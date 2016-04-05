mephala написав:[quote="5668683:Faceless"]Це скоріше соціалістична, а не економічна доктрина.
вы ошибаетесь. почти во всех развитых странах применяется прогрессивка. это только в нашей где волчья экономика и государства не в состоянии навести хоть какой то порядок с налогами решили отказаться от прогрессивки.
Так тому й застосовується, що вони пройшли до соціалістичної, хто більшою, хто меншою мірою, моделі. Десь "довирівнювалися" аж до 70% оподаткування. Тільки й того. Для цього мають бути передумови, саме по собі прогресивне оподаткування економічне зростання не стимулює, мотивації людям не додає, скоріше навпаки. Не все, що є в розвинутих країнах, варто сліпо наслідувати, особливо ігноруючи об'єктивні обставини.
если вы под выражением "социалистическая" имели ввиду "социально ориентированная" то это экономическая доктрина у которой во главу угла ставится социальная справедливость. но это все же экономическая доктрина. я чет подумал что вы говорите про "социалистическая" как про политический строй.[/quote]Ні, звісно я не про політичний лад. Але й соціальна орієнтованість то не завжди про справедливість. Це про захист певних прошарків населення і зрівнялівку, як інструмент зменшення напруги в суспільстві, але насправді це більше про дискримінацію, а не про справедливість. В деяких аспектах це звісно дає свої позитивні результати. Те, що наразі побудовано в найрозвиненіших країнах Європи - такий собі капітал-соціалізм, причому того соціалізму набагато більше, ніж було будь коли в країнах, що будували соціалізм як політичний стрій. Але немає нічого справедливого в тому, що найкращі (найрозумніші, найефективніші) змушені віддавати набаго більше податків навіть у відносному значенні. А в абсолютному - в рази більше. Немає нічого справедливого в тому, що у Франції і Німеччині рядові французи й німці пашуть від зорі до ночі, щоб емігранти з Африки жили за їх рахунок. Це можливо тільки з певного рівня розвитку економіки і суспільства, і є великі сумніви, що це вдалий вибір розвитку. Якщо ж немає відповідного рівня розвитку економіки і суспільства, то наслідування такої моделі абсурдне. Щодо нашої моделі. От є вище заява про регресивну по суті модель ЄСВ. Але ж це якраз зроблено з точки зору справедливості - розмір пенсії обмежений, то ж обмежені й внески в соціальний фонд. Нагадаю, в нас солідарна система. Людина, що спромоглася заробляти більше 15 (здається такий ліміт) мінімалок, сплачує в ПФ майже десяток типових пенсій, а максимальна пенсія, на яку він зможе розраховувати, буде все одно менше за його внески. Прибрати цей поріг для бази ЄСВ, не прибравши навіть поріг максимальної пенсії - от це буде вельми далеко від справедливості, хоча я не виключаю такий крок, щоб якось зменшити дефіцит ПФ. Той прогресивний ПДФО що в нас був до поточної системи, 15 і 20%, був взагалі абсурдний. Під підвищену ставку попадали доходи просто вище середнього. Незручності в обліку, розрахунках податкових компенсацій, і фактично дискримінація середнього класу. На перший погляд здається хорошою ідея зниженого оподаткування для фізосіб з найнижчими доходами. Але щоб це не перетворилося на діру для ухилення від оподаткування, таке можна робити тільки після податкової реформи і введення загального декларування. У підвищенні податків для доходів вище середнього треба не забувати загальну мету, щоб від "справедливості" не скотитися до шаріковщини.
Сучасна зброя надзвичайно складна та часто вимагає тисяч деталей. Наприклад, на виготовлення однієї ракетної системи NASAMS йде два роки
Як пише WSJ, головна проблема неможливості швидше задовольняти цей попит полягає в тому, що сучасна зброя надзвичайно складна та часто вимагає тисяч деталей.
"Kongsberg, як і більшість західних оборонних компаній, проектує і збирає свої системи озброєння, але не виробляє більшу частину компонентів. Понад 1500 постачальників вносять свій внесок у продукцію цього заводу. Один тільки ланцюжок поставок NASAMS складається з більш ніж тисячі компаній і побудований на двох континентах разом з американським оборонним підрядником RTX, раніше відомим як Raytheon Technologies", - йдеться у публікації.
Крім того, вказується, що оборонна промисловість стикається і з тривалою нестачею робочої сили.
На думку військових аналітиків, попри більш високі оборонні бюджети, Захід не стикався з такими ж обмеженнями поставок зброї з часів Корейської війни:
"Тільки десять найбільших оборонних компаній Заходу на цей час мають портфелі замовлень на суму понад 730 мільярдів доларів, що приблизно на 57% більше, ніж в кінці 2017 року, коли попит почав зростати".
Зазначається, що в опублікованій на початку 2023 року моделі військової гри про те, як США відреагують на Китайське вторгнення на Тайвань, Центр стратегічних та міжнародних досліджень підрахував, що протягом першого тижня у Америки закінчяться найважливіші протикорабельні ракети великої дальності. І США не зможуть швидко поповнити свої запаси: як і у випадку з NASAMS, на виготовлення кожної такої ракети йде близько двох років.
Спостерігаються також тривалі затримки і з поставками інших озброєнь, в тому числі винищувачів F-35, нових навчальних і заправних літаків, а також новітніх авіаносців США, пише газета.
Значна частина можливостей Заходу виробляти зброю, особливо в Європі, була підірвана скороченням оборонних бюджетів після холодної війни та поступовою деіндустріалізацією. Консультант з оборони Ніколас Драммонд навів як приклад німецькі компанії, які в розпал Холодної війни могли виробляти до 400 танків на рік, а зараз випускають тільки до 50 на рік.
акож наголошується, що Росія і Китай випередили США та Європу за деякими системами протиракетної оборони. За словами представників Пентагону, у цих країн є гіперзвукові ракети, а впровадження першої з них США було перенесено на 2024 рік через невдалі випробування. Американські та європейські системи захисту від гіперзвукових ракет не надійдуть на озброєння протягом як мінімум 10 років, додає WSJ.
За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Росія і Китай разом мають близько 5020 зенітно-ракетних комплексів наземного базування в порівнянні з приблизно 3200, наявними на озброєнні США, Європи та Японії разом узятих.
Пентагон має намір найближчими тижнями розгорнути нову стратегію промислової бази, яка допоможе усунути затори в ланцюжку поставок. Американські оборонні гіганти разом з іноземними партнерами також все активніше будують за кордоном, у тому числі ракети, задля розширення можливостей систем. А норвезька компанія Kongsberg Defense & Aerospace нарощує запаси основних компонентів, щоб впоратися з ризиком порушення ланцюжка поставок.
США схаменулися після 10 років зволікання (пуйло з 2007 почав переобладнання армії і флоту), а вони гралися в "соціалізм", "covid19", abamacare, blm, сьогодні граються в антісімізм... дограються
beee написав:Перестань ныть, как женщина и вспомни зачем вообще ты воюешь
я думаю ему скучно
типовий представник електорального болота. можна відслідковувати тенденції, 1 в 1. Як тільки дійде до нього, що "ухилянти" не врятують рядового Раяна Успіха, почне скіглити про "припинення вогню" або щось інше, що стане трендом, як варіант хіт чартів сезона "я віжу мір в єго глазах"
Всё что с тобой происходит, ты заслужил. Это тонкая философия, но по ходу твоих мыслей - 100% подтверждение. Для начала глянь на свой бюллетень 2019 года. Твоя риторика нытья и вопросы не к тем говорят о том, что с тобой это никогда и не кончится. Ты подталкиваешь к социальному напряжению, которое выливается к гражданскому конфликту внутри общества. Если я ухылянт, то ты сзч. Это равнозначно незаконное утверждение.
Всё что со мной происходит я тоже заслужил. Потерял десятки тысяч долларов, бизнес, сломал жизнь. Всю жизнь сопротивляться вашей толпе больше нет сил.
Напевно , що тількі УСПІХ і БОБУА в тому винні . Ніхто інший так не наштовхує на соціальну напруженність , як вояки . Головне довести думку про гроші , держава в якій зароблялись гроші ,не має ніякого значення .
Тут, за словами Реви... Другий — максимальний розмір сплати ЄСВ нараховується для ухиляння від сплати внеску. Це передбачає, що велика зарплата нараховується одній особі, а потім вона ділиться "в конвертах" між багатьма працівниками. https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 19/642749/
Не отрицаю принципиальную возможность такой схемы, но не думаю, что она сколько-нибудь широко применяется. На малых предприятиях зарплата выше 200 тыс. вызовет некоторое удивление. на больших стараются всё же работать по-белому. Кроме того, думаю, что 14 тыс. человек на всю Украину вполне могут получать такую зарплату.
Ріст від 100-200 крім ЗСУ ще, напевно, забезпечений девальвацією грн у 2022 р., а деякі фірми відповідно проіндексували.
Возможно. Но тогда, похоже, проиндексировали в основном более высокие зарплаты.
Укрстат зараз мало що обновляє, але є тривожні навіть не дзвіночки:
Цікаво було б дізнатись що значить, хто успадкує землю? Нагадую з 2024 року , юр особи можуть купувати землю до 10 тис га, на кожну. Я думаю років 5 і питання буде ставати: Хто з кріпаків буде захищати панську землю.
ЧВК из Успихив и Боб будут успешно отстреливать заблудившихся лаптеногих А сверху огнём НУРСов их будет прикрывать Хаттаб Вообще тема приватизации богатств и недр "второй Франции" 30 лет назад пересичными очень хорошо коррелирует с нынешними переговорами в тиктоке с представителями ТЦК, в плане - "мы вам ничего не должны - я вам ничего не должен".
Faceless написав:.............. Щодо нашої моделі. От є вище заява про регресивну по суті модель ЄСВ. Але ж це якраз зроблено з точки зору справедливості - розмір пенсії обмежений, то ж обмежені й внески в соціальний фонд. Нагадаю, в нас солідарна система. Людина, що спромоглася заробляти більше 15 (здається такий ліміт) мінімалок, сплачує в ПФ майже десяток типових пенсій, а максимальна пенсія, на яку він зможе розраховувати, буде все одно менше за його внески. Прибрати цей поріг для бази ЄСВ, не прибравши навіть поріг максимальної пенсії - от це буде вельми далеко від справедливості, хоча я не виключаю такий крок, щоб якось зменшити дефіцит ПФ. Той прогресивний ПДФО що в нас був до поточної системи, 15 і 20%, був взагалі абсурдний. Під підвищену ставку попадали доходи просто вище середнього.[/u]Незручності в обліку, розрахунках податкових компенсацій, і фактично дискримінація середнього класу. На перший погляд здається хорошою ідея зниженого оподаткування для фізосіб з найнижчими доходами. Але щоб це не перетворилося на діру для ухилення від оподаткування, таке можна робити тільки після податкової реформи і введення загального декларування. У підвищенні податків для доходів вище середнього треба не забувати загальну мету, щоб від "справедливості" не скотитися до шаріковщини.
Подчёркнутое не проблема прогрессивного налога, а проблема установления справедливого/разумного порога. Похоже, Вы настолько ненавидите социализм, что готовы/хотите отказаться даже от разумных вещей, если они хоть немного напоминают социалистические. А вообще, похоже, как Росс. империя была не готова к социализму в 1917, так сегодня мы не готовы к капитализму. По крайней мере, к развитому. Нам надо возвращаться лет на 300 назад к эпохе первичного накопления капитала, а то и к более ранним временам - к феодализму.
Зеленський прокоментував пропозицію віддати Росії території comments.uaDec 13, 2023 9:00 AM
Глава держави запитує ініціаторів таких пропозицій, чи готові вони віддати своїх дітей терористам avatar
Як передає портал "Коментарі", під час прес-конференції у Білому домі президент України Володимир Зеленський підтвердив, що час від часу він чує голоси, які пропонують Україні відмовитись від окупованих Росією територій та людей. Це є неприпустимо, бо питання стоїть не лише у землі, а й у людях, які сьогодні продовжують перебувати в окупації.
Зеленський прокоментував пропозицію віддати Росії території
"Питання не тільки в наших словах чи в думках. Питання у тому, на що ми готові, на що ні? Як може Україна просто віддати свої території? Тобто, це абсолютне божевілля. Якщо чесно, ми дуже часто згадуємо бога. Це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди. Там живуть наші сім'ї. Там діти", — заявив глава української держави, додавши, що всі вони є частиною українського суспільства.
За словами Зеленського, той, хто пропонує компроміс, – віддати Росії захоплені території, не розуміє, що йдеться не стільки про території, скільки про живих людей, з яких російські терористи сьогодні знущаються, вони їх гвалтують, їх вбивають.
"Питання у живих людях, у їхніх долях, у їхніх історіях. Питання в цих сім'ях, їх дітях. Віддати дітей? Нехай ті голоси, — я не знаю, хто про це говорить, — у мене до них одне питання: чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористів? Думаю, що ні", – констатував президент.
Постають такі питання: 1) чи воюють люди з окупованих територій (всі 18-60) за визволення і незалежність від моск.окупанта? а якщо не всі, то скільки %%, чи хоч би %...?? 2) чи готові воювати 98% дорослих, які нині в неокупованих тилах? хоча би за власних дітей готові?? бо за людей і дітей на окуп.територіях -- вже 22міс як не готові... і це вже очевидно... а 2% що у війську -- теж дедалі менше готові.