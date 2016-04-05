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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6153615461556156
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 22:40

  beee написав:
  холява написав:Та не хвилюйся , ми для держави пійшли , а не для тих хто на дивану .
Побачимо дуже скоро як держава переймаєтся за нас .
В найближчий час щось запропонують , не такі вже й вони тупі , щоб не розуміти що відбуваєтся



Интересно, под словом"держава" за яку ви пішли, это власть имеется ввиду? Потому что на диване как раз она валяется


Вам це ні до чого .
У нас з вами різні уявлення що рахувати державою і хто кому винен .
Держави не буває у лапках , вона чі є чі ні , і у неі є громодяни , яки повинні захищати іі Що формуе державу -армія ,кордони , політична влада .
Армія -це громодяни .
От ,наприклад ви ,не уявляете себе частиною націі .

Всі вам щось винні .
А ви , ВИ що зробили щоб держава пишалась вами ?
Ось держава і мріє щось зробити для вас , наприклад дати вам зброю с проханням захистити ІІ .
Далі лозунги , тому писати зайве не буду .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 22:48

холява Пан Холява з нового року перейшов на українську - респект і повага!
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 22:51

  budivelnik написав:макспрофіт
Гляньте офіційну табличку з мінфіну
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/
рік _населення _ активне ______працююче _ не працююче
2000 ___ 48923,2 ___ 21150,7 ___ 18520,7 ___ 2630,0
2001 ___ 48457,1 ___ 20893,6 ___ 18453,3 ___ 2440,3
2002 ___ 48003,5 ___ 20669,5 ___ 18540,9 ___ 2128,6
2003 ___ 47622,4 ___ 20618,1 ___ 18624,1 ___ 1994,0
2004 ___ 47280,8 ___ 20582,5 ___ 18694,3 ___ 1888,2
2005 ___ 46929,5 ___ 20481,7 ___ 18886,5 ___ 1595,2
2006 ___ 46646,0 ___ 20545,9 ___ 19032,2 ___ 1513,7
2007 ___ 46372,7 ___ 20606,2 ___ 19189,5 ___ 1416,7
2008 ___ 46143,7 ___ 20675,7 ___ 19251,7 ___ 1424,0
2009 ___ 45962,9 ___ 20321,6 ___ 18365,0 ___ 1956,6
2010 ___ 45778,5 ___ 20220,7 ___ 18436,5 ___ 1784,2
2011 ___ 45633,6 ___ 20247,9 ___ 18516,2 ___ 1731,7
2012 ___ 45553,0 ___ 20393,5 ___ 18736,9 ___ 1656,6
2013 ___ 45426,2 ___ 20478,2 ___ 18901,8 ___ 1576,4
2014 ___ 42928,9 ___ 19035,2 ___ 17188,1 ___ 1847,1
2015 ___ 42760,5 ___ 17396,0 ___ 15742,0 ___ 1654,0
2016 ___ 42584,5 ___ 17303,6 ___ 15626,1 ___ 1677,5
2017 ___ 42386,4 ___ 17193,2 ___ 15495,9 ___ 1697,3
2018 ___ 42153,2 ___ 17296,2 ___ 15718,6 ___ 1577,6
2019 ___ 41902,4 ___ 17381,8 ___ 15894,9 ___ 1486,9
2020 ___ 41588,4 ___ 16917,8 ___ 15244,5 ___ 1673,3
2021 ___ 41167,3 ___ 16666,8 ___ 14957,3 ___ 1709,5

Ви десь в цій табличці бачите
а - щоб на протязі року більше 2 млн осіб які не працюють
б - Ви погоджуєтесь з тими цифрами загальної кількості населення яке наведенне в табличці

Погоджуюсь ... Тоді тих, хто несе ахунею про 11 млн неплатників податків, треба гнати взашій !
Востаннє редагувалось maxprofit в Вів 02 січ, 2024 23:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 22:57

  Василь-Рівне написав:холява Пан Холява з нового року перейшов на українську - респект і повага!


ТАК ,мав перемогу над компом .
Встановив мову , але є ще помилки тому що нема редактора .
Востаннє редагувалось холява в Вів 02 січ, 2024 23:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 23:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Далі лозунги , тому писати зайве не буду .
  холява написав:ТАК ,мав перемогу над компом .
Встановив мову , але є ще помилки то му що нема редактора .

Я це помітив, лозунги українською гасла, але це не страшно, важливий сам факт! Мав неприємний дзвіночок 31-го грудня - чоловік замовив товар, кажу відправимо другого числа і зразу агресія : а пачєму? Коректно відповідаю, що новий рік якби, людей відпустив, а він виявився військовий і написав таке, цитую: Одни громко пиздят на украинском, а другие молча защищают на русском . Це дуже неприємний дзвоник як на мене, на жаль, бо ненависть військового до українця який розмовляє на рідній мові це вже за межею :(
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 02 січ, 2024 23:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 23:16

  buratinyo написав:
  Xenon написав:"Короче говоря, война в Украине может быть проиграна уже в первой половине 2024 года...(c)"

https://www.politico.eu/article/joe-bid ... ar-taiwan/


Ничего нового. Мы и так могли бы проиграть войну, если бы избранный всенародно президент, оказывается хорошо разбирающийся в юриспруденции и отвечающий за внешнюю политику Украины, не воспользовался гарантиями Будапештского Меморандума, не сплотил вокруг себя весь цивилизованный мир, не организовал работу по тайной подготовке ВСУ к агрессии. Еще держимся, слава Богу и всесторонней помощи.

Но в данной случае нужно обратить внимание на контекст где опубликована статья, ее назначение.

