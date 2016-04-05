Додано: Сер 03 січ, 2024 11:33

mephala написав: Faceless написав: mephala написав: [quote="5668683:Faceless"]Це скоріше соціалістична, а не економічна доктрина.



вы ошибаетесь. почти во всех развитых странах применяется прогрессивка.

это только в нашей где волчья экономика и государства не в состоянии навести хоть какой то порядок с налогами решили отказаться от прогрессивки. вы ошибаетесь. почти во всех развитых странах применяется прогрессивка.это только в нашей где волчья экономика и государства не в состоянии навести хоть какой то порядок с налогами решили отказаться от прогрессивки.

Так тому й застосовується, що вони пройшли до соціалістичної, хто більшою, хто меншою мірою, моделі. Десь "довирівнювалися" аж до 70% оподаткування. Тільки й того.

Для цього мають бути передумови, саме по собі прогресивне оподаткування економічне зростання не стимулює, мотивації людям не додає, скоріше навпаки.

Не все, що є в розвинутих країнах, варто сліпо наслідувати, особливо ігноруючи об'єктивні обставини. Так тому й застосовується, що вони пройшли до соціалістичної, хто більшою, хто меншою мірою, моделі. Десь "довирівнювалися" аж до 70% оподаткування. Тільки й того.Для цього мають бути передумови, саме по собі прогресивне оподаткування економічне зростання не стимулює, мотивації людям не додає, скоріше навпаки.Не все, що є в розвинутих країнах, варто сліпо наслідувати, особливо ігноруючи об'єктивні обставини.

если вы под выражением "социалистическая" имели ввиду "социально ориентированная" то это экономическая доктрина у которой во главу угла ставится социальная справедливость. но это все же экономическая доктрина.я чет подумал что вы говорите про "социалистическая" как про политический строй.[/quote]Ні, звісно я не про політичний лад. Але й соціальна орієнтованість то не завжди про справедливість. Це про захист певних прошарків населення і зрівнялівку, як інструмент зменшення напруги в суспільстві, але насправді це більше про дискримінацію, а не про справедливість. В деяких аспектах це звісно дає свої позитивні результати.Те, що наразі побудовано в найрозвиненіших країнах Європи - такий собі капітал-соціалізм, причому того соціалізму набагато більше, ніж було будь коли в країнах, що будували соціалізм як політичний стрій.Але немає нічого справедливого в тому, що найкращі (найрозумніші, найефективніші) змушені віддавати набаго більше податків навіть у відносному значенні. А в абсолютному - в рази більше. Немає нічого справедливого в тому, що у Франції і Німеччині рядові французи й німці пашуть від зорі до ночі, щоб емігранти з Африки жили за їх рахунок. Це можливо тільки з певного рівня розвитку економіки і суспільства, і є великі сумніви, що це вдалий вибір розвитку.Якщо ж немає відповідного рівня розвитку економіки і суспільства, то наслідування такої моделі абсурдне.Щодо нашої моделі. От є вище заява про регресивну по суті модель ЄСВ. Але ж це якраз зроблено з точки зору справедливості - розмір пенсії обмежений, то ж обмежені й внески в соціальний фонд. Нагадаю, в нас солідарна система. Людина, що спромоглася заробляти більше 15 (здається такий ліміт) мінімалок, сплачує в ПФ майже десяток типових пенсій, а максимальна пенсія, на яку він зможе розраховувати, буде все одно менше за його внески. Прибрати цей поріг для бази ЄСВ, не прибравши навіть поріг максимальної пенсії - от це буде вельми далеко від справедливості, хоча я не виключаю такий крок, щоб якось зменшити дефіцит ПФ.Той прогресивний ПДФО що в нас був до поточної системи, 15 і 20%, був взагалі абсурдний. Під підвищену ставку попадали доходи просто вище середнього. Незручності в обліку, розрахунках податкових компенсацій, і фактично дискримінація середнього класу.На перший погляд здається хорошою ідея зниженого оподаткування для фізосіб з найнижчими доходами. Але щоб це не перетворилося на діру для ухилення від оподаткування, таке можна робити тільки після податкової реформи і введення загального декларування.У підвищенні податків для доходів вище середнього треба не забувати загальну мету, щоб від "справедливості" не скотитися до шаріковщини.