирательную политику и результаты выборов в США.
Вот именно с этим связана такая статья. Приоритет внутренней политики нуждается в снижении, иначе третья мировая война гарантирована. Такая ситуация сложилась в мире, это реальный вызов для нормальных и адекватных людей.
За цим посиланням є й таке: "Економіка США стабільно зростає; інфляція знизилася; рівень безробіття знаходиться на півстолітньому мінімумі; фондовий ринок завершує рік рекордно; і найбільш вірогідний опонент президента стикається з 91 пунктом злочину в чотирьох окремих обвинуваченнях." Поясніть мені, як Байден може програти вибори з такими здобутками? Який дурень піде голосувати проти стабільності та зростання?
Нагадую Вам подібну ситуацію в Україні після 2001 року, коли на фоні неймовірного росту ВВП, стабілізації валютного ринку, стабільного тренду на зменшення зовніщнього державного боргу, дивним чином організовано знайшлись ті, хто вийшов на вулиці Києва з гаслами "Кучма геть!" й ті, що їх підтримали.
Люди не спроможні правильно розмістити приоритети для свого життя і для життя дітей. Не хватає знань. Звикли вірити пропаганді ворогів України, бо вона солодка, а цифри ВВП ні про що їм не говорять.
Ну добре , що ви такій не зручний і неймовірно обізнаний . Можете відповісті , а хто ті хлопці що зібралі монатки і пішли захищати УкраІну ? і Вони що слухали когось , чі примари чекалі від когось ? Та нам было поХ....Й хто і що .... для нас на сам перед було УКРАІНА , а не тє що вам зайшло до "кабіни".