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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6153615461556156>
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 21:04

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:Успіх Повністю підтримаю, але всі ці заклики на форумі не допоможуть жодним чином. Потрібно хоча б відео з мільйонами переглядів на Ютьюбі, а краще щоб свій генерал/полковник прямо доніс до преЗЕдента вимоги. І особливо важливо сформулювати які наслідки будуть якщо вимоги не виконати.

Хех, звичайно що краще ...

Але!

Відкрию Вам секрет...
Хоча, який це секрет, якщо я напишу свій сон про Марс :mrgreen:

Так от, мені приснилось :mrgreen: що начальству тут(на Марсі) і так досить НЕ погано відносно простого солдата ;)
Чому?
А все банально просто!
а) виїзд на вогневу собі приписують чуть не на кожен день, відповідно отримують максимальну, або майже максимальну премію!
б) крім основних відпусток - щодругий місяць їздять "на три дні"(а по факту на 5-7днів) додому!
в) нагороди/медальки теж собі при першій нагоді"виписують"!

То так можна і воювати, нє панове?
Отож!

Тому - "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"© :roll:


НЕ ЗАРИВАЙСЯ ...... багато пліток співаеш
Мабуть не забув як сам розповідав що лице погладшало ....

Трохі з часом я допис зробив ......
Що ви, увесь час , невдоволени усім в частині , невдоволені на форумі , командираміи , будь чим , аби поволати .
Натура така ......
холява
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 21:44

Мовчи кріпаку!©

  холява написав:Натура така .....
Ехххххххх... тут з вами всіма поділися таким, що в марафоні і не натякнуть... а мені кажете - "натура така"...

Отак і живемо...

Справді, навіщо писати, що система НА МАРСІ прогнила до кісток...
Нехай все буде "марафон"🤮
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 21:54

  maxprofit написав:
  budivelnik написав:
  adeges написав:Головні тези нового року:
1) або біженець, або громадянин.
2) або багатий, або в окопі
Це все до більшої згуртованості нації, безперечно
1 В світі не існує рішення яке в стані задовільнити усіх
2 Тому рішення треба підбирати по двом критеріям
а - воно повинно задовільняти максимально можливу кількість населення
б - воно повинно покращувати існуючий до прийняття рішення стан.

І так
В ЗСУ кількість багатих по відношенню до бідних- пропорційна цьому співвідношенню в тилу
В ЗСУ важче ніж в тилу
В той самий час в тилу є люди які напружившись можуть покращити якість служби в ЗСУ

Звідси висновок
Краще залишити в тилу тих ХТО МОЖЕ наблизити Перемогу
А тим від кого мало толку в тилу- запропонувати знайти цей толк в ЗСУ

Хіба це не правильно?

А то
Я в ЗСУ не піду бо не хочу
І в тилу працювати не буду - бо не вмію
але
Нехай мене бідні в ЗСУ охороняють , а БАГАТІ в тилу годують.

budivelnik,
а чи маєте Ви якісь розрахунки щодо тих 11 млн. громадян, які зовсім не сплачували податки до великої війни (зі слів чи то Гетьманцова, чи то Марченка) ? Мабуть , чоловіків там половина. Яка частина з тих ще 5 млн. почне офіційно платити для броні ?
1 Вірити гетьманцеву це так само як цитувати Охріменка.
2 Не буду стверджувати , але підозрюю що в тих 4,7 млн осіб - приблизно половина це ті хто не працював якийсь час..
Наприклад
Студенти...їм більше 18 років..тобто входять в число працездатного населення..але до 22 років як правило не працюють , тобто змінюючи персональний список не працюючих- приблизно 1 млн осіб в Україні не працює
Так само постійно в декретній відпустці знаходиться близько 1 млн жінок по досягненню дитиною трьох років+ ще якась кількість може не виходити на роботу без збереження зарплати по досягненню 7 років
Тепер у нас офіційно зареєстрованих безробітних - 500 000(+/-) , при цьому заявляється що ЗАГАЛЬНА кількість безробітних 2 000 000...тобто 1,5 млн є безробітними в середньому по році...знову ж -поіменний список може змінюватись - а кількість в 1,5 млн який потрапляє в категорію гетьманцева залишається незмінним-1,5 млн

От і виходить що 1 млн студентів+1 млн жінок+1,5млн незареєстрованих безробітних=3,5 млн осіб
Ясно що є гастарбайтери, якщо вони до сьогодні не повернулись то ніякі плюшки типу платіть більше і ми вас не заберемо - їх не поверне.

При цьому
Кожен рік випускається 300 000 студентів в яких зникає броня, як правило ці студенти починають з низькооплачуваних робіт , або мінімізують - так от серед них 150 000 точно погодяться( з допомогою фінансовою родини) показати що в них зарплата в 35000 навіть у випадку якщо це буде не так
+ще з 500 000 з категорії тимчасово безробітних також можуть провернути аналогічний кульбіт.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 21:55

Легкий шлях з арти в піхоту я і сам знаю!)))

