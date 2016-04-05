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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6152615361546155>
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 19:43

А до прояснення ситуації залишилось 10-12днів ;)

  холява написав:Побачимо дуже скоро як держава переймаєтся за нас .
В найближчий час щось запропонують , не такі вже й вони тупі , щоб не розуміти що відбуваєтся
Теж так думаю, що вони не такі вже й тупі...

Але тут так завивають ухилянти, що наче вони більше впевнені, що влада зробить ставку на них, а не на нас, які 22міс на фронті!

Хоча, якщо б вони були впевнені, то так би не завивали? 🤔 ;)
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 19:45

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Жаль, что нет более подробной разбивки интервала "від 20,1 тис до 100,5 тис.". Впечатляло бы ещё сильнее. Хотя на Ваши выводы никак не повлияло бы.
Враховуючи, що середня в цьому діапазоні 33, то певні висновки про розподіл можна зробити

Можно.
Если аппроксимировать зарплату от количества наиболее плавной кривой 1/х (не будем брать экспоненту), то примерно четверть получают от 20 до 30 тыс., ещё четверть от 30 до 45 тыс., следующая четверть от 45 до 70 тыс. Это из тех 1 888 728 человек, кто получает от 20 до 100 тыс.
Интересно другое.
Не очень понятно, откуда такой резкий рост количества работников в 2-х верхних группах зарплат (особенно от 100 до 200 тыс.) в 2022 году. Или в эту таблицу входят и военные?
И второй интересный момент.
Единственная группа, где зарплаты выросли, это наиболее высокооплачиваемые - выше 200 тыс. Их, правда, очень мало - 14190 чел.
Ну и впечатляет уменьшение общего количества работников на 2,4 млн. по сравнению с 2021 годом. Почти на четверть.

  ЛАД написав:Сейчас, правда, начнутся домыслы о доплатах в конвертах в 2-3-м размере.

Так це до отримувачів мінімалки

Вы недооцениваете форумчан. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 19:56

  Успіх написав:А то Успіх з хворою підшлунковою і не тільки... - буде "кабани" тягати і з мишами в бліндажі жити... - а в тилу будуть штанги тягати і "глибокотурбуватись" з м'якого дивану, попиваючи Джека Деніелса, чи Єгермейстра! ;)

Так то треба тобі поменьше дивитись серіал "Аватар", може і підшлункова буде здоровіша )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 19:57

  Дюрі-бачі написав:Успіх Повністю підтримаю, але всі ці заклики на форумі не допоможуть жодним чином. Потрібно хоча б відео з мільйонами переглядів на Ютьюбі, а краще щоб свій генерал/полковник прямо доніс до преЗЕдента вимоги. І особливо важливо сформулювати які наслідки будуть якщо вимоги не виконати.

Не сомневаюсь, что это известно и для этого не нужны ни видео на ютьюбе, ни "свій генерал/полковник" (полковники вряд ли встречаются с президентом).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 20:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А з кожної праски казіно та слоти. Їх ЦА отримала вільні гроші, саме час косить бабло. Успіх, ви не бажаєте трохи зіграти?
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 20:08

Хіба ревуть воли, як ясла повні?©

  Дюрі-бачі написав:Успіх Повністю підтримаю, але всі ці заклики на форумі не допоможуть жодним чином. Потрібно хоча б відео з мільйонами переглядів на Ютьюбі, а краще щоб свій генерал/полковник прямо доніс до преЗЕдента вимоги. І особливо важливо сформулювати які наслідки будуть якщо вимоги не виконати.

Хех, звичайно що краще ...

Але!

Відкрию Вам секрет...
Хоча, який це секрет, якщо я напишу свій сон про Марс :mrgreen:

Так от, мені приснилось :mrgreen: що начальству тут(на Марсі) і так досить НЕ погано відносно простого солдата ;)
Чому?
А все банально просто!
а) виїзд на вогневу собі приписують чуть не на кожен день, відповідно отримують максимальну, або майже максимальну премію!
б) крім основних відпусток - щодругий місяць їздять "на три дні"(а по факту на 5-7днів) додому!
в) нагороди/медальки теж собі при першій нагоді"виписують"!

То так можна і воювати, нє панове?
Отож!

Тому - "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"© :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 20:15

Все наше життя - це гра!©))

  Mimohod написав:А з кожної праски казіно та слоти. Їх ЦА отримала вільні гроші, саме час косить бабло. Успіх, ви не бажаєте трохи зіграти?

:mrgreen:
Дякую, вже награвся в бі-ту-бі джеверлі :mrgreen: що ледве сухий з води вийшов! :D

Тепер он граю з владою у гру "відкрита в'язниця" :mrgreen:
Покищо, вже 22міс. влада виграє... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 20:31

  budivelnik написав:
  adeges написав:Головні тези нового року:
1) або біженець, або громадянин.
2) або багатий, або в окопі
Це все до більшої згуртованості нації, безперечно
1 В світі не існує рішення яке в стані задовільнити усіх
2 Тому рішення треба підбирати по двом критеріям
а - воно повинно задовільняти максимально можливу кількість населення
б - воно повинно покращувати існуючий до прийняття рішення стан.

І так
В ЗСУ кількість багатих по відношенню до бідних- пропорційна цьому співвідношенню в тилу
В ЗСУ важче ніж в тилу
В той самий час в тилу є люди які напружившись можуть покращити якість служби в ЗСУ

Звідси висновок
Краще залишити в тилу тих ХТО МОЖЕ наблизити Перемогу
А тим від кого мало толку в тилу- запропонувати знайти цей толк в ЗСУ

Хіба це не правильно?

А то
Я в ЗСУ не піду бо не хочу
І в тилу працювати не буду - бо не вмію
але
Нехай мене бідні в ЗСУ охороняють , а БАГАТІ в тилу годують.

budivelnik,
а чи маєте Ви якісь розрахунки щодо тих 11 млн. громадян, які зовсім не сплачували податки до великої війни (зі слів чи то Гетьманцова, чи то Марченка) ? Мабуть , чоловіків там половина. Яка частина з тих ще 5 млн. почне офіційно платити для броні ?
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 20:39

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:Успіх Повністю підтримаю, але всі ці заклики на форумі не допоможуть жодним чином. Потрібно хоча б відео з мільйонами переглядів на Ютьюбі, а краще щоб свій генерал/полковник прямо доніс до преЗЕдента вимоги. І особливо важливо сформулювати які наслідки будуть якщо вимоги не виконати.

Хех, звичайно що краще ...

Але!

Відкрию Вам секрет...
Хоча, який це секрет, якщо я напишу свій сон про Марс :mrgreen:

Так от, мені приснилось :mrgreen: що начальству тут(на Марсі) і так досить НЕ погано відносно простого солдата ;)
Чому?
А все банально просто!
а) виїзд на вогневу собі приписують чуть не на кожен день, відповідно отримують максимальну, або майже максимальну премію!
б) крім основних відпусток - щодругий місяць їздять "на три дні"(а по факту на 5-7днів) додому!
в) нагороди/медальки теж собі при першій нагоді"виписують"!

То так можна і воювати, нє панове?
Отож!

Тому - "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"© :roll:

Успіх, звернись куди треба. Це чистий злочин. Для чого ти нам плачеш про це?
Муха тебе пожаліє? Доплатить з 120 доларів? У нього пиво входить в пластику , навіть пустих пляшок не буде від мухуна.

тих 11 млн. громадян, які зовсім не сплачували податки до великої війни (з

У мене є підозра що добра половина з них давно не живе в Україні. А хтось і на цьому світі. Просто паспорт не здали при виїзді. .
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 20:59

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Жаль, что нет более подробной разбивки интервала "від 20,1 тис до 100,5 тис.". Впечатляло бы ещё сильнее. Хотя на Ваши выводы никак не повлияло бы.
Враховуючи, що середня в цьому діапазоні 33, то певні висновки про розподіл можна зробити

Можно.
Если аппроксимировать зарплату от количества наиболее плавной кривой 1/х (не будем брать экспоненту), то примерно четверть получают от 20 до 30 тыс., ещё четверть от 30 до 45 тыс., следующая четверть от 45 до 70 тыс. Это из тех 1 888 728 человек, кто получает от 20 до 100 тыс.
Интересно другое.
Не очень понятно, откуда такой резкий рост количества работников в 2-х верхних группах зарплат (особенно от 100 до 200 тыс.) в 2022 году. Или в эту таблицу входят и военные?
И второй интересный момент.
Единственная группа, где зарплаты выросли, это наиболее высокооплачиваемые - выше 200 тыс. Их, правда, очень мало - 14190 чел.
Ну и впечатляет уменьшение общего количества работников на 2,4 млн. по сравнению с 2021 годом. Почти на четверть.

Тоді би середня в цій групі 20-100 була би 51 тис, а є 33 тис. Значить більше все ж таки знаходиться коло 20 тис. Наприклад ті ж градації, але 60% 20-30 тис, 25% 30-45, 10% 45-70, 5% 70-100 дають нам середнє для всіх 34,375.
А щодо найвищої групи, то підозрюю там часто схема, коли директору і головбуху виплачують мільйони, щоб зменшити відрахування в пенсійний, які обмежені 15 мінімалками, а рядовим якби офіційно мінімалку. Але частина очевидно має і такі зарплати.
І перше і друге лічиться прогресивною шкалою оподаткування.
Ой+
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