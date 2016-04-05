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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 січ, 2024 11:33
mephala написав: Faceless написав:
mephala написав:[quote="5668683:Faceless"]Це скоріше соціалістична, а не економічна доктрина.
вы ошибаетесь. почти во всех развитых странах применяется прогрессивка.
это только в нашей где волчья экономика и государства не в состоянии навести хоть какой то порядок с налогами решили отказаться от прогрессивки.
Так тому й застосовується, що вони пройшли до соціалістичної, хто більшою, хто меншою мірою, моделі. Десь "довирівнювалися" аж до 70% оподаткування. Тільки й того.
Для цього мають бути передумови, саме по собі прогресивне оподаткування економічне зростання не стимулює, мотивації людям не додає, скоріше навпаки.
Не все, що є в розвинутих країнах, варто сліпо наслідувати, особливо ігноруючи об'єктивні обставини.
если вы под выражением "социалистическая" имели ввиду "социально ориентированная" то это экономическая доктрина у которой во главу угла ставится социальная справедливость. но это все же экономическая доктрина.
я чет подумал что вы говорите про "социалистическая" как про политический строй.[/quote]Ні, звісно я не про політичний лад. Але й соціальна орієнтованість то не завжди про справедливість. Це про захист певних прошарків населення і зрівнялівку, як інструмент зменшення напруги в суспільстві, але насправді це більше про дискримінацію, а не про справедливість. В деяких аспектах це звісно дає свої позитивні результати.
Те, що наразі побудовано в найрозвиненіших країнах Європи - такий собі капітал-соціалізм, причому того соціалізму набагато більше, ніж було будь коли в країнах, що будували соціалізм як політичний стрій.
Але немає нічого справедливого в тому, що найкращі (найрозумніші, найефективніші) змушені віддавати набаго більше податків навіть у відносному значенні. А в абсолютному - в рази більше. Немає нічого справедливого в тому, що у Франції і Німеччині рядові французи й німці пашуть від зорі до ночі, щоб емігранти з Африки жили за їх рахунок. Це можливо тільки з певного рівня розвитку економіки і суспільства, і є великі сумніви, що це вдалий вибір розвитку.
Якщо ж немає відповідного рівня розвитку економіки і суспільства, то наслідування такої моделі абсурдне.
Щодо нашої моделі. От є вище заява про регресивну по суті модель ЄСВ. Але ж це якраз зроблено з точки зору справедливості - розмір пенсії обмежений, то ж обмежені й внески в соціальний фонд. Нагадаю, в нас солідарна система. Людина, що спромоглася заробляти більше 15 (здається такий ліміт) мінімалок, сплачує в ПФ майже десяток типових пенсій, а максимальна пенсія, на яку він зможе розраховувати, буде все одно менше за його внески. Прибрати цей поріг для бази ЄСВ, не прибравши навіть поріг максимальної пенсії - от це буде вельми далеко від справедливості, хоча я не виключаю такий крок, щоб якось зменшити дефіцит ПФ.
Той прогресивний ПДФО що в нас був до поточної системи, 15 і 20%, був взагалі абсурдний. Під підвищену ставку попадали доходи просто вище середнього. Незручності в обліку, розрахунках податкових компенсацій, і фактично дискримінація середнього класу.
На перший погляд здається хорошою ідея зниженого оподаткування для фізосіб з найнижчими доходами. Але щоб це не перетворилося на діру для ухилення від оподаткування, таке можна робити тільки після податкової реформи і введення загального декларування.
У підвищенні податків для доходів вище середнього треба не забувати загальну мету, щоб від "справедливості" не скотитися до шаріковщини.
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Faceless
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Додано: Сер 03 січ, 2024 11:41
Всё что с тобой происходит, ты заслужил.
Это тонкая философия, но по ходу твоих мыслей - 100% подтверждение.
Для начала глянь на свой бюллетень 2019 года.
Твоя риторика нытья и вопросы не к тем говорят о том, что с тобой это никогда и не кончится.
Ты подталкиваешь к социальному напряжению, которое выливается к гражданскому конфликту внутри общества.
