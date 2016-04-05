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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6155615661576158>
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 23:58

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:............
Враховуючи, що середня в цьому діапазоні 33, то певні висновки про розподіл можна зробити

Можно.
Если аппроксимировать зарплату от количества наиболее плавной кривой 1/х (не будем брать экспоненту), то примерно четверть получают от 20 до 30 тыс., ещё четверть от 30 до 45 тыс., следующая четверть от 45 до 70 тыс. Это из тех 1 888 728 человек, кто получает от 20 до 100 тыс.
Интересно другое.
Не очень понятно, откуда такой резкий рост количества работников в 2-х верхних группах зарплат (особенно от 100 до 200 тыс.) в 2022 году. Или в эту таблицу входят и военные?
И второй интересный момент.
Единственная группа, где зарплаты выросли, это наиболее высокооплачиваемые - выше 200 тыс. Их, правда, очень мало - 14190 чел.
Ну и впечатляет уменьшение общего количества работников на 2,4 млн. по сравнению с 2021 годом. Почти на четверть.

Тоді би середня в цій групі 20-100 була би 51 тис, а є 33 тис. Значить більше все ж таки знаходиться коло 20 тис. Наприклад ті ж градації, але 60% 20-30 тис, 25% 30-45, 10% 45-70, 5% 70-100 дають нам середнє для всіх 34,375.

Это если Вы считаете, что средняя зарплата в каждой группе посередине, т.е. , например, в группе от 20 до 30 тыс. ср. (20+30):2=25 тыс. В реальности в ней средняя будет ниже, к примеру, 23 тыс., а может и меньше.
Но, признаюсь, считал очень грубо, причём везде делал допущения в пользу более гладкого спада, так что Вы, по-видимому, правы.
Считать точнее не стал. Нет смысла возиться, делая потолочные допущения.

А щодо найвищої групи, то підозрюю там часто схема, коли директору і головбуху виплачують мільйони, щоб зменшити відрахування в пенсійний, які обмежені 15 мінімалками, а рядовим якби офіційно мінімалку. Але частина очевидно має і такі зарплати.
І перше і друге лічиться прогресивною шкалою оподаткування.

С такой схемой не сталкивался. По-моему, слишком рискованно.
Но вполне допускаю, что у нас есть 14190 человек, реально получающих зарплату больше 200 тыс.
С лечением согласен. Давно удивляюсь, почему у нас этого нет.
А насчёт резкого роста в 2022 числа получающих от 100 до 200 тыс. ничего не скажете?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 03 січ, 2024 00:06, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 00:04

  ЛАД написав:С лечением согласен. Давно удивляюсь, почему у нас этого нет.
1 Складність адміністрування
Одне діло взяти загальну суму і помножити на 0,18....
А зовсім інше перераховувати всіх працівників підприємства окремо.
2 Як це не дивно -але у нас не вистарчає товарів ( а оподаткування зарплати це збільшення собівартості) , тобто погіршення розвитку
А збільшення (прогресивна шкала) і так ще сильніше навантажує Фонд Оплати Праці
3 Чим більше ми імпортуємо - тим менші повинні бути податки при виробництві, тільки це дозволить перебити імпорт
4 При 10 млн працюючих - зарплата вища ніж 100 000 всього в 1% працівників
Заради цього 1% ускладнювати - маразм.
Якийсь серьозний прибуток Держава не отримає - а менінгітів хапнуть всі, від бухгалтерів до податківців
  ЛАД написав:А насчёт резкого роста в 2022 числа получающих от 100 до 200 тыс. ничего не скажете?
А що там думати..-ЗСУ , якраз на нулі 100 000 осіб, на 100 000 і збільшилось
А падіння в 2023 повязано з тим що переглянули умови що вважати знаходженням на нулі...якраз тоді Успіх і почав...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 01:06

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:С лечением согласен. Давно удивляюсь, почему у нас этого нет.
1 Складність адміністрування
Одне діло взяти загальну суму і помножити на 0,18....
А зовсім інше перераховувати всіх працівників підприємства окремо.
2 Як це не дивно -але у нас не вистарчає товарів ( а оподаткування зарплати це збільшення собівартості) , тобто погіршення розвитку
А збільшення (прогресивна шкала) і так ще сильніше навантажує Фонд Оплати Праці
3 Чим більше ми імпортуємо - тим менші повинні бути податки при виробництві, тільки це дозволить перебити імпорт
4 При 10 млн працюючих - зарплата вища ніж 100 000 всього в 1% працівників
Заради цього 1% ускладнювати - маразм.
Якийсь серьозний прибуток Держава не отримає - а менінгітів хапнуть всі, від бухгалтерів до податківців

Насколько помню, у нас был прогрессивный налог. Не знаю, почему отменили.
  ЛАД написав:А насчёт резкого роста в 2022 числа получающих от 100 до 200 тыс. ничего не скажете?
А що там думати..-ЗСУ , якраз на нулі 100 000 осіб, на 100 000 і збільшилось
А падіння в 2023 повязано з тим що переглянули умови що вважати знаходженням на нулі...якраз тоді Успіх і почав...

Я в предыдущем посте так и предполагал. Но не знаю, включены ли в эту таблицу военные и как-то уж слишком упало в 2023.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 01:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Насколько помню, у нас был прогрессивный налог. Не знаю, почему отменили.

