Дюрі-бачі написав:............ Враховуючи, що середня в цьому діапазоні 33, то певні висновки про розподіл можна зробити
Можно. Если аппроксимировать зарплату от количества наиболее плавной кривой 1/х (не будем брать экспоненту), то примерно четверть получают от 20 до 30 тыс., ещё четверть от 30 до 45 тыс., следующая четверть от 45 до 70 тыс. Это из тех 1 888 728 человек, кто получает от 20 до 100 тыс. Интересно другое. Не очень понятно, откуда такой резкий рост количества работников в 2-х верхних группах зарплат (особенно от 100 до 200 тыс.) в 2022 году. Или в эту таблицу входят и военные? И второй интересный момент. Единственная группа, где зарплаты выросли, это наиболее высокооплачиваемые - выше 200 тыс. Их, правда, очень мало - 14190 чел. Ну и впечатляет уменьшение общего количества работников на 2,4 млн. по сравнению с 2021 годом. Почти на четверть.
Тоді би середня в цій групі 20-100 була би 51 тис, а є 33 тис. Значить більше все ж таки знаходиться коло 20 тис. Наприклад ті ж градації, але 60% 20-30 тис, 25% 30-45, 10% 45-70, 5% 70-100 дають нам середнє для всіх 34,375.
Это если Вы считаете, что средняя зарплата в каждой группе посередине, т.е. , например, в группе от 20 до 30 тыс. ср. (20+30):2=25 тыс. В реальности в ней средняя будет ниже, к примеру, 23 тыс., а может и меньше. Но, признаюсь, считал очень грубо, причём везде делал допущения в пользу более гладкого спада, так что Вы, по-видимому, правы. Считать точнее не стал. Нет смысла возиться, делая потолочные допущения.
А щодо найвищої групи, то підозрюю там часто схема, коли директору і головбуху виплачують мільйони, щоб зменшити відрахування в пенсійний, які обмежені 15 мінімалками, а рядовим якби офіційно мінімалку. Але частина очевидно має і такі зарплати. І перше і друге лічиться прогресивною шкалою оподаткування.
С такой схемой не сталкивался. По-моему, слишком рискованно. Но вполне допускаю, что у нас есть 14190 человек, реально получающих зарплату больше 200 тыс. С лечением согласен. Давно удивляюсь, почему у нас этого нет. А насчёт резкого роста в 2022 числа получающих от 100 до 200 тыс. ничего не скажете?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 03 січ, 2024 00:06, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:С лечением согласен. Давно удивляюсь, почему у нас этого нет.
1 Складність адміністрування Одне діло взяти загальну суму і помножити на 0,18.... А зовсім інше перераховувати всіх працівників підприємства окремо. 2 Як це не дивно -але у нас не вистарчає товарів ( а оподаткування зарплати це збільшення собівартості) , тобто погіршення розвитку А збільшення (прогресивна шкала) і так ще сильніше навантажує Фонд Оплати Праці 3 Чим більше ми імпортуємо - тим менші повинні бути податки при виробництві, тільки це дозволить перебити імпорт 4 При 10 млн працюючих - зарплата вища ніж 100 000 всього в 1% працівників Заради цього 1% ускладнювати - маразм. Якийсь серьозний прибуток Держава не отримає - а менінгітів хапнуть всі, від бухгалтерів до податківців
ЛАД написав:А насчёт резкого роста в 2022 числа получающих от 100 до 200 тыс. ничего не скажете?
А що там думати..-ЗСУ , якраз на нулі 100 000 осіб, на 100 000 і збільшилось А падіння в 2023 повязано з тим що переглянули умови що вважати знаходженням на нулі...якраз тоді Успіх і почав...
ЛАД написав:С лечением согласен. Давно удивляюсь, почему у нас этого нет.
1 Складність адміністрування Одне діло взяти загальну суму і помножити на 0,18.... А зовсім інше перераховувати всіх працівників підприємства окремо. 2 Як це не дивно -але у нас не вистарчає товарів ( а оподаткування зарплати це збільшення собівартості) , тобто погіршення розвитку А збільшення (прогресивна шкала) і так ще сильніше навантажує Фонд Оплати Праці 3 Чим більше ми імпортуємо - тим менші повинні бути податки при виробництві, тільки це дозволить перебити імпорт 4 При 10 млн працюючих - зарплата вища ніж 100 000 всього в 1% працівників Заради цього 1% ускладнювати - маразм. Якийсь серьозний прибуток Держава не отримає - а менінгітів хапнуть всі, від бухгалтерів до податківців
Насколько помню, у нас был прогрессивный налог. Не знаю, почему отменили.
ЛАД написав:А насчёт резкого роста в 2022 числа получающих от 100 до 200 тыс. ничего не скажете?
