Додано: Вів 02 січ, 2024 21:54

maxprofit написав: budivelnik написав: adeges написав: Головні тези нового року:

1) або біженець, або громадянин.

2) або багатий, або в окопі

Це все до більшої згуртованості нації, безперечно Головні тези нового року:1) або біженець, або громадянин.2) або багатий, або в окопіЦе все до більшої згуртованості нації, безперечно 1 В світі не існує рішення яке в стані задовільнити усіх

2 Тому рішення треба підбирати по двом критеріям

а - воно повинно задовільняти максимально можливу кількість населення

б - воно повинно покращувати існуючий до прийняття рішення стан.



І так

В ЗСУ кількість багатих по відношенню до бідних- пропорційна цьому співвідношенню в тилу

В ЗСУ важче ніж в тилу

В той самий час в тилу є люди які напружившись можуть покращити якість служби в ЗСУ



Звідси висновок

Краще залишити в тилу тих ХТО МОЖЕ наблизити Перемогу

А тим від кого мало толку в тилу- запропонувати знайти цей толк в ЗСУ



Хіба це не правильно?



А то

Я в ЗСУ не піду бо не хочу

І в тилу працювати не буду - бо не вмію

але

Нехай мене бідні в ЗСУ охороняють , а БАГАТІ в тилу годують. 1 В світі не існує рішення яке в стані задовільнити усіх2 Тому рішення треба підбирати по двом критеріяма - воно повинно задовільняти максимально можливу кількість населенняб - воно повинно покращувати існуючий до прийняття рішення стан.І такВ ЗСУ кількість багатих по відношенню до бідних- пропорційна цьому співвідношенню в тилуВ ЗСУ важче ніж в тилуВ той самий час в тилу є люди які напружившись можуть покращити якість служби в ЗСУЗвідси висновокКраще залишити в тилу тих ХТО МОЖЕ наблизити ПеремогуА тим від кого мало толку в тилу- запропонувати знайти цей толк в ЗСУХіба це не правильно?А тоЯ в ЗСУ не піду бо не хочуІ в тилу працювати не буду - бо не вміюалеНехай мене бідні в ЗСУ охороняють , а БАГАТІ в тилу годують.

budivelnik,

а чи маєте Ви якісь розрахунки щодо тих 11 млн. громадян, які зовсім не сплачували податки до великої війни (зі слів чи то Гетьманцова, чи то Марченка) ? Мабуть , чоловіків там половина. Яка частина з тих ще 5 млн. почне офіційно платити для броні ? а чи маєте Ви якісь розрахунки щодо тих 11 млн. громадян, які зовсім не сплачували податки до великої війни (зі слів чи то Гетьманцова, чи то Марченка) ? Мабуть , чоловіків там половина. Яка частина з тих ще 5 млн. почне офіційно платити для броні ?

1 Вірити гетьманцеву це так само як цитувати Охріменка.2 Не буду стверджувати , але підозрюю що в тих 4,7 млн осіб - приблизно половина це ті хто не працював якийсь час..НаприкладСтуденти...їм більше 18 років..тобто входять в число працездатного населення..але до 22 років як правило не працюють , тобто змінюючи персональний список не працюючих- приблизно 1 млн осіб в Україні не працюєТак само постійно в декретній відпустці знаходиться близько 1 млн жінок по досягненню дитиною трьох років+ ще якась кількість може не виходити на роботу без збереження зарплати по досягненню 7 роківТепер у нас офіційно зареєстрованих безробітних - 500 000(+/-) , при цьому заявляється що ЗАГАЛЬНА кількість безробітних 2 000 000...тобто 1,5 млн є безробітними в середньому по році...знову ж -поіменний список може змінюватись - а кількість в 1,5 млн який потрапляє в категорію гетьманцева залишається незмінним-1,5 млнОт і виходить що 1 млн студентів+1 млн жінок+1,5млн незареєстрованих безробітних=3,5 млн осібЯсно що є гастарбайтери, якщо вони до сьогодні не повернулись то ніякі плюшки типу платіть більше і ми вас не заберемо - їх не поверне.При цьомуКожен рік випускається 300 000 студентів в яких зникає броня, як правило ці студенти починають з низькооплачуваних робіт , або мінімізують - так от серед них 150 000 точно погодяться( з допомогою фінансовою родини) показати що в них зарплата в 35000 навіть у випадку якщо це буде не так+ще з 500 000 з категорії тимчасово безробітних також можуть провернути аналогічний кульбіт.