  Hotab написав:Успіх, звернись куди треба. Це чистий злочин

Послухай, що скаже старший молодому ;) >>>

ДумайТЕ!© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 22:04

Під час посилення мобілізації в Україні можуть змінитися і правила бронювання військовозобовʼязаних. Критерієм для цього може стати сплата податків з офіційної зарплати чи доходів. Про це пише Forbes із посиланням на джерела в Офісі президента.
Бронювання можливе через синхронізацію держреєстрів. Якщо військовозобов'язаний платить ПДФО у потрібному обсязі, у системі "Оберіг" генерується QR-код про бронювання. Він діє 45 днів.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/617 ... i-varianti
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 22:06

  Успіх написав:
  холява написав:Натура така .....
Ехххххххх... тут з вами всіма поділися таким, що в марафоні і не натякнуть... а мені кажете - "натура така"...

Отак і живемо...

Справді, навіщо писати, що система НА МАРСІ прогнила до кісток...
Нехай все буде "марафон"🤮


Ти, синку ,коли за кермо сідаешь теж такий хворобливий ?
Ти виконуєш усе що написано правилами дорожнього руху ?
Тількі не надо розповідати .
Ну от і не ПИ.....И , та й не підставляй своіх побратимів .
Треба було покраще вчитися , там би може начальничком був , медалькі рахував
холява
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 22:10

  холява написав:Та не хвилюйся , ми для держави пійшли , а не для тих хто на дивану .
Побачимо дуже скоро як держава переймаєтся за нас .
В найближчий час щось запропонують , не такі вже й вони тупі , щоб не розуміти що відбуваєтся



Интересно, под словом"держава" за яку ви пішли, это власть имеется ввиду? Потому что на диване как раз она валяется
beee
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 22:22

макспрофіт
Гляньте офіційну табличку з мінфіну
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/
рік _населення _ активне ______працююче _ не працююче
2000 ___ 48923,2 ___ 21150,7 ___ 18520,7 ___ 2630,0
2001 ___ 48457,1 ___ 20893,6 ___ 18453,3 ___ 2440,3
2002 ___ 48003,5 ___ 20669,5 ___ 18540,9 ___ 2128,6
2003 ___ 47622,4 ___ 20618,1 ___ 18624,1 ___ 1994,0
2004 ___ 47280,8 ___ 20582,5 ___ 18694,3 ___ 1888,2
2005 ___ 46929,5 ___ 20481,7 ___ 18886,5 ___ 1595,2
2006 ___ 46646,0 ___ 20545,9 ___ 19032,2 ___ 1513,7
2007 ___ 46372,7 ___ 20606,2 ___ 19189,5 ___ 1416,7
2008 ___ 46143,7 ___ 20675,7 ___ 19251,7 ___ 1424,0
2009 ___ 45962,9 ___ 20321,6 ___ 18365,0 ___ 1956,6
2010 ___ 45778,5 ___ 20220,7 ___ 18436,5 ___ 1784,2
2011 ___ 45633,6 ___ 20247,9 ___ 18516,2 ___ 1731,7
2012 ___ 45553,0 ___ 20393,5 ___ 18736,9 ___ 1656,6
2013 ___ 45426,2 ___ 20478,2 ___ 18901,8 ___ 1576,4
2014 ___ 42928,9 ___ 19035,2 ___ 17188,1 ___ 1847,1
2015 ___ 42760,5 ___ 17396,0 ___ 15742,0 ___ 1654,0
2016 ___ 42584,5 ___ 17303,6 ___ 15626,1 ___ 1677,5
2017 ___ 42386,4 ___ 17193,2 ___ 15495,9 ___ 1697,3
2018 ___ 42153,2 ___ 17296,2 ___ 15718,6 ___ 1577,6
2019 ___ 41902,4 ___ 17381,8 ___ 15894,9 ___ 1486,9
2020 ___ 41588,4 ___ 16917,8 ___ 15244,5 ___ 1673,3
2021 ___ 41167,3 ___ 16666,8 ___ 14957,3 ___ 1709,5

Ви десь в цій табличці бачите
а - щоб на протязі року більше 2 млн осіб які не працюють
б - Ви погоджуєтесь з тими цифрами загальної кількості населення яке наведенне в табличці
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 22:27

Все буде Україна...

  холява написав:Тількі не надо розповідати
Ну не треба, то й не треба...
Не думав, що так тут люблять/підтакують несправедливості і корупції...

п.с.
Може й краще, щоб офіційно відкуповувались ухилянти, ніж будуть і далі годувати безперестанку бездонну корупцію.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 22:38

  Успіх написав:
  холява написав:Тількі не надо розповідати
Ну не треба, то й не треба...
Не думав, що так тут люблять/підтакують несправедливості і корупції...

Коли ти тут рекламував фінансову піраміду, суть несправедливості - то тебе це не хвилювало, ти тоді рекламував піраміду завзято

Коли ти, платив податкі по мінімуму, суть корупція - теж це тебе не хвилювало, бо тебе це влаштовувало

а теперь, який пламєнный борець з несправедливістю та корупцією ...

Тільки, почни з вибачень, тоді можно повірити в те, що ти пишешь ...
але, як ти сам писав, що не можна вірити в твої дописи )
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