А що там думати..-ЗСУ , якраз на нулі 100 000 осіб, на 100 000 і збільшилось А падіння в 2023 повязано з тим що переглянули умови що вважати знаходженням на нулі...якраз тоді Успіх і почав...
Я в предыдущем посте так и предполагал. Но не знаю, включены ли в эту таблицу военные и как-то уж слишком упало в 2023.
ЛАД написав:Питание в армии, конечно, было получше - естественно, при нехватке питания боец просто не сможет воевать, точнее, его боеспособность снизится. Ну и я не писал, что материальное стимулирование отсутствовало. Оно было всегда. И в Союзе тоже. Я писал об отсутствии "сумасшедших зарплат", в разы превышающих зарплаты в тылу.
Ми тут і ситі! І одягнуті! І "божевільні зарплати" отримуємо! А все одно нас не йдуть підміняти
І вже далі в тилах прилітають на голови шахеди і ракети - а ухилянти і далі не хочуть йти на фронт...
Що ще має статись, щоб ухилянти пішли на фронт? Тільки "чарівний пендель"?(який влада скоро може прийняти)
Варіантів, я так розумію, тут ні в кого нема?
Вы не до конца поняли идею - выше мы с ЛАДом обсуждали не нехватку еды в современной украинской армии а материальную мотивацию солдата в разные исторические времена. Как пример, я привел армию СССР в ВВ2 где материальная мотивация хоть и не была видна с современной точке зрения т.к. измерялась не в деньгах (за которые все равно нельзя было ничего купить) - но присутствовала т.к. измерялась а в других благах (продуктах, доступах к ограниченным ресурсам, дефиците, блату и прочему совковому гну) котирующихся в том обществе. И вот тут оказалось что военные были очень хорошо материально мотивированы потому что еда у них была (в отличии от остальной голодной страны) а по приезду в тыл ордена и медали на груди давали такой доступ к благам, закрытым для всех остальных, как сейчас дает "котлета бакинских" - не думаю что современная зарплата наших военных сравнима.
Китай постачає Російській Федерації сучасні верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ), які необхідні для військової промисловості Москви. Про це пише Financial Times 2 січня.
Повідомляється, що після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну, поставки китайських верстатів з ЧПУ в Росію зросли в десять разів. Такі верстати дають змогу швидко виробляти складні компоненти з металу та інших твердих матеріалів, що робить їх цінними для оборонного виробництва. Судячи з російських митних декларацій, у липні китайські компанії поставили в РФ обладнання з ЧПУ на 68 мільйонів доларів. Для порівняння, у лютому 2022 року Москва витратила на подібну техніку тільки 6,5 мільйона доларів.
Ми бідкаємося, що в нас немає черг добровольців у ТЦК, як це було в лютому, березні та квітні минулого року, а як вони з'являться, якщо ви все робите для того, щоб захищати країну для людей виглядало не честю, а покаранням... Трошки більше поваги до людей, тоді в них з'явиться бажання спілкуватися з військовою машиною, – сказав Притула. – Усі дорослі люди, і люди мають певну відповідальність".
Волонтер зазначив, що після вручення військовозобов'язаним українцям повісток, їм також необхідно надавати можливість завершити свої справи, перш ніж піти на війну.
"Тому що є діти, є дружина, є якесь майно, є, можливо, якісь кредити. Банально заповіт написати й нотаріально завірити – це треба час. Пару днів дайте людині закрити свої справи. Вона йде на війну й не знає, чи вона з неї повернеться", – наголосив Притула.
Він закликав ставитися до людей із максимальною повагою.
"А коли до тебе ставляться часом як, вибачте, до худоби, це не дуже мотивує, – сказав він. – Тому потрібно із самого верху вниз передати, що, будь ласка, до людей, яких ви запрошуєте взяти зброю та захищати вас теж, ставтеся з повагою", – резюмував він.
Пропоную почати з поваги до людей, які вже у війську. 22міс. Бо я заповіт зміг написати вже аж після поранення -- в тилу. У війську “завернули”. У нас теж є якісь справи вдома... А в ухилянтів було вже аж 22міс на завершення справ. Х.з. чому вони цією можливістю не скористались...
ЛАД написав:Насколько помню, у нас был прогрессивный налог. Не знаю, почему отменили.
Була, скасували в рамках податкової реформи, що, до речі, призвела до росту податкових надходжень. Корисність прогресивного оподаткування насправді досить сумнівна
в экономической доктрине прогрессивный налог относят к социально-справедливой системе налогообложения когда те кто получают больше несут и большие расходы (в относительных величинах к своему доходу) в реале же те кто больше получают считают что они не обязаны тащить на себе тех кто получает мало и начинают придумывать схемы.