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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 02 січ, 2024 23:58
Ой+ написав: ЛАД написав: Дюрі-бачі написав:
............
Враховуючи, що середня в цьому діапазоні 33, то певні висновки про розподіл можна зробити
Можно.
Если аппроксимировать зарплату от количества наиболее плавной кривой 1/х (не будем брать экспоненту), то примерно четверть получают от 20 до 30 тыс., ещё четверть от 30 до 45 тыс., следующая четверть от 45 до 70 тыс. Это из тех 1 888 728 человек, кто получает от 20 до 100 тыс.
Интересно другое.
Не очень понятно, откуда такой резкий рост количества работников в 2-х верхних группах зарплат (особенно от 100 до 200 тыс.) в 2022 году. Или в эту таблицу входят и военные?
И второй интересный момент.
Единственная группа, где зарплаты выросли, это наиболее высокооплачиваемые - выше 200 тыс. Их, правда, очень мало - 14190 чел.
Ну и впечатляет уменьшение общего количества работников на 2,4 млн. по сравнению с 2021 годом. Почти на четверть.
Тоді би середня в цій групі 20-100 була би 51 тис, а є 33 тис. Значить більше все ж таки знаходиться коло 20 тис. Наприклад ті ж градації, але 60% 20-30 тис, 25% 30-45, 10% 45-70, 5% 70-100 дають нам середнє для всіх 34,375.
Это если Вы считаете, что средняя зарплата в каждой группе посередине, т.е. , например, в группе от 20 до 30 тыс. ср. (20+30):2=25 тыс. В реальности в ней средняя будет ниже, к примеру, 23 тыс., а может и меньше.
Но, признаюсь, считал очень грубо, причём везде делал допущения в пользу более гладкого спада, так что Вы, по-видимому, правы.
Считать точнее не стал. Нет смысла возиться, делая потолочные допущения.
А щодо найвищої групи, то підозрюю там часто схема, коли директору і головбуху виплачують мільйони, щоб зменшити відрахування в пенсійний, які обмежені 15 мінімалками, а рядовим якби офіційно мінімалку. Але частина очевидно має і такі зарплати.
І перше і друге лічиться прогресивною шкалою оподаткування.
С такой схемой не сталкивался. По-моему, слишком рискованно.
Но вполне допускаю, что у нас есть 14190 человек, реально получающих зарплату больше 200 тыс.
С лечением согласен. Давно удивляюсь, почему у нас этого нет.
А насчёт резкого роста в 2022 числа получающих от 100 до 200 тыс. ничего не скажете?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 03 січ, 2024 00:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 00:04
ЛАД написав:
С лечением согласен. Давно удивляюсь, почему у нас этого нет.
1 Складність адміністрування
Одне діло взяти загальну суму і помножити на 0,18....
А зовсім інше перераховувати всіх працівників підприємства окремо.
2 Як це не дивно -але у нас не вистарчає товарів ( а оподаткування зарплати це збільшення собівартості) , тобто погіршення розвитку
А збільшення (прогресивна шкала) і так ще сильніше навантажує Фонд Оплати Праці
3 Чим більше ми імпортуємо - тим менші повинні бути податки при виробництві, тільки це дозволить перебити імпорт
4 При 10 млн працюючих - зарплата вища ніж 100 000 всього в 1% працівників
Заради цього 1% ускладнювати - маразм.
Якийсь серьозний прибуток Держава не отримає - а менінгітів хапнуть всі, від бухгалтерів до податківців
ЛАД написав:
А насчёт резкого роста в 2022 числа получающих от 100 до 200 тыс. ничего не скажете?
А що там думати..-ЗСУ , якраз на нулі 100 000 осіб, на 100 000 і збільшилось
А падіння в 2023 повязано з тим що переглянули умови що вважати знаходженням на нулі...якраз тоді Успіх і почав...
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Додано: Сер 03 січ, 2024 00:55
Василь-Рівне написав: холява написав:
Далі лозунги , тому писати зайве не буду .
холява написав:
ТАК ,мав перемогу над компом .
Встановив мову , але є ще помилки то му що нема редактора .
Я це помітив, лозунги українською гасла, але це не страшно, важливий сам факт! Мав неприємний дзвіночок 31-го грудня - чоловік замовив товар, кажу відправимо другого числа і зразу агресія : а пачєму? Коректно відповідаю, що новий рік якби, людей відпустив, а він виявився військовий і написав таке, цитую: Одни громко пиздят на украинском, а другие молча защищают на русском .
Це дуже неприємний дзвоник як на мене, на жаль, бо ненависть військового до українця який розмовляє на рідній мові це вже за межею
Вася, іди на передову, і там примушуй до мови, чекаю розповіді про успіхи
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Додано: Сер 03 січ, 2024 01:06
budivelnik написав: ЛАД написав:
С лечением согласен. Давно удивляюсь, почему у нас этого нет.
1 Складність адміністрування
Одне діло взяти загальну суму і помножити на 0,18....
А зовсім інше перераховувати всіх працівників підприємства окремо.
2 Як це не дивно -але у нас не вистарчає товарів ( а оподаткування зарплати це збільшення собівартості) , тобто погіршення розвитку
А збільшення (прогресивна шкала) і так ще сильніше навантажує Фонд Оплати Праці
3 Чим більше ми імпортуємо - тим менші повинні бути податки при виробництві, тільки це дозволить перебити імпорт
4 При 10 млн працюючих - зарплата вища ніж 100 000 всього в 1% працівників
Заради цього 1% ускладнювати - маразм.
Якийсь серьозний прибуток Держава не отримає - а менінгітів хапнуть всі, від бухгалтерів до податківців
Насколько помню, у нас был прогрессивный налог. Не знаю, почему отменили.
ЛАД написав:
А насчёт резкого роста в 2022 числа получающих от 100 до 200 тыс. ничего не скажете?
А що там думати..-ЗСУ , якраз на нулі 100 000 осіб, на 100 000 і збільшилось
А падіння в 2023 повязано з тим що переглянули умови що вважати знаходженням на нулі...якраз тоді Успіх і почав...
Я в предыдущем посте так и предполагал. Но не знаю, включены ли в эту таблицу военные и как-то уж слишком упало в 2023.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 01:16
ЛАД написав:Насколько помню, у нас был прогрессивный налог. Не знаю, почему отменили.
Була, скасували в рамках податкової реформи, що, до речі, призвела до росту податкових надходжень.
Корисність прогресивного оподаткування насправді досить сумнівна
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