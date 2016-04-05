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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6154615561566157
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 23:58

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:............
Враховуючи, що середня в цьому діапазоні 33, то певні висновки про розподіл можна зробити

Можно.
Если аппроксимировать зарплату от количества наиболее плавной кривой 1/х (не будем брать экспоненту), то примерно четверть получают от 20 до 30 тыс., ещё четверть от 30 до 45 тыс., следующая четверть от 45 до 70 тыс. Это из тех 1 888 728 человек, кто получает от 20 до 100 тыс.
Интересно другое.
Не очень понятно, откуда такой резкий рост количества работников в 2-х верхних группах зарплат (особенно от 100 до 200 тыс.) в 2022 году. Или в эту таблицу входят и военные?
И второй интересный момент.
Единственная группа, где зарплаты выросли, это наиболее высокооплачиваемые - выше 200 тыс. Их, правда, очень мало - 14190 чел.
Ну и впечатляет уменьшение общего количества работников на 2,4 млн. по сравнению с 2021 годом. Почти на четверть.

Тоді би середня в цій групі 20-100 була би 51 тис, а є 33 тис. Значить більше все ж таки знаходиться коло 20 тис. Наприклад ті ж градації, але 60% 20-30 тис, 25% 30-45, 10% 45-70, 5% 70-100 дають нам середнє для всіх 34,375.

Это если Вы считаете, что средняя зарплата в каждой группе посередине, т.е. , например, в группе от 20 до 30 тыс. ср. (20+30):2=25 тыс. В реальности в ней средняя будет ниже, к примеру, 23 тыс., а может и меньше.
Но, признаюсь, считал очень грубо, причём везде делал допущения в пользу более гладкого спада, так что Вы, по-видимому, правы.
Считать точнее не стал. Нет смысла возиться, делая потолочные допущения.

А щодо найвищої групи, то підозрюю там часто схема, коли директору і головбуху виплачують мільйони, щоб зменшити відрахування в пенсійний, які обмежені 15 мінімалками, а рядовим якби офіційно мінімалку. Але частина очевидно має і такі зарплати.
І перше і друге лічиться прогресивною шкалою оподаткування.

С такой схемой не сталкивался. По-моему, слишком рискованно.
Но вполне допускаю, что у нас есть 14190 человек, реально получающих зарплату больше 200 тыс.
С лечением согласен. Давно удивляюсь, почему у нас этого нет.
А насчёт резкого роста в 2022 числа получающих от 100 до 200 тыс. ничего не скажете?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 03 січ, 2024 00:06, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 00:04

  ЛАД написав:С лечением согласен. Давно удивляюсь, почему у нас этого нет.
1 Складність адміністрування
Одне діло взяти загальну суму і помножити на 0,18....
А зовсім інше перераховувати всіх працівників підприємства окремо.
2 Як це не дивно -але у нас не вистарчає товарів ( а оподаткування зарплати це збільшення собівартості) , тобто погіршення розвитку
А збільшення (прогресивна шкала) і так ще сильніше навантажує Фонд Оплати Праці
3 Чим більше ми імпортуємо - тим менші повинні бути податки при виробництві, тільки це дозволить перебити імпорт
4 При 10 млн працюючих - зарплата вища ніж 100 000 всього в 1% працівників
Заради цього 1% ускладнювати - маразм.
Якийсь серьозний прибуток Держава не отримає - а менінгітів хапнуть всі, від бухгалтерів до податківців
  ЛАД написав:А насчёт резкого роста в 2022 числа получающих от 100 до 200 тыс. ничего не скажете?
А що там думати..-ЗСУ , якраз на нулі 100 000 осіб, на 100 000 і збільшилось
А падіння в 2023 повязано з тим що переглянули умови що вважати знаходженням на нулі...якраз тоді Успіх і почав...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 00:55

  Василь-Рівне написав:
  холява написав:Далі лозунги , тому писати зайве не буду .
  холява написав:ТАК ,мав перемогу над компом .
Встановив мову , але є ще помилки то му що нема редактора .

Я це помітив, лозунги українською гасла, але це не страшно, важливий сам факт! Мав неприємний дзвіночок 31-го грудня - чоловік замовив товар, кажу відправимо другого числа і зразу агресія : а пачєму? Коректно відповідаю, що новий рік якби, людей відпустив, а він виявився військовий і написав таке, цитую: Одни громко пиздят на украинском, а другие молча защищают на русском . Це дуже неприємний дзвоник як на мене, на жаль, бо ненависть військового до українця який розмовляє на рідній мові це вже за межею :(

Вася, іди на передову, і там примушуй до мови, чекаю розповіді про успіхи
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 01:06

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:С лечением согласен. Давно удивляюсь, почему у нас этого нет.
1 Складність адміністрування
Одне діло взяти загальну суму і помножити на 0,18....
А зовсім інше перераховувати всіх працівників підприємства окремо.
2 Як це не дивно -але у нас не вистарчає товарів ( а оподаткування зарплати це збільшення собівартості) , тобто погіршення розвитку
А збільшення (прогресивна шкала) і так ще сильніше навантажує Фонд Оплати Праці
3 Чим більше ми імпортуємо - тим менші повинні бути податки при виробництві, тільки це дозволить перебити імпорт
4 При 10 млн працюючих - зарплата вища ніж 100 000 всього в 1% працівників
Заради цього 1% ускладнювати - маразм.
Якийсь серьозний прибуток Держава не отримає - а менінгітів хапнуть всі, від бухгалтерів до податківців

Насколько помню, у нас был прогрессивный налог. Не знаю, почему отменили.
  ЛАД написав:А насчёт резкого роста в 2022 числа получающих от 100 до 200 тыс. ничего не скажете?
А що там думати..-ЗСУ , якраз на нулі 100 000 осіб, на 100 000 і збільшилось
А падіння в 2023 повязано з тим що переглянули умови що вважати знаходженням на нулі...якраз тоді Успіх і почав...