Итак, мое предположение заключается в следующем. Это статья - стандартная страшилка для парламентариев США, где во всю готовятся к президентским выборам и спекулируют на расходной части бюджета сегодня. Ведь априори каждый среднестатистический американец, в том числе депутат, "не может смотреть в завтрашний день" и понимать необходимость приоритетного финансирования ВСУ и Украины по сравнению, например, с финансированием привычных местных статей расходов. А это важно. Ведь допусти США геноцид украинцев, получивших гарантии за отказ от ядерного оружия ради мира на Земле, стабильность в мире будет потеряна до окончания третьей мировой войны, которая также станет следствием невыполнения Будапештского меморандума гарантами. Ну, и про ядерную безопасность в мире придется забыть навсегда.

Внешняя политика обычно не влияет на избирательную политику и результаты выборов в США.


Вот именно с этим связана такая статья. Приоритет внутренней политики нуждается в снижении, иначе третья мировая война гарантирована. Такая ситуация сложилась в мире, это реальный вызов для нормальных и адекватных людей.

  fler написав:
  Xenon написав:"Короче говоря, война в Украине может быть проиграна уже в первой половине 2024 года...(c)"
https://www.politico.eu/article/joe-bid ... ar-taiwan/

За цим посиланням є й таке: "Економіка США стабільно зростає; інфляція знизилася; рівень безробіття знаходиться на півстолітньому мінімумі; фондовий ринок завершує рік рекордно; і найбільш вірогідний опонент президента стикається з 91 пунктом злочину в чотирьох окремих обвинуваченнях."
Поясніть мені, як Байден може програти вибори з такими здобутками? Який дурень піде голосувати проти стабільності та зростання?


Нагадую Вам подібну ситуацію в Україні після 2001 року, коли на фоні неймовірного росту ВВП, стабілізації валютного ринку, стабільного тренду на зменшення зовніщнього державного боргу, дивним чином організовано знайшлись ті, хто вийшов на вулиці Києва з гаслами "Кучма геть!" й ті, що їх підтримали.

Люди не спроможні правильно розмістити приоритети для свого життя і для життя дітей. Не хватає знань. Звикли вірити пропаганді ворогів України, бо вона солодка, а цифри ВВП ні про що їм не говорять.


  холява написав:Ну добре , що ви такий не зручний і неймовірно обізнаний .
Можете відповісти , а хто ті хлопці що зібралі монатки і пішли захищати УкраІну ? і
Вони що слухали когось , чи примари чекали від когось ?
Та нам было поХ....Й хто і що .... для нас на сам перед була УКРАІНА , а не тє що вам зайшло до "кабіни".

І про прІоритети не дуже гарно .....

Благодарю, что цитируете мое сообщение, а не вырвали из контекста. Оригинал не нахожу его для проверки точности цитирования. Модератор, не знаю кто именно, почему-то удалил его без объяснений. Наверное, объяснить бы не смог причину.

Ну и вы тут еще. Речь в моих сообщениях, ответах двум форумчанам касается исключительно нынешней внешней политики Украины, процессу или алгоритму принятия решения американскими избирателями, а также интерпретации и назначения статьи, ссылку на которую привел Xenon. Это же читателю ясно как белый день.

А что за примитивная попытка задать отвлекающие от контекста вопросы и связать несвязываемое в принципе? вы пытаетесь как бы бросить тень, зачем-то натянуть тощую сову на глобус и заняться демагогией под видом и от лица уставшего от войны украинского солдата? Но вы ведь не солдат с нуля, как и многие другие писатели здесь, упорно утверждающее регулярно это.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 23:23

  maxprofit написав:Погоджуюсь ... Тоді тих, хто несе ахунею про 11 млн неплатників податків, треба гнати взашій !
Треба
Але поки що це один з ПЯТИ-ШЕСТИ апостолів з допомогою яких Черчіль сучасності керує Україною...
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 23:24

  fler написав:Поясніть мені, як Байден може програти вибори з такими здобутками? Який дурень піде голосувати проти стабільності та зростання?

Не треба недооцінювати 73%...
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 23:30

  барабашов написав:Shaman
Вы при коммуняках успели присягу дать или уже при независимости?
Слышал до 69г.р. на втором курсе забирали в армию, пока афган не утих полностью, и не образовался избыток военнослужащих низшего состава, а там и вывод ЗГВ с Германии и прочих стран избыток офицеров к -90м годам подогнал.

Я вже присягу давав Україні.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 23:44

Даже батальона не будет, – первый вице-спикер Рады высказался о мобилизации депутатов
20:08, 2 января

первого заместителя главы Верховной Рады Украины Александра Корниенко спросили о том, почему же не мобилизовать депутатов, поскольку от населения подобный тезис звучит. Он решил процитировав главу Николаевской ОВА Виталия Кима, который накануне сказал, что "толка из нардепов не будет".

Прежде всего он сослался на законодательство, ведь в таком случае некому будет голосовать и принимать законы и тот же бюджет. И это, подчеркнул он, будет мешать нам одерживать победу, а государству – функционировать.

В то же время, обратил внимание на рейтинг доверия к парламенту. По словам Корниенко, американские опросы свидетельствуют о том, что у США этот показатель еще хуже. Он считает, что это "какое-то мировое явление, что парламентаризм не сильно вызывает в обществе одобрения". В то же время у всех есть понимание, что "это зачем-то надо".

Он также наметил аргумент, который "не понравится людям". Мол, депутатам нужно будет платить больше. Ведь сейчас на руки они получают около 80 тысяч, а, если будут воевать, получат более 100 тысяч.
...

https://24tv.ua/ru/mobilizacija-narodny ... t_n2464631
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