buratinyo написав:

Xenon написав: "Короче говоря, война в Украине может быть проиграна уже в первой половине 2024 года...(c)"



https://www.politico.eu/article/joe-bid ... ar-taiwan/ "Короче говоря, война в Украине может быть проиграна уже в первой половине 2024 года...(c)"

Внешняя политика обычно не влияет на избирательную политику и результаты выборов в США.

fler написав: Xenon написав: "Короче говоря, война в Украине может быть проиграна уже в первой половине 2024 года...(c)"

https://www.politico.eu/article/joe-bid ... ar-taiwan/ "Короче говоря, война в Украине может быть проиграна уже в первой половине 2024 года...(c)"

За цим посиланням є й таке: "Економіка США стабільно зростає; інфляція знизилася; рівень безробіття знаходиться на півстолітньому мінімумі; фондовий ринок завершує рік рекордно; і найбільш вірогідний опонент президента стикається з 91 пунктом злочину в чотирьох окремих обвинуваченнях."

Поясніть мені, як Байден може програти вибори з такими здобутками? Який дурень піде голосувати проти стабільності та зростання? За цим посиланням є й таке: "Економіка США стабільно зростає; інфляція знизилася; рівень безробіття знаходиться на півстолітньому мінімумі; фондовий ринок завершує рік рекордно; і найбільш вірогідний опонент президента стикається з 91 пунктом злочину в чотирьох окремих обвинуваченнях."Поясніть мені, як Байден може програти вибори з такими здобутками? Який дурень піде голосувати проти стабільності та зростання?

Ничего нового. Мы и так могли бы проиграть войну, если бы избранный всенародно президент, оказывается хорошо разбирающийся в юриспруденции и отвечающий за внешнюю политику Украины, не воспользовался гарантиями Будапештского Меморандума, не сплотил вокруг себя весь цивилизованный мир, не организовал работу по тайной подготовке ВСУ к агрессии. Еще держимся, слава Богу и всесторонней помощи.Но в данной случае нужно обратить внимание на контекст где опубликована статья, ее назначение.Итак, мое предположение заключается в следующем. Это статья - стандартная страшилка для парламентариев США, где во всю готовятся к президентским выборам и спекулируют на расходной части бюджета сегодня. Ведь априори каждый среднестатистический американец, в том числе депутат, "не может смотреть в завтрашний день" и понимать необходимость приоритетного финансирования ВСУ и Украины по сравнению, например, с финансированием привычных местных статей расходов. А это важно. Ведь допусти США геноцид украинцев, получившихза отказ от ядерного оружия ради мира на Земле, стабильность в мире будет потеряна до окончания третьей мировой войны, которая также станет следствием невыполнения Будапештского меморандума гарантами. Ну, и про ядерную безопасность в мире придется забыть навсегда.Вот именно с этим связана такая статья. Приоритет внутренней политики нуждается в снижении, иначе третья мировая война гарантирована. Такая ситуация сложилась в мире, это реальный вызов для нормальных и адекватных людей.Нагадую Вам подібну ситуацію в Україні після 2001 року, коли на фоні неймовірного росту ВВП, стабілізації валютного ринку, стабільного тренду на зменшення зовніщнього державного боргу, дивним чином організовано знайшлись ті, хто вийшов на вулиці Києва з гаслами "Кучма геть!" й ті, що їх підтримали.Люди не спроможні правильно розмістити приоритети для свого життя і для життя дітей. Не хватає знань. Звикли вірити пропаганді ворогів України, бо вона солодка, а цифри ВВП ні про що їм не говорять.