Додано: Сер 03 січ, 2024 10:11

buratinyo написав:

Благодарю, что цитируете мое сообщение, а не вырвали из контекста. Оригинал не нахожу его для проверки точности цитирования. Модератор, не знаю кто именно, почему-то удалил его без объяснений. Наверное, объяснить бы не смог причину.Ну и вы тут еще. Речь в моих сообщениях, ответах двум форумчанам касается исключительно нынешнейУкраины, процессу или алгоритму принятия решения американскими избирателями, а также интерпретации и назначения статьи, ссылку на которую привел Xenon. Это же читателю ясно как белый день.А что за примитивная попытка задать отвлекающие от контекста вопросы и связать несвязываемое в принципе? вы пытаетесь как бы бросить тень, зачем-то натянуть тощую сову на глобус и заняться демагогией под видом и от лица уставшего от войны украинского солдата? Но вы ведь не солдат с нуля, как и многие другие писатели здесь, упорно утверждающее регулярно это.[/quote]Вы в своих рассуждениях забыли вспомнить или вообще не упомянули огромную часть населения , которая не подозревала даже , что нам окажут помощь .Взяли по паре трусов и пошли защищать Украину . Благодаря им и произошли изменения в сознании .Увидев общее сопротивление нам помогли и помогают .О вашем взгляде на украинских солдат уставших от войны и не с нуля ........Те кто пишут , или уже побывали , получили контузии ,ранения , имеют за спиной боевой опыт и или находятся в непосредственной близости к фронту и выполняют тяжелую работу , связанную с боевыми действиями .Из 18 месяцев одного дня службы ,на нуле я был почти 6 месяцев .Знаете почему вы не хотите верить "писателям " ?Потому что вы бы никогда не пошли воевать , это не укладывается в вашей голове .Вот вы и сомневаетесь .А вести великосветские беседы у вас получается , вы же думаете что вы не глупый .