

Ми бідкаємося, що в нас немає черг добровольців у ТЦК, як це було в лютому, березні та квітні минулого року, а як вони з'являться, якщо ви все робите для того, щоб захищати країну для людей виглядало не честю, а покаранням... Трошки більше поваги до людей, тоді в них з'явиться бажання спілкуватися з військовою машиною, – сказав Притула. – Усі дорослі люди, і люди мають певну відповідальність".



Волонтер зазначив, що після вручення військовозобов'язаним українцям повісток, їм також необхідно надавати можливість завершити свої справи, перш ніж піти на війну.



"Тому що є діти, є дружина, є якесь майно, є, можливо, якісь кредити. Банально заповіт написати й нотаріально завірити – це треба час. Пару днів дайте людині закрити свої справи. Вона йде на війну й не знає, чи вона з неї повернеться", – наголосив Притула.



Він закликав ставитися до людей із максимальною повагою.



"А коли до тебе ставляться часом як, вибачте, до худоби, це не дуже мотивує, – сказав він. – Тому потрібно із самого верху вниз передати, що, будь ласка, до людей, яких ви запрошуєте взяти зброю та захищати вас теж, ставтеся з повагою", – резюмував він.