Я в предыдущем посте так и предполагал. Но не знаю, включены ли в эту таблицу военные и как-то уж слишком упало в 2023.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 01:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Насколько помню, у нас был прогрессивный налог. Не знаю, почему отменили.

Була, скасували в рамках податкової реформи, що, до речі, призвела до росту податкових надходжень.
Корисність прогресивного оподаткування насправді досить сумнівна
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 03:11

  Успіх написав:
  ЛАД написав:Питание в армии, конечно, было получше - естественно, при нехватке питания боец просто не сможет воевать, точнее, его боеспособность снизится.
Ну и я не писал, что материальное стимулирование отсутствовало. Оно было всегда. И в Союзе тоже. Я писал об отсутствии "сумасшедших зарплат", в разы превышающих зарплаты в тылу.

Ми тут і ситі!
І одягнуті!
І "божевільні зарплати" отримуємо!
А все одно нас не йдуть підміняти :D

І вже далі в тилах прилітають на голови шахеди і ракети - а ухилянти і далі не хочуть йти на фронт...

Що ще має статись, щоб ухилянти пішли на фронт?
Тільки "чарівний пендель"?(який влада скоро може прийняти)

Варіантів, я так розумію, тут ні в кого нема?


Вы не до конца поняли идею - выше мы с ЛАДом обсуждали не нехватку еды в современной украинской армии а материальную мотивацию солдата в разные исторические времена. Как пример, я привел армию СССР в ВВ2 где материальная мотивация хоть и не была видна с современной точке зрения т.к. измерялась не в деньгах (за которые все равно нельзя было ничего купить) - но присутствовала т.к. измерялась а в других благах (продуктах, доступах к ограниченным ресурсам, дефиците, блату и прочему совковому гну) котирующихся в том обществе. И вот тут оказалось что военные были очень хорошо материально мотивированы потому что еда у них была (в отличии от остальной голодной страны) а по приезду в тыл ордена и медали на груди давали такой доступ к благам, закрытым для всех остальных, как сейчас дает "котлета бакинских" - не думаю что современная зарплата наших военных сравнима.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 07:01

Китай постачає Російській Федерації сучасні верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ), які необхідні для військової промисловості Москви. Про це пише Financial Times 2 січня.

Повідомляється, що після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну, поставки китайських верстатів з ЧПУ в Росію зросли в десять разів. Такі верстати дають змогу швидко виробляти складні компоненти з металу та інших твердих матеріалів, що робить їх цінними для оборонного виробництва.
Судячи з російських митних декларацій, у липні китайські компанії поставили в РФ обладнання з ЧПУ на 68 мільйонів доларів. Для порівняння, у лютому 2022 року Москва витратила на подібну техніку тільки 6,5 мільйона доларів.

Декларації також показують, що в липні на китайські верстати з ЧПУ припало 57% усього російського імпорту. При цьому Пекін стверджує, що не постачає летальну зброю РФ і не підтримує її військову агресію.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/617 ... nfografika
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 08:51


Ми бідкаємося, що в нас немає черг добровольців у ТЦК, як це було в лютому, березні та квітні минулого року, а як вони з'являться, якщо ви все робите для того, щоб захищати країну для людей виглядало не честю, а покаранням... Трошки більше поваги до людей, тоді в них з'явиться бажання спілкуватися з військовою машиною, – сказав Притула. – Усі дорослі люди, і люди мають певну відповідальність".

Волонтер зазначив, що після вручення військовозобов'язаним українцям повісток, їм також необхідно надавати можливість завершити свої справи, перш ніж піти на війну.

"Тому що є діти, є дружина, є якесь майно, є, можливо, якісь кредити. Банально заповіт написати й нотаріально завірити – це треба час. Пару днів дайте людині закрити свої справи. Вона йде на війну й не знає, чи вона з неї повернеться", – наголосив Притула.

Він закликав ставитися до людей із максимальною повагою.

"А коли до тебе ставляться часом як, вибачте, до худоби, це не дуже мотивує, – сказав він. – Тому потрібно із самого верху вниз передати, що, будь ласка, до людей, яких ви запрошуєте взяти зброю та захищати вас теж, ставтеся з повагою", – резюмував він.


Пропоную почати з поваги до людей, які вже у війську. 22міс.
Бо я заповіт зміг написати вже аж після поранення -- в тилу. У війську “завернули”.
У нас теж є якісь справи вдома...
А в ухилянтів було вже аж 22міс на завершення справ. Х.з. чому вони цією можливістю не скористались...
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 08:54

flyman Три освіти не дають зрозуміти що я написав? То прочитай три рази шевелячи губами, я військовому відповів українською, а він мені написав таке, дійшло нарешті чи ні ? А відправляльщиків на фронт які самі сидять на диванах я би тут банив надовго особливо літаючих гнойових мух, навозниці, скатофаги або скатофагиди – представники загону двокрилих сімейства Skatophagidae. Багато людей уявляють їх блискучими зеленими комахами, копошащимися в гної. :mrgreen:
Василь-Рівне
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