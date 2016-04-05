Цікаво було б дізнатись що значить, хто успадкує землю? Нагадую з 2024 року , юр особи можуть купувати землю до 10 тис га, на кожну. Я думаю років 5 і питання буде ставати: Хто з кріпаків буде захищати панську землю.
ЧВК из Успихив и Боб будут успешно отстреливать заблудившихся лаптеногих А сверху огнём НУРСов их будет прикрывать Хаттаб Вообще тема приватизации богатств и недр "второй Франции" 30 лет назад пересичными очень хорошо коррелирует с нынешними переговорами в тиктоке с представителями ТЦК, в плане - "мы вам ничего не должны - я вам ничего не должен".
Іноді в мене складаєтся враження , що я не все розумію з того що ви пишите . Може в мене не дуже великий розум , а може у вас його дуже багато . Скоріш за все друге .....
Зеленський прокоментував пропозицію віддати Росії території comments.uaDec 13, 2023 9:00 AM
Глава держави запитує ініціаторів таких пропозицій, чи готові вони віддати своїх дітей терористам avatar
Як передає портал "Коментарі", під час прес-конференції у Білому домі президент України Володимир Зеленський підтвердив, що час від часу він чує голоси, які пропонують Україні відмовитись від окупованих Росією територій та людей. Це є неприпустимо, бо питання стоїть не лише у землі, а й у людях, які сьогодні продовжують перебувати в окупації.
Зеленський прокоментував пропозицію віддати Росії території
"Питання не тільки в наших словах чи в думках. Питання у тому, на що ми готові, на що ні? Як може Україна просто віддати свої території? Тобто, це абсолютне божевілля. Якщо чесно, ми дуже часто згадуємо бога. Це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди. Там живуть наші сім'ї. Там діти", — заявив глава української держави, додавши, що всі вони є частиною українського суспільства.
За словами Зеленського, той, хто пропонує компроміс, – віддати Росії захоплені території, не розуміє, що йдеться не стільки про території, скільки про живих людей, з яких російські терористи сьогодні знущаються, вони їх гвалтують, їх вбивають.
"Питання у живих людях, у їхніх долях, у їхніх історіях. Питання в цих сім'ях, їх дітях. Віддати дітей? Нехай ті голоси, — я не знаю, хто про це говорить, — у мене до них одне питання: чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористів? Думаю, що ні", – констатував президент.
Постають такі питання: 1) чи воюють люди з окупованих територій (всі 18-60) за визволення і незалежність від моск.окупанта? а якщо не всі, то скільки %%, чи хоч би %...?? 2) чи готові воювати 98% дорослих, які нині в неокупованих тилах? хоча би за власних дітей готові?? бо за людей і дітей на окуп.територіях -- вже 22міс як не готові... і це вже очевидно... а 2% що у війську -- теж дедалі менше готові.
То для чого тоді увесь цей пафос....?
Если два года не строить дома для беженцев с оккупированных территорий, приходится всех уверять, что мы их скоро отобъем обратно. Кроме вербальных интервенций больше ничего не остается. Поэтому ежевечерние эфиры.
Bobua написав:............. Постають такі питання: 1) чи воюють люди з окупованих територій (всі 18-60) за визволення і незалежність від моск.окупанта? а якщо не всі, то скільки %%, чи хоч би %...?? 2) чи готові воювати 98% дорослих, які нині в неокупованих тилах? хоча би за власних дітей готові?? бо за людей і дітей на окуп.територіях -- вже 22міс як не готові... і це вже очевидно... а 2% що у війську -- теж дедалі менше готові.
То для чого тоді увесь цей пафос....?
Если два года не строить дома для беженцев с оккупированных территорий, приходится всех уверять, что мы их скоро отобъем обратно. Кроме вербальных интервенций больше ничего не остается. Поэтому ежевечерние эфиры.
Тут много и часто катят на Союз. По-моему, вышеизложенное хорошо иллюстрирует разницу с Союзом. Там такие вопросы в 41-45 не возникали. Иначе "та" война (которую сейчас нельзя называть Отечественной) закончилась бы ещё в 42 и с другим результатом.
P.s. Приведенные цитаты не единственные и, возможно, не самые яркие. Просто последние.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 03 січ, 2024 15:08, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Кроме вербальных интервенций больше ничего не остается. Поэтому ежевечерние эфиры.
