холява написав:Та не хвилюйся , ми для держави пійшли , а не для тих хто на дивану . Побачимо дуже скоро як держава переймаєтся за нас . В найближчий час щось запропонують , не такі вже й вони тупі , щоб не розуміти що відбуваєтся
Интересно, под словом"держава" за яку ви пішли, это власть имеется ввиду? Потому что на диване как раз она валяется
Вам це ні до чого . У нас з вами різні уявлення що рахувати державою і хто кому винен . Держави не буває у лапках , вона чі є чі ні , і у неі є громодяни , яки повинні захищати іі Що формуе державу -армія ,кордони , політична влада . Армія -це громодяни . От ,наприклад ви ,не уявляете себе частиною націі .
Всі вам щось винні . А ви , ВИ що зробили щоб держава пишалась вами ? Ось держава і мріє щось зробити для вас , наприклад дати вам зброю с проханням захистити ІІ . Далі лозунги , тому писати зайве не буду .
холява написав:Далі лозунги , тому писати зайве не буду .
холява написав:ТАК ,мав перемогу над компом . Встановив мову , але є ще помилки то му що нема редактора .
Я це помітив, лозунги українською гасла, але це не страшно, важливий сам факт! Мав неприємний дзвіночок 31-го грудня - чоловік замовив товар, кажу відправимо другого числа і зразу агресія : а пачєму? Коректно відповідаю, що новий рік якби, людей відпустив, а він виявився військовий і написав таке, цитую: Одни громко пиздят на украинском, а другие молча защищают на русском . Це дуже неприємний дзвоник як на мене, на жаль, бо ненависть військового до українця який розмовляє на рідній мові це вже за межею
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 02 січ, 2024 23:06, всього редагувалось 1 раз.
Ничего нового. Мы и так могли бы проиграть войну, если бы избранный всенародно президент, оказывается хорошо разбирающийся в юриспруденции и отвечающий за внешнюю политику Украины, не воспользовался гарантиями Будапештского Меморандума, не сплотил вокруг себя весь цивилизованный мир, не организовал работу по тайной подготовке ВСУ к агрессии. Еще держимся, слава Богу и всесторонней помощи.
Но в данной случае нужно обратить внимание на контекст где опубликована статья, ее назначение.
Итак, мое предположение заключается в следующем. Это статья - стандартная страшилка для парламентариев США, где во всю готовятся к президентским выборам и спекулируют на расходной части бюджета сегодня. Ведь априори каждый среднестатистический американец, в том числе депутат, "не может смотреть в завтрашний день" и понимать необходимость приоритетного финансирования ВСУ и Украины по сравнению, например, с финансированием привычных местных статей расходов. А это важно. Ведь допусти США геноцид украинцев, получивших гарантии за отказ от ядерного оружия ради мира на Земле, стабильность в мире будет потеряна до окончания третьей мировой войны, которая также станет следствием невыполнения Будапештского меморандума гарантами. Ну, и про ядерную безопасность в мире придется забыть навсегда.
Внешняя политика обычно не влияет на избирательную политику и результаты выборов в США.
Вот именно с этим связана такая статья. Приоритет внутренней политики нуждается в снижении, иначе третья мировая война гарантирована. Такая ситуация сложилась в мире, это реальный вызов для нормальных и адекватных людей.
За цим посиланням є й таке: "Економіка США стабільно зростає; інфляція знизилася; рівень безробіття знаходиться на півстолітньому мінімумі; фондовий ринок завершує рік рекордно; і найбільш вірогідний опонент президента стикається з 91 пунктом злочину в чотирьох окремих обвинуваченнях." Поясніть мені, як Байден може програти вибори з такими здобутками? Який дурень піде голосувати проти стабільності та зростання?
Нагадую Вам подібну ситуацію в Україні після 2001 року, коли на фоні неймовірного росту ВВП, стабілізації валютного ринку, стабільного тренду на зменшення зовніщнього державного боргу, дивним чином організовано знайшлись ті, хто вийшов на вулиці Києва з гаслами "Кучма геть!" й ті, що їх підтримали.
Люди не спроможні правильно розмістити приоритети для свого життя і для життя дітей. Не хватає знань. Звикли вірити пропаганді ворогів України, бо вона солодка, а цифри ВВП ні про що їм не говорять.
холява написав:Ну добре , що ви такий не зручний і неймовірно обізнаний . Можете відповісти , а хто ті хлопці що зібралі монатки і пішли захищати УкраІну ? і Вони що слухали когось , чи примари чекали від когось ? Та нам было поХ....Й хто і що .... для нас на сам перед була УКРАІНА , а не тє що вам зайшло до "кабіни".
І про прІоритети не дуже гарно .....
Благодарю, что цитируете мое сообщение, а не вырвали из контекста. Оригинал не нахожу его для проверки точности цитирования. Модератор, не знаю кто именно, почему-то удалил его без объяснений. Наверное, объяснить бы не смог причину.
Ну и вы тут еще. Речь в моих сообщениях, ответах двум форумчанам касается исключительно нынешней внешней политики Украины, процессу или алгоритму принятия решения американскими избирателями, а также интерпретации и назначения статьи, ссылку на которую привел Xenon. Это же читателю ясно как белый день.
А что за примитивная попытка задать отвлекающие от контекста вопросы и связать несвязываемое в принципе? вы пытаетесь как бы бросить тень, зачем-то натянуть тощую сову на глобус и заняться демагогией под видом и от лица уставшего от войны украинского солдата? Но вы ведь не солдат с нуля, как и многие другие писатели здесь, упорно утверждающее регулярно это.
барабашов написав:Shaman Вы при коммуняках успели присягу дать или уже при независимости? Слышал до 69г.р. на втором курсе забирали в армию, пока афган не утих полностью, и не образовался избыток военнослужащих низшего состава, а там и вывод ЗГВ с Германии и прочих стран избыток офицеров к -90м годам подогнал.
Даже батальона не будет, – первый вице-спикер Рады высказался о мобилизации депутатов 20:08, 2 января
первого заместителя главы Верховной Рады Украины Александра Корниенко спросили о том, почему же не мобилизовать депутатов, поскольку от населения подобный тезис звучит. Он решил процитировав главу Николаевской ОВА Виталия Кима, который накануне сказал, что "толка из нардепов не будет".
Прежде всего он сослался на законодательство, ведь в таком случае некому будет голосовать и принимать законы и тот же бюджет. И это, подчеркнул он, будет мешать нам одерживать победу, а государству – функционировать.
В то же время, обратил внимание на рейтинг доверия к парламенту. По словам Корниенко, американские опросы свидетельствуют о том, что у США этот показатель еще хуже. Он считает, что это "какое-то мировое явление, что парламентаризм не сильно вызывает в обществе одобрения". В то же время у всех есть понимание, что "это зачем-то надо".
Он также наметил аргумент, который "не понравится людям". Мол, депутатам нужно будет платить больше. Ведь сейчас на руки они получают около 80 тысяч, а, если будут воевать, получат более 100 тысяч. ...