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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 січ, 2024 14:38
барабашов написав: xio13 написав:
Цікаво було б дізнатись що значить, хто успадкує землю?
Нагадую з 2024 року , юр особи можуть купувати землю до 10 тис га, на кожну. Я думаю років 5 і питання буде ставати: Хто з кріпаків буде захищати панську землю.
ЧВК из Успихив и Боб будут успешно отстреливать заблудившихся лаптеногих
А сверху огнём НУРСов их будет прикрывать Хаттаб
Вообще тема приватизации богатств и недр "второй Франции" 30 лет назад пересичными очень хорошо коррелирует с нынешними переговорами в тиктоке с представителями ТЦК, в плане - "мы вам ничего не должны - я вам ничего не должен".
Іноді в мене складаєтся враження , що я не все розумію з того що ви пишите .
Може в мене не дуже великий розум , а може у вас його дуже багато .
Скоріш за все друге .....
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Додано: Сер 03 січ, 2024 14:45
Bobua написав:
Зеленський прокоментував пропозицію віддати Росії території
comments.uaDec 13, 2023 9:00 AM
Глава держави запитує ініціаторів таких пропозицій, чи готові вони віддати своїх дітей терористам
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Як передає портал "Коментарі", під час прес-конференції у Білому домі президент України Володимир Зеленський підтвердив, що час від часу він чує голоси, які пропонують Україні відмовитись від окупованих Росією територій та людей. Це є неприпустимо, бо питання стоїть не лише у землі, а й у людях, які сьогодні продовжують перебувати в окупації.
Зеленський прокоментував пропозицію віддати Росії території
"Питання не тільки в наших словах чи в думках. Питання у тому, на що ми готові, на що ні? Як може Україна просто віддати свої території? Тобто, це абсолютне божевілля. Якщо чесно, ми дуже часто згадуємо бога. Це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди. Там живуть наші сім'ї. Там діти", — заявив глава української держави, додавши, що всі вони є частиною українського суспільства.
За словами Зеленського, той, хто пропонує компроміс, – віддати Росії захоплені території, не розуміє, що йдеться не стільки про території, скільки про живих людей, з яких російські терористи сьогодні знущаються, вони їх гвалтують, їх вбивають.
"Питання у живих людях, у їхніх долях, у їхніх історіях. Питання в цих сім'ях, їх дітях. Віддати дітей? Нехай ті голоси, — я не знаю, хто про це говорить, — у мене до них одне питання: чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористів? Думаю, що ні", – констатував президент.
Постають такі питання:
1) чи воюють люди з окупованих територій (всі 18-60) за визволення і незалежність від моск.окупанта? а якщо не всі, то скільки %%, чи хоч би %...??
2) чи готові воювати 98% дорослих, які нині в неокупованих тилах? хоча би за власних дітей готові?? бо за людей і дітей на окуп.територіях -- вже 22міс як не готові... і це вже очевидно... а 2% що у війську -- теж дедалі менше готові.
То для чого тоді увесь цей пафос....?
Если два года не строить дома для беженцев с оккупированных территорий, приходится всех уверять, что мы их скоро отобъем обратно.
Кроме вербальных интервенций больше ничего не остается. Поэтому ежевечерние эфиры.
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antey1969
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Додано: Сер 03 січ, 2024 15:04
antey1969 написав: Bobua написав:
.............
Постають такі питання:
1) чи воюють люди з окупованих територій (всі 18-60) за визволення і незалежність від моск.окупанта? а якщо не всі, то скільки %%, чи хоч би %...??
2) чи готові воювати 98% дорослих, які нині в неокупованих тилах? хоча би за власних дітей готові?? бо за людей і дітей на окуп.територіях -- вже 22міс як не готові... і це вже очевидно... а 2% що у війську -- теж дедалі менше готові.
То для чого тоді увесь цей пафос....?
Если два года не строить дома для беженцев с оккупированных территорий, приходится всех уверять, что мы их скоро отобъем обратно.
Кроме вербальных интервенций больше ничего не остается. Поэтому ежевечерние эфиры.
Тут много и часто катят на Союз.
По-моему, вышеизложенное хорошо иллюстрирует разницу с Союзом. Там такие вопросы в 41-45 не возникали. Иначе "та" война (которую сейчас нельзя называть Отечественной) закончилась бы ещё в 42 и с другим результатом.
P.s. Приведенные цитаты не единственные и, возможно, не самые яркие. Просто последние.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 15:08
antey1969 написав:
Кроме вербальных интервенций больше ничего не остается. Поэтому ежевечерние эфиры.
не соглашусь. Не надо было начинать вещать он же не журналист и не пресс-секретарь. О том что через год говорить будет нечего никто не подумал. Теперь выдаёт свои фантазии за реальность. А перестанет говорить все подумают износился или сбежал.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 15:08
холява написав: барабашов написав: xio13 написав:
Цікаво було б дізнатись що значить, хто успадкує землю?