не соглашусь. Не надо было начинать вещать он же не журналист и не пресс-секретарь. О том что через год говорить будет нечего никто не подумал. Теперь выдаёт свои фантазии за реальность. А перестанет говорить все подумают износился или сбежал.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 03 січ, 2024 15:13, всього редагувалось 2 разів.
xio13 написав:Цікаво було б дізнатись що значить, хто успадкує землю? Нагадую з 2024 року , юр особи можуть купувати землю до 10 тис га, на кожну. Я думаю років 5 і питання буде ставати: Хто з кріпаків буде захищати панську землю.
ЧВК из Успихив и Боб будут успешно отстреливать заблудившихся лаптеногих А сверху огнём НУРСов их будет прикрывать Хаттаб Вообще тема приватизации богатств и недр "второй Франции" 30 лет назад пересичными очень хорошо коррелирует с нынешними переговорами в тиктоке с представителями ТЦК, в плане - "мы вам ничего не должны - я вам ничего не должен".
Іноді в мене складаєтся враження , що я не все розумію з того що ви пишите . Може в мене не дуже великий розум , а може у вас його дуже багато . Скоріш за все друге .....
Помоему він мав на увазі що власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів української землі повинні за свій кошт наймати ПВК і боронити Україну, тому як власник хруща не розуміє чому його так настирливо запрошуюють до ТЦК защищать Родину. п.с. можновладці "забули" що з 91-го на теренах ринок.
Vadim_ написав:............ Помоему він мав на увазі що власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів української землі повинні за свій кошт наймати ПВК і боронити Україну, тому як власник хруща не розуміє чому його так настирливо запрошуюють до ТЦК защищать Родину. п.с. можновладці "забули" що з 91-го на теренах ринок.
Подтверждаете марксистское положение о том, что пролетариат не имеет отечества? В Англии в 19402 тоже был рынок, но "власники параходов и заводов разом з власниками десятків і сотен тисяч гектарів англійської землі" не нанимали "за свій кошт ПВК", а захищали Англію пересічні і не зовсім англійці.
Faceless написав:.............. Щодо нашої моделі. От є вище заява про регресивну по суті модель ЄСВ. Але ж це якраз зроблено з точки зору справедливості - розмір пенсії обмежений, то ж обмежені й внески в соціальний фонд. Нагадаю, в нас солідарна система. Людина, що спромоглася заробляти більше 15 (здається такий ліміт) мінімалок, сплачує в ПФ майже десяток типових пенсій, а максимальна пенсія, на яку він зможе розраховувати, буде все одно менше за його внески. Прибрати цей поріг для бази ЄСВ, не прибравши навіть поріг максимальної пенсії - от це буде вельми далеко від справедливості, хоча я не виключаю такий крок, щоб якось зменшити дефіцит ПФ. Той прогресивний ПДФО що в нас був до поточної системи, 15 і 20%, був взагалі абсурдний. Під підвищену ставку попадали доходи просто вище середнього.[/u]Незручності в обліку, розрахунках податкових компенсацій, і фактично дискримінація середнього класу. На перший погляд здається хорошою ідея зниженого оподаткування для фізосіб з найнижчими доходами. Але щоб це не перетворилося на діру для ухилення від оподаткування, таке можна робити тільки після податкової реформи і введення загального декларування. У підвищенні податків для доходів вище середнього треба не забувати загальну мету, щоб від "справедливості" не скотитися до шаріковщини.
Подчёркнутое не проблема прогрессивного налога, а проблема установления справедливого/разумного порога. Похоже, Вы настолько ненавидите социализм, что готовы/хотите отказаться даже от разумных вещей, если они хоть немного напоминают социалистические. А вообще, похоже, как Росс. империя была не готова к социализму в 1917, так сегодня мы не готовы к капитализму. По крайней мере, к развитому. Нам надо возвращаться лет на 300 назад к эпохе первичного накопления капитала, а то и к более ранним временам - к феодализму.
То вже ваші домисли. Щодо розумних речей і позитивних аспектів прогресивного оподаткування я писав вище. Як і про негативні аспекти. Просто хтось собі вбив у голову, що тупе копіювання чиїхось моделей, не враховуючи об'єктивну реальність, дасть результати. Як і самообман, що розвинені країни не допускали і не допускають певних помилок. На тих помилках треба вчитися, а не обманювати себе. До "соціалізму" в плані цінностей готові виявилися тільки високорозвинені капіталістичні країни. В 1917 взагалі ніякого соціялізму не будували, будували агресивну мