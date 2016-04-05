adeges написав:Головні тези нового року: 1) або біженець, або громадянин. 2) або багатий, або в окопі Це все до більшої згуртованості нації, безперечно
1 В світі не існує рішення яке в стані задовільнити усіх 2 Тому рішення треба підбирати по двом критеріям а - воно повинно задовільняти максимально можливу кількість населення б - воно повинно покращувати існуючий до прийняття рішення стан.
І так В ЗСУ кількість багатих по відношенню до бідних- пропорційна цьому співвідношенню в тилу В ЗСУ важче ніж в тилу В той самий час в тилу є люди які напружившись можуть покращити якість служби в ЗСУ
Звідси висновок Краще залишити в тилу тих ХТО МОЖЕ наблизити Перемогу А тим від кого мало толку в тилу- запропонувати знайти цей толк в ЗСУ
Хіба це не правильно?
А то Я в ЗСУ не піду бо не хочу І в тилу працювати не буду - бо не вмію але Нехай мене бідні в ЗСУ охороняють , а БАГАТІ в тилу годують.
Ничего нового. Мы и так могли бы проиграть войну, если бы избранный всенародно президент, оказывается хорошо разбирающийся в юриспруденции и отвечающий за внешнюю политику Украины, не воспользовался гарантиями Будапештского Меморандума, не сплотил вокруг себя весь цивилизованный мир, не организовал работу по тайной подготовке ВСУ к агрессии. Еще держимся, слава Богу и всесторонней помощи.
Но в данной случае нужно обратить внимание на контекст где опубликована статья, ее назначение.
Итак, мое предположение заключается в следующем. Это статья - стандартная страшилка для парламентариев США, где во всю готовятся к президентским выборам и спекулируют на расходной части бюджета сегодня. Ведь априори каждый среднестатистический американец, в том числе депутат, "не может смотреть в завтрашний день" и понимать необходимость приоритетного финансирования ВСУ и Украины по сравнению, например, с финансированием привычных местных статей расходов. А это важно. Ведь допусти США геноцид украинцев, получивших гарантии за отказ от ядерного оружия ради мира на Земле, стабильность в мире будет потеряна до окончания третьей мировой войны, которая также станет следствием невыполнения Будапештского меморандума гарантами. Ну, и про ядерную безопасность в мире придется забыть навсегда.
Внешняя политика обычно не влияет на избирательную политику и результаты выборов в США.
Вот именно с этим связана такая статья. Приоритет внутренней политики нуждается в снижении, иначе третья мировая война гарантирована. Такая ситуация сложилась в мире, это реальный вызов для нормальных и адекватных людей.
За цим посиланням є й таке: "Економіка США стабільно зростає; інфляція знизилася; рівень безробіття знаходиться на півстолітньому мінімумі; фондовий ринок завершує рік рекордно; і найбільш вірогідний опонент президента стикається з 91 пунктом злочину в чотирьох окремих обвинуваченнях." Поясніть мені, як Байден може програти вибори з такими здобутками? Який дурень піде голосувати проти стабільності та зростання?
Нагадую Вам подібну ситуацію в Україні після 2001 року, коли на фоні неймовірного росту ВВП, стабілізації валютного ринку, стабільного тренду на зменшення зовніщнього державного боргу, дивним чином організовано знайшлись ті, хто вийшов на вулиці Києва з гаслами "Кучма геть!" й ті, що їх підтримали.
Люди не спроможні правильно розмістити приоритети для свого життя і для життя дітей. Не хватає знань. Звикли вірити пропаганді ворогів України, бо вона солодка, а цифри ВВП ні про що їм не говорять.
Ну добре , що ви такий не зручний і неймовірно обізнаний . Можете відповісти , а хто ті хлопці що зібралі монатки і пішли захищати УкраІну ? і Вони що слухали когось , чи примари чекали від когось ? Та нам было поХ....Й хто і що .... для нас на сам перед була УКРАІНА , а не тє що вам зайшло до "кабіни".
І про прІоритети не дуже гарно .....
Востаннє редагувалось холява в Вів 02 січ, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:Дані за період з 24 лютого 2022р м. Київ 44 д. 22 год. 18 хв. Оголошено тривог: 954 Тривалість: 3 с. – 6 год. 51 хв. Середня тривалість: 1 год. 7 хв. Повідомлення ЗМІ про вибухи: 151
холява написав:а хто ті хлопці що зібралі монатки і пішли захищати УкраІну ? і Вони що слухали когось , чи примари чекали від когось ? Та нам было поХ....
...поки не усвідомили, що і на нас більшість в тилу забила... що майже відкритим текстом кажуть - "ми вас туди не посилали!"(бо як трактувати слова - "ну ти ж сам туди пішов...")
Одним словом, враження таке, що нас і влада наіпала, і ті, що НЕ бажають нас добровільно підмінити...
Може справді, хто категорично не хоче воювати, то нехай офіційно купує щомісяця 10 дронів для фронту! А як не має таких коштів - то нехай щомісяця: - збере 50 дронів або сплете 50 массіток або... так, чи інакше, але КОМПЕНСУЄ своє НЕ бажання йти на фронт!
А то Успіх з хворою підшлунковою і не тільки... - буде "кабани" тягати і з мишами в бліндажі жити... - а в тилу будуть штанги тягати і "глибокотурбуватись" з м'якого дивану, попиваючи Джека Деніелса, чи Єгермейстра!
холява написав:а хто ті хлопці що зібралі монатки і пішли захищати УкраІну ? і Вони що слухали когось , чи примари чекали від когось ? Та нам было поХ....
...поки не усвідомили, що і на нас більшість в тилу забила... що майже відкритим текстом кажуть - "ми вас туди не посилали!"(бо як трактувати слова - "ну ти ж сам туди пішов...")
Одним словом, враження таке, що нас і влада наіпала, і ті, що НЕ бажають нас добровільно підмінити...
Може справді, хто категорично не хоче воювати, то нехай офіційно купує щомісяця 10 дронів для фронту! А як не має таких коштів - то нехай щомісяця: - збере 50 дронів або сплете 50 массіток або... так, чи інакше, але КОМПЕНСУЄ своє НЕ бажання йти на фронт!
А то Успіх з хворою підшлунковою і не тільки... - буде "кабани" тягати і з мишами в бліндажі жити... - а в тилу будуть штанги тягати і "глибокотурбуватись" з м'якого дивану, попиваючи Джека Деніелса, чиа! Єгермейстр;)
Та не хвилюйся , ми для держави пійшли , а не для тих хто на дивану . Побачимо дуже скоро як держава переймаєтся за нас . В найближчий час щось запропонують , не такі вже й вони тупі , щоб не розуміти що відбуваєтся
До речі " Єгермейстр" познайомився - смачний
Востаннє редагувалось холява в Вів 02 січ, 2024 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Успіх Повністю підтримаю, але всі ці заклики на форумі не допоможуть жодним чином. Потрібно хоча б відео з мільйонами переглядів на Ютьюбі, а краще щоб свій генерал/полковник прямо доніс до преЗЕдента вимоги. І особливо важливо сформулювати які наслідки будуть якщо вимоги не виконати.
Мы и так могли бы проиграть войну, если бы избранный всенародно президент, оказывается хорошо разбирающийся в юриспруденции и отвечающий за внешнюю политику Украины, не воспользовался гарантиями Будапештского Меморандума, не сплотил вокруг себя весь цивилизованный мир, не организовал работу по тайной подготовке ВСУ к агрессии. Еще держимся, слава Богу и всесторонней помощи.