Нагадую з 2024 року , юр особи можуть купувати землю до 10 тис га, на кожну. Я думаю років 5 і питання буде ставати: Хто з кріпаків буде захищати панську землю.
ЧВК из Успихив и Боб будут успешно отстреливать заблудившихся лаптеногих
А сверху огнём НУРСов их будет прикрывать Хаттаб
Вообще тема приватизации богатств и недр "второй Франции" 30 лет назад пересичными очень хорошо коррелирует с нынешними переговорами в тиктоке с представителями ТЦК, в плане - "мы вам ничего не должны - я вам ничего не должен".
Іноді в мене складаєтся враження , що я не все розумію з того що ви пишите .
Може в мене не дуже великий розум , а може у вас його дуже багато .
Скоріш за все друге .....
Помоему він мав на увазі що власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів української землі повинні за свій кошт наймати ПВК і боронити Україну, тому як власник хруща не розуміє чому його так настирливо запрошуюють до ТЦК защищать Родину.
п.с. можновладці "забули" що з 91-го на теренах ринок.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 15:17
Vadim_ написав:
............
Помоему він мав на увазі що власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів української землі повинні за свій кошт наймати ПВК і боронити Україну, тому як власник хруща не розуміє чому його так настирливо запрошуюють до ТЦК защищать Родину.
п.с. можновладці "забули" що з 91-го на теренах ринок.
Подтверждаете марксистское положение о том, что пролетариат не имеет отечества?
В Англии в 19402 тоже был рынок, но "власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів англійської землі" не нанимали "за свій кошт ПВК", а захищали Англію пересічні і не зовсім англійці.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 15:20
ЛАД написав: Faceless написав:
..............
Щодо нашої моделі. От є вище заява про регресивну по суті модель ЄСВ. Але ж це якраз зроблено з точки зору справедливості - розмір пенсії обмежений, то ж обмежені й внески в соціальний фонд. Нагадаю, в нас солідарна система. Людина, що спромоглася заробляти більше 15 (здається такий ліміт) мінімалок, сплачує в ПФ майже десяток типових пенсій, а максимальна пенсія, на яку він зможе розраховувати, буде все одно менше за його внески. Прибрати цей поріг для бази ЄСВ, не прибравши навіть поріг максимальної пенсії - от це буде вельми далеко від справедливості, хоча я не виключаю такий крок, щоб якось зменшити дефіцит ПФ.Той прогресивний ПДФО що в нас був до поточної системи, 15 і 20%, був взагалі абсурдний.
Під підвищену ставку попадали доходи просто вище середнього.[/u]Незручності в обліку, розрахунках податкових компенсацій, і фактично дискримінація середнього класу.
На перший погляд здається хорошою ідея зниженого оподаткування для фізосіб з найнижчими доходами. Але щоб це не перетворилося на діру для ухилення від оподаткування, таке можна робити тільки після податкової реформи і введення загального декларування.
У підвищенні податків для доходів вище середнього треба не забувати загальну мету, щоб від "справедливості" не скотитися до шаріковщини.
Подчёркнутое не проблема прогрессивного налога, а проблема установления справедливого/разумного порога.
Похоже, Вы настолько ненавидите социализм, что готовы/хотите отказаться даже от разумных вещей, если они хоть немного напоминают социалистические.
А вообще, похоже, как Росс. империя была не готова к социализму в 1917, так сегодня мы не готовы к капитализму. По крайней мере, к развитому. Нам надо возвращаться лет на 300 назад к эпохе первичного накопления капитала, а то и к более ранним временам - к феодализму.
То вже ваші домисли.
Щодо розумних речей і позитивних аспектів прогресивного оподаткування я писав вище. Як і про негативні аспекти. Просто хтось собі вбив у голову, що тупе копіювання чиїхось моделей, не враховуючи об'єктивну реальність, дасть результати. Як і самообман, що розвинені країни не допускали і не допускають певних помилок. На тих помилках треба вчитися, а не обманювати себе.
До "соціалізму" в плані цінностей готові виявилися тільки високорозвинені капіталістичні країни. В 1917 взагалі ніякого соціялізму не будували, будували агресивну мілітаристьську диктатуру.
Ми ж до речі якраз епоху первинного накопичення капіталу пройшли, форсовано, з перегинами, але вже як є. Нікуди нам повертатися не треба.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 15:23
ЛАД написав: Vadim_ написав:
............
Помоему він мав на увазі що власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів української землі повинні за свій кошт наймати ПВК і боронити Україну, тому як власник хруща не розуміє чому його так настирливо запрошуюють до ТЦК защищать Родину.
п.с. можновладці "забули" що з 91-го на теренах ринок.
Подтверждаете марксистское положение о том, что пролетариат не имеет отечества?
В Англии в 19402
тоже был рынок, но "власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів англійської землі" не нанимали "за свій кошт ПВК", а захищали Англію пересічні і не зовсім англійці.
У них була Держава..., і не було крашанок па 17 і всього іншого решалова і дагаварняков.
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