Дюрі-бачі написав:Успіх Повністю підтримаю, але всі ці заклики на форумі не допоможуть жодним чином. Потрібно хоча б відео з мільйонами переглядів на Ютьюбі, а краще щоб свій генерал/полковник прямо доніс до преЗЕдента вимоги. І особливо важливо сформулювати які наслідки будуть якщо вимоги не виконати.
Хех, звичайно що краще ...
Але!
Відкрию Вам секрет... Хоча, який це секрет, якщо я напишу свій сон про Марс
Так от, мені приснилось що начальству тут(на Марсі) і так досить НЕ погано відносно простого солдата Чому? А все банально просто! а) виїзд на вогневу собі приписують чуть не на кожен день, відповідно отримують максимальну, або майже максимальну премію! б) крім основних відпусток - щодругий місяць їздять "на три дні"(а по факту на 5-7днів) додому! в) нагороди/медальки теж собі при першій нагоді"виписують"!
adeges написав:Головні тези нового року: 1) або біженець, або громадянин. 2) або багатий, або в окопі Це все до більшої згуртованості нації, безперечно
1 В світі не існує рішення яке в стані задовільнити усіх 2 Тому рішення треба підбирати по двом критеріям а - воно повинно задовільняти максимально можливу кількість населення б - воно повинно покращувати існуючий до прийняття рішення стан.
І так В ЗСУ кількість багатих по відношенню до бідних- пропорційна цьому співвідношенню в тилу В ЗСУ важче ніж в тилу В той самий час в тилу є люди які напружившись можуть покращити якість служби в ЗСУ
Звідси висновок Краще залишити в тилу тих ХТО МОЖЕ наблизити Перемогу А тим від кого мало толку в тилу- запропонувати знайти цей толк в ЗСУ
Хіба це не правильно?
А то Я в ЗСУ не піду бо не хочу І в тилу працювати не буду - бо не вмію але Нехай мене бідні в ЗСУ охороняють , а БАГАТІ в тилу годують.
budivelnik, а чи маєте Ви якісь розрахунки щодо тих 11 млн. громадян, які зовсім не сплачували податки до великої війни (зі слів чи то Гетьманцова, чи то Марченка) ? Мабуть , чоловіків там половина. Яка частина з тих ще 5 млн. почне офіційно платити для броні ?
1 Вірити гетьманцеву це так само як цитувати Охріменка. 2 Не буду стверджувати , але підозрюю що в тих 4,7 млн осіб - приблизно половина це ті хто не працював якийсь час.. Наприклад Студенти...їм більше 18 років..тобто входять в число працездатного населення..але до 22 років як правило не працюють , тобто змінюючи персональний список не працюючих- приблизно 1 млн осіб в Україні не працює Так само постійно в декретній відпустці знаходиться близько 1 млн жінок по досягненню дитиною трьох років+ ще якась кількість може не виходити на роботу без збереження зарплати по досягненню 7 років Тепер у нас офіційно зареєстрованих безробітних - 500 000(+/-) , при цьому заявляється що ЗАГАЛЬНА кількість безробітних 2 000 000...тобто 1,5 млн є безробітними в середньому по році...знову ж -поіменний список може змінюватись - а кількість в 1,5 млн який потрапляє в категорію гетьманцева залишається незмінним-1,5 млн
От і виходить що 1 млн студентів+1 млн жінок+1,5млн незареєстрованих безробітних=3,5 млн осіб Ясно що є гастарбайтери, якщо вони до сьогодні не повернулись то ніякі плюшки типу платіть більше і ми вас не заберемо - їх не поверне.
При цьому Кожен рік випускається 300 000 студентів в яких зникає броня, як правило ці студенти починають з низькооплачуваних робіт , або мінімізують - так от серед них 150 000 точно погодяться( з допомогою фінансовою родини) показати що в них зарплата в 35000 навіть у випадку якщо це буде не так +ще з 500 000 з категорії тимчасово безробітних також можуть провернути аналогічний кульбіт.
Під час посилення мобілізації в Україні можуть змінитися і правила бронювання військовозобовʼязаних. Критерієм для цього може стати сплата податків з офіційної зарплати чи доходів. Про це пише Forbes із посиланням на джерела в Офісі президента. Бронювання можливе через синхронізацію держреєстрів. Якщо військовозобов'язаний платить ПДФО у потрібному обсязі, у системі "Оберіг" генерується QR-код про бронювання. Він діє 45 днів. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/617 ... i-varianti
Ехххххххх... тут з вами всіма поділися таким, що в марафоні і не натякнуть... а мені кажете - "натура така"...
Отак і живемо...
Справді, навіщо писати, що система НА МАРСІ прогнила до кісток... Нехай все буде "марафон"🤮
Ти, синку ,коли за кермо сідаешь теж такий хворобливий ? Ти виконуєш усе що написано правилами дорожнього руху ? Тількі не надо розповідати . Ну от і не ПИ.....И , та й не підставляй своіх побратимів . Треба було покраще вчитися , там би може начальничком був , медалькі рахував
холява написав:Та не хвилюйся , ми для держави пійшли , а не для тих хто на дивану . Побачимо дуже скоро як держава переймаєтся за нас . В найближчий час щось запропонують , не такі вже й вони тупі , щоб не розуміти що відбуваєтся
Интересно, под словом"держава" за яку ви пішли, это власть имеется ввиду? Потому что на диване как раз она валяется