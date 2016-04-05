ЛАД написав:Насколько помню, у нас был прогрессивный налог. Не знаю, почему отменили.
Була, скасували в рамках податкової реформи, що, до речі, призвела до росту податкових надходжень. Корисність прогресивного оподаткування насправді досить сумнівна
в экономической доктрине прогрессивный налог относят к социально-справедливой системе налогообложения когда те кто получают больше несут и большие расходы (в относительных величинах к своему доходу) в реале же те кто больше получают считают что они не обязаны тащить на себе тех кто получает мало и начинают придумывать схемы.
Це скоріше соціалістична, а не економічна доктрина.
Faceless написав:Це скоріше соціалістична, а не економічна доктрина.
почти во всех развитых странах применяется прогрессивка. так что трудно их назвать социалистическими. это в нашей стране где волчья экономика и государство не в состоянии навести хоть какой то порядок с налогами решили отказаться от прогрессивки.
Благодарю, что цитируете мое сообщение, а не вырвали из контекста. Оригинал не нахожу его для проверки точности цитирования. Модератор, не знаю кто именно, почему-то удалил его без объяснений. Наверное, объяснить бы не смог причину.
Ну и вы тут еще. Речь в моих сообщениях, ответах двум форумчанам касается исключительно нынешней внешней политики Украины, процессу или алгоритму принятия решения американскими избирателями, а также интерпретации и назначения статьи, ссылку на которую привел Xenon. Это же читателю ясно как белый день.
А что за примитивная попытка задать отвлекающие от контекста вопросы и связать несвязываемое в принципе? вы пытаетесь как бы бросить тень, зачем-то натянуть тощую сову на глобус и заняться демагогией под видом и от лица уставшего от войны украинского солдата? Но вы ведь не солдат с нуля, как и многие другие писатели здесь, упорно утверждающее регулярно это.[/quote]
Вы в своих рассуждениях забыли вспомнить или вообще не упомянули огромную часть населения , которая не подозревала даже , что нам окажут помощь . Взяли по паре трусов и пошли защищать Украину . Благодаря им и произошли изменения в сознании .Увидев общее сопротивление нам помогли и помогают .
О вашем взгляде на украинских солдат уставших от войны и не с нуля ........
Те кто пишут , или уже побывали , получили контузии ,ранения , имеют за спиной боевой опыт и или находятся в непосредственной близости к фронту и выполняют тяжелую работу , связанную с боевыми действиями . Из 18 месяцев одного дня службы ,на нуле я был почти 6 месяцев . Знаете почему вы не хотите верить "писателям " ? Потому что вы бы никогда не пошли воевать , это не укладывается в вашей голове .Вот вы и сомневаетесь . А вести великосветские беседы у вас получается , вы же думаете что вы не глупый .
Faceless написав:Це скоріше соціалістична, а не економічна доктрина.
вы ошибаетесь. почти во всех развитых странах применяется прогрессивка. это только в нашей где волчья экономика и государства не в состоянии навести хоть какой то порядок с налогами решили отказаться от прогрессивки.
Так тому й застосовується, що вони пройшли до соціалістичної, хто більшою, хто меншою мірою, моделі. Десь "довирівнювалися" аж до 70% оподаткування. Тільки й того. Для цього мають бути передумови, саме по собі прогресивне оподаткування економічне зростання не стимулює, мотивації людям не додає, скоріше навпаки. Не все, що є в розвинутих країнах, варто сліпо наслідувати, особливо ігноруючи об'єктивні обставини.
Faceless написав:Це скоріше соціалістична, а не економічна доктрина.
вы ошибаетесь. почти во всех развитых странах применяется прогрессивка. это только в нашей где волчья экономика и государства не в состоянии навести хоть какой то порядок с налогами решили отказаться от прогрессивки.
Так тому й застосовується, що вони пройшли до соціалістичної, хто більшою, хто меншою мірою, моделі. Десь "довирівнювалися" аж до 70% оподаткування. Тільки й того. Для цього мають бути передумови, саме по собі прогресивне оподаткування економічне зростання не стимулює, мотивації людям не додає, скоріше навпаки. Не все, що є в розвинутих країнах, варто сліпо наслідувати, особливо ігноруючи об'єктивні обставини.
если вы под выражением "социалистическая" имели ввиду "социально ориентированная" то это экономическая доктрина у которой во главу угла ставится социальная справедливость. но это все же экономическая доктрина. я чет подумал что вы говорите про "социалистическая" как про политический строй.
