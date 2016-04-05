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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6155615661576158
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 10:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

mephala написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Насколько помню, у нас был прогрессивный налог. Не знаю, почему отменили.

Була, скасували в рамках податкової реформи, що, до речі, призвела до росту податкових надходжень.
Корисність прогресивного оподаткування насправді досить сумнівна


в экономической доктрине прогрессивный налог относят к социально-справедливой системе налогообложения когда те кто получают больше несут и большие расходы (в относительных величинах к своему доходу)
в реале же те кто больше получают считают что они не обязаны тащить на себе тех кто получает мало и начинают придумывать схемы.
Це скоріше соціалістична, а не економічна доктрина.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 10:08

  Faceless написав:Це скоріше соціалістична, а не економічна доктрина.


почти во всех развитых странах применяется прогрессивка. так что трудно их назвать социалистическими.
это в нашей стране где волчья экономика и государство не в состоянии навести хоть какой то порядок с налогами решили отказаться от прогрессивки.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 10:11

  buratinyo написав:


Благодарю, что цитируете мое сообщение, а не вырвали из контекста. Оригинал не нахожу его для проверки точности цитирования. Модератор, не знаю кто именно, почему-то удалил его без объяснений. Наверное, объяснить бы не смог причину.

Ну и вы тут еще. Речь в моих сообщениях, ответах двум форумчанам касается исключительно нынешней внешней политики Украины, процессу или алгоритму принятия решения американскими избирателями, а также интерпретации и назначения статьи, ссылку на которую привел Xenon. Это же читателю ясно как белый день.

А что за примитивная попытка задать отвлекающие от контекста вопросы и связать несвязываемое в принципе? вы пытаетесь как бы бросить тень, зачем-то натянуть тощую сову на глобус и заняться демагогией под видом и от лица уставшего от войны украинского солдата? Но вы ведь не солдат с нуля, как и многие другие писатели здесь, упорно утверждающее регулярно это.[/quote]

Вы в своих рассуждениях забыли вспомнить или вообще не упомянули огромную часть населения , которая не подозревала даже , что нам окажут помощь .
Взяли по паре трусов и пошли защищать Украину . Благодаря им и произошли изменения в сознании .Увидев общее сопротивление нам помогли и помогают .

О вашем взгляде на украинских солдат уставших от войны и не с нуля ........

Те кто пишут , или уже побывали , получили контузии ,ранения , имеют за спиной боевой опыт и или находятся в непосредственной близости к фронту и выполняют тяжелую работу , связанную с боевыми действиями .
Из 18 месяцев одного дня службы ,на нуле я был почти 6 месяцев .
Знаете почему вы не хотите верить "писателям " ?
Потому что вы бы никогда не пошли воевать , это не укладывается в вашей голове .Вот вы и сомневаетесь .
А вести великосветские беседы у вас получается , вы же думаете что вы не глупый .
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 10:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

mephala написав:
  Faceless написав:Це скоріше соціалістична, а не економічна доктрина.


вы ошибаетесь. почти во всех развитых странах применяется прогрессивка.
это только в нашей где волчья экономика и государства не в состоянии навести хоть какой то порядок с налогами решили отказаться от прогрессивки.

Так тому й застосовується, що вони пройшли до соціалістичної, хто більшою, хто меншою мірою, моделі. Десь "довирівнювалися" аж до 70% оподаткування. Тільки й того.
Для цього мають бути передумови, саме по собі прогресивне оподаткування економічне зростання не стимулює, мотивації людям не додає, скоріше навпаки.
Не все, що є в розвинутих країнах, варто сліпо наслідувати, особливо ігноруючи об'єктивні обставини.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 10:23

  Faceless написав:
mephala написав:
  Faceless написав:Це скоріше соціалістична, а не економічна доктрина.


вы ошибаетесь. почти во всех развитых странах применяется прогрессивка.
это только в нашей где волчья экономика и государства не в состоянии навести хоть какой то порядок с налогами решили отказаться от прогрессивки.

Так тому й застосовується, що вони пройшли до соціалістичної, хто більшою, хто меншою мірою, моделі. Десь "довирівнювалися" аж до 70% оподаткування. Тільки й того.
Для цього мають бути передумови, саме по собі прогресивне оподаткування економічне зростання не стимулює, мотивації людям не додає, скоріше навпаки.
Не все, що є в розвинутих країнах, варто сліпо наслідувати, особливо ігноруючи об'єктивні обставини.


если вы под выражением "социалистическая" имели ввиду "социально ориентированная" то это экономическая доктрина у которой во главу угла ставится социальная справедливость. но это все же экономическая доктрина.
я чет подумал что вы говорите про "социалистическая" как про политический строй.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 10:45

  mephala написав:
  Faceless написав:Так тому й застосовується, що вони пройшли до соціалістичної, хто більшою, хто меншою мірою, моделі. Десь "довирівнювалися" аж до 70% оподаткування. Тільки й того.
Для цього мають бути передумови, саме по собі прогресивне оподаткування економічне зростання не стимулює, мотивації людям не додає, скоріше навпаки.
Не все, що є в розвинутих країнах, варто сліпо наслідувати, особливо ігноруючи об'єктивні обставини.


если вы под выражением "социалистическая" имели ввиду "социально ориентированная" то это экономическая доктрина у которой во главу угла ставится социальная справедливость. но это все же экономическая доктрина.
я чет подумал что вы говорите про "социалистическая" как про политический строй.

Якщо ми декларуємо бажання вступити в ЄС, то якось маємо себе і до підходів ЄС у оподаткуванні та страхуванні готувати. А то в нас по суті регресивна шкала з ЄСВ.
  ЛАД написав:
А щодо найвищої групи, то підозрюю там часто схема, коли директору і головбуху виплачують мільйони, щоб зменшити відрахування в пенсійний, які обмежені 15 мінімалками, а рядовим якби офіційно мінімалку. Але частина очевидно має і такі зарплати.
І перше і друге лічиться прогресивною шкалою оподаткування.

С такой схемой не сталкивался. По-моему, слишком рискованно.
Но вполне допускаю, что у нас есть 14190 человек, реально получающих зарплату больше 200 тыс.
С лечением согласен. Давно удивляюсь, почему у нас этого нет.
А насчёт резкого роста в 2022 числа получающих от 100 до 200 тыс. ничего не скажете?

Конкретні приклади ліньки шукати, але:
Тут, за словами Реви...
Другий — максимальний розмір сплати ЄСВ нараховується для ухиляння від сплати внеску. Це передбачає, що велика зарплата нараховується одній особі, а потім вона ділиться "в конвертах" між багатьма працівниками. https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 19/642749/

Ріст від 100-200 крім ЗСУ ще, напевно, забезпечений девальвацією грн у 2022 р., а деякі фірми відповідно проіндексували. Укрстат зараз мало що обновляє, але є тривожні навіть не дзвіночки:
Коефіцієнт фертильності, який демонструє рівень народжуваності, становить в Україні 0,7.
Хто успадкує цю землю?
Чому суспільство не бачить цієї національної катастрофи? https://gazeta.ua/blog/60801/strashni-c ... -masshtabu
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 10:46

  mephala написав:
  Faceless написав:Це скоріше соціалістична, а не економічна доктрина.


почти во всех развитых странах применяется прогрессивка. так что трудно их назвать социалистическими.
это в нашей стране где волчья экономика и государство не в состоянии навести хоть какой то порядок с налогами решили отказаться от прогрессивки.

Тот прогрессивный налог, который был у нас - это был лютый трэш и угар.
Как по начислению, как по администрированию, а уж про какую-то социальную справедливость и говорить не приходится

И именно тот вариант прогрессивного налога породил, скажем так, разные схемы минимизации уплаты этого налога. Проще - зарплаты в конвертах
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