Если я ухылянт, то ты сзч. Это равнозначно незаконное утверждение.
Всё что со мной происходит я тоже заслужил. Потерял десятки тысяч долларов, бизнес, сломал жизнь.
Всю жизнь сопротивляться вашей толпе больше нет сил.
Востаннє редагувалось beee
в Сер 03 січ, 2024 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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beee
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Додано: Сер 03 січ, 2024 11:46
beee написав:
Перестань ныть, как женщина и вспомни зачем вообще ты воюешь
я думаю ему скучно
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vitaliiangel
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Додано: Сер 03 січ, 2024 12:04
Сучасна зброя надзвичайно складна та часто вимагає тисяч деталей. Наприклад, на виготовлення однієї ракетної системи NASAMS йде два роки
Як пише WSJ, головна проблема неможливості швидше задовольняти цей попит полягає в тому, що сучасна зброя надзвичайно складна та часто вимагає тисяч деталей.
"Kongsberg, як і більшість західних оборонних компаній, проектує і збирає свої системи озброєння, але не виробляє більшу частину компонентів. Понад 1500 постачальників вносять свій внесок у продукцію цього заводу. Один тільки ланцюжок поставок NASAMS складається з більш ніж тисячі компаній і побудований на двох континентах разом з американським оборонним підрядником RTX, раніше відомим як Raytheon Technologies", - йдеться у публікації.
Крім того, вказується, що оборонна промисловість стикається і з тривалою нестачею робочої сили.
На думку військових аналітиків, попри більш високі оборонні бюджети, Захід не стикався з такими ж обмеженнями поставок зброї з часів Корейської війни:
"Тільки десять найбільших оборонних компаній Заходу на цей час мають портфелі замовлень на суму понад 730 мільярдів доларів, що приблизно на 57% більше, ніж в кінці 2017 року, коли попит почав зростати".
Зазначається, що в опублікованій на початку 2023 року моделі військової гри про те, як США відреагують на Китайське вторгнення на Тайвань, Центр стратегічних та міжнародних досліджень підрахував, що протягом першого тижня у Америки закінчяться найважливіші протикорабельні ракети великої дальності. І США не зможуть швидко поповнити
свої запаси: як і у випадку з NASAMS, на виготовлення кожної такої ракети йде близько двох років.
Спостерігаються також тривалі затримки і з поставками інших озброєнь, в тому числі винищувачів F-35, нових навчальних і заправних літаків, а також новітніх авіаносців США, пише газета.
Значна частина можливостей Заходу виробляти зброю, особливо в Європі, була підірвана скороченням оборонних бюджетів після холодної війни та поступовою деіндустріалізацією. Консультант з оборони Ніколас Драммонд навів як приклад німецькі компанії, які в розпал Холодної війни могли виробляти до 400 танків на рік, а зараз випускають тільки до 50 на рік.
акож наголошується, що Росія і Китай випередили США та Європу за деякими системами протиракетної оборони. За словами представників Пентагону, у цих країн є гіперзвукові ракети, а впровадження першої з них США було перенесено на 2024 рік через невдалі випробування. Американські та європейські системи захисту від гіперзвукових ракет не надійдуть на озброєння протягом як мінімум 10 років, додає WSJ.
За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Росія і Китай разом мають близько 5020 зенітно-ракетних комплексів наземного базування в порівнянні з приблизно 3200
, наявними на озброєнні США, Європи та Японії разом узятих.
Пентагон має намір найближчими тижнями розгорнути нову стратегію промислової бази, яка допоможе усунути затори в ланцюжку поставок. Американські оборонні гіганти разом з іноземними партнерами також все активніше будують за кордоном, у тому числі ракети, задля розширення можливостей систем. А норвезька компанія Kongsberg Defense & Aerospace нарощує запаси основних компонентів, щоб впоратися з ризиком порушення ланцюжка поставок.
США схаменулися після 10 років зволікання (пуйло з 2007 почав переобладнання армії і флоту), а вони гралися в "соціалізм", "covid19", abamacare, blm, сьогодні граються в антісімізм... дограються
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