Faceless написав:Так тому й застосовується, що вони пройшли до соціалістичної, хто більшою, хто меншою мірою, моделі. Десь "довирівнювалися" аж до 70% оподаткування. Тільки й того. Для цього мають бути передумови, саме по собі прогресивне оподаткування економічне зростання не стимулює, мотивації людям не додає, скоріше навпаки. Не все, що є в розвинутих країнах, варто сліпо наслідувати, особливо ігноруючи об'єктивні обставини.
если вы под выражением "социалистическая" имели ввиду "социально ориентированная" то это экономическая доктрина у которой во главу угла ставится социальная справедливость. но это все же экономическая доктрина. я чет подумал что вы говорите про "социалистическая" как про политический строй.
Якщо ми декларуємо бажання вступити в ЄС, то якось маємо себе і до підходів ЄС у оподаткуванні та страхуванні готувати. А то в нас по суті регресивна шкала з ЄСВ.
ЛАД написав:
А щодо найвищої групи, то підозрюю там часто схема, коли директору і головбуху виплачують мільйони, щоб зменшити відрахування в пенсійний, які обмежені 15 мінімалками, а рядовим якби офіційно мінімалку. Але частина очевидно має і такі зарплати. І перше і друге лічиться прогресивною шкалою оподаткування.
С такой схемой не сталкивался. По-моему, слишком рискованно. Но вполне допускаю, что у нас есть 14190 человек, реально получающих зарплату больше 200 тыс. С лечением согласен. Давно удивляюсь, почему у нас этого нет. А насчёт резкого роста в 2022 числа получающих от 100 до 200 тыс. ничего не скажете?
Конкретні приклади ліньки шукати, але:
Тут, за словами Реви... Другий — максимальний розмір сплати ЄСВ нараховується для ухиляння від сплати внеску. Це передбачає, що велика зарплата нараховується одній особі, а потім вона ділиться "в конвертах" між багатьма працівниками. https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 19/642749/
Ріст від 100-200 крім ЗСУ ще, напевно, забезпечений девальвацією грн у 2022 р., а деякі фірми відповідно проіндексували. Укрстат зараз мало що обновляє, але є тривожні навіть не дзвіночки:
Faceless написав:Це скоріше соціалістична, а не економічна доктрина.
почти во всех развитых странах применяется прогрессивка. так что трудно их назвать социалистическими. это в нашей стране где волчья экономика и государство не в состоянии навести хоть какой то порядок с налогами решили отказаться от прогрессивки.
Тот прогрессивный налог, который был у нас - это был лютый трэш и угар. Как по начислению, как по администрированию, а уж про какую-то социальную справедливость и говорить не приходится
И именно тот вариант прогрессивного налога породил, скажем так, разные схемы минимизации уплаты этого налога. Проще - зарплаты в конвертах
pesikot написав:И именно тот вариант прогрессивного налога породил, скажем так, разные схемы минимизации уплаты этого налога.
прогрессивный налог во всех странах порождает уклонительство от налогов а не только у нас. к сожалению социальные институты моделируют экономические модели которые бегут впереди паровоза - психология то человека не изменилась. те кто больше зарабатывают не хотят содержать малообеспеченных. в этой ситуации уже все зависит от того насколько мощна гос машина - заставит дельться или нет тех кто больше зарабатывает.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 03 січ, 2024 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Це скоріше соціалістична, а не економічна доктрина.
почти во всех развитых странах применяется прогрессивка. так что трудно их назвать социалистическими. это в нашей стране где волчья экономика и государство не в состоянии навести хоть какой то порядок с налогами решили отказаться от прогрессивки.
починаючи з 90х ХХст. досягнень соціалізму була на порядок більше ніж у срср такі капіталістичні країни як Швеція, Німеччина, Фінляндія, Італія, Франція, навіть США мала значний прогрес (пам'ятайте Abama Care)
prodigy написав: починаючи з 90х ХХст. досягнень соціалізму була на порядок більше ніж у срср такі капіталістичні країни як Швеція, Німеччина, Фінляндія, Італія, Франція, навіть США мала значний прогрес (пам'ятайте Abama Care)
и тем не менее я лично никогда эти страны не назову сациалистическими. это кап страны с рыночной моделью экономики. а вот економическую доктрину постоянно развивают и видоизменяют в том или другом виде. в том числе и налогообложение. но это мое восприятие - кто то может смотреть по другому )