Була, скасували в рамках податкової реформи, що, до речі, призвела до росту податкових надходжень.
Корисність прогресивного оподаткування насправді досить сумнівна
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 03:11

  Успіх написав:
  ЛАД написав:Питание в армии, конечно, было получше - естественно, при нехватке питания боец просто не сможет воевать, точнее, его боеспособность снизится.
Ну и я не писал, что материальное стимулирование отсутствовало. Оно было всегда. И в Союзе тоже. Я писал об отсутствии "сумасшедших зарплат", в разы превышающих зарплаты в тылу.

Ми тут і ситі!
І одягнуті!
І "божевільні зарплати" отримуємо!
А все одно нас не йдуть підміняти :D

І вже далі в тилах прилітають на голови шахеди і ракети - а ухилянти і далі не хочуть йти на фронт...

Що ще має статись, щоб ухилянти пішли на фронт?
Тільки "чарівний пендель"?(який влада скоро може прийняти)

Варіантів, я так розумію, тут ні в кого нема?


Вы не до конца поняли идею - выше мы с ЛАДом обсуждали не нехватку еды в современной украинской армии а материальную мотивацию солдата в разные исторические времена. Как пример, я привел армию СССР в ВВ2 где материальная мотивация хоть и не была видна с современной точке зрения т.к. измерялась не в деньгах (за которые все равно нельзя было ничего купить) - но присутствовала т.к. измерялась а в других благах (продуктах, доступах к ограниченным ресурсам, дефиците, блату и прочему совковому гну) котирующихся в том обществе. И вот тут оказалось что военные были очень хорошо материально мотивированы потому что еда у них была (в отличии от остальной голодной страны) а по приезду в тыл ордена и медали на груди давали такой доступ к благам, закрытым для всех остальных, как сейчас дает "котлета бакинских" - не думаю что современная зарплата наших военных сравнима.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 07:01

Китай постачає Російській Федерації сучасні верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ), які необхідні для військової промисловості Москви. Про це пише Financial Times 2 січня.

Повідомляється, що після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну, поставки китайських верстатів з ЧПУ в Росію зросли в десять разів. Такі верстати дають змогу швидко виробляти складні компоненти з металу та інших твердих матеріалів, що робить їх цінними для оборонного виробництва.
Судячи з російських митних декларацій, у липні китайські компанії поставили в РФ обладнання з ЧПУ на 68 мільйонів доларів. Для порівняння, у лютому 2022 року Москва витратила на подібну техніку тільки 6,5 мільйона доларів.

Декларації також показують, що в липні на китайські верстати з ЧПУ припало 57% усього російського імпорту. При цьому Пекін стверджує, що не постачає летальну зброю РФ і не підтримує її військову агресію.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/617 ... nfografika
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 08:51


Ми бідкаємося, що в нас немає черг добровольців у ТЦК, як це було в лютому, березні та квітні минулого року, а як вони з'являться, якщо ви все робите для того, щоб захищати країну для людей виглядало не честю, а покаранням... Трошки більше поваги до людей, тоді в них з'явиться бажання спілкуватися з військовою машиною, – сказав Притула. – Усі дорослі люди, і люди мають певну відповідальність".

Волонтер зазначив, що після вручення військовозобов'язаним українцям повісток, їм також необхідно надавати можливість завершити свої справи, перш ніж піти на війну.

"Тому що є діти, є дружина, є якесь майно, є, можливо, якісь кредити. Банально заповіт написати й нотаріально завірити – це треба час. Пару днів дайте людині закрити свої справи. Вона йде на війну й не знає, чи вона з неї повернеться", – наголосив Притула.

Він закликав ставитися до людей із максимальною повагою.

"А коли до тебе ставляться часом як, вибачте, до худоби, це не дуже мотивує, – сказав він. – Тому потрібно із самого верху вниз передати, що, будь ласка, до людей, яких ви запрошуєте взяти зброю та захищати вас теж, ставтеся з повагою", – резюмував він.


Пропоную почати з поваги до людей, які вже у війську. 22міс.
Бо я заповіт зміг написати вже аж після поранення -- в тилу. У війську “завернули”.
У нас теж є якісь справи вдома...
А в ухилянтів було вже аж 22міс на завершення справ. Х.з. чому вони цією можливістю не скористались...
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 09:31

Смех сквозь слезы

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що від депутатів на фронті “не буде толку”

https://inforesist.org/ua/viczespiker-vr-zayaviv-shho-vid-nardepiv-na-fronti-ne-bude-tolku/

как и всех мобилизованых в учебке за месяц научат и будет толк :lol:
а нажимать на кнопки в парламенте и женская часть партийного списка сможет.
все равно всю работу за этих барменов делали помощники.

ЗЫ
иш как заголосили. толку не будет. от других чет есть толк по их мнению. даже от инвалидов.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 09:51

Свято наближається!©)))

  Bobua написав:А в ухилянтів було вже аж 22міс на завершення справ. Х.з. чому вони цією можливістю не скористались...
А ухилянти, як завжди думають, що пропитляють...
Ну, ну))
https://youtube.com/shorts/mVcuJHS5DiE? ... 90cX35yoHI
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 10:00

  Faceless написав:
ЛАД написав:Насколько помню, у нас был прогрессивный налог. Не знаю, почему отменили.

Була, скасували в рамках податкової реформи, що, до речі, призвела до росту податкових надходжень.
Корисність прогресивного оподаткування насправді досить сумнівна


в экономической доктрине прогрессивный налог относят к социально-справедливой системе налогообложения когда те кто получают больше несут и большие расходы (в относительных величинах к своему доходу)
в реале же те кто больше получают считают что они не обязаны тащить на себе тех кто получает мало и начинают придумывать схемы.
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