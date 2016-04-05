budivelnik написав:

adeges написав: Головні тези нового року:

1) або біженець, або громадянин.

2) або багатий, або в окопі

Це все до більшої згуртованості нації, безперечно Головні тези нового року:1) або біженець, або громадянин.2) або багатий, або в окопіЦе все до більшої згуртованості нації, безперечно

1 В світі не існує рішення яке в стані задовільнити усіх2 Тому рішення треба підбирати по двом критеріяма - воно повинно задовільняти максимально можливу кількість населенняб - воно повинно покращувати існуючий до прийняття рішення стан.І такВ ЗСУ кількість багатих по відношенню до бідних- пропорційна цьому співвідношенню в тилуВ ЗСУ важче ніж в тилуВ той самий час в тилу є люди які напружившись можуть покращити якість служби в ЗСУЗвідси висновокКраще залишити в тилу тих ХТО МОЖЕ наблизити ПеремогуА тим від кого мало толку в тилу- запропонувати знайти цей толк в ЗСУХіба це не правильно?А тоЯ в ЗСУ не піду бо не хочуІ в тилу працювати не буду - бо не вміюалеНехай мене бідні в ЗСУ охороняють , а БАГАТІ в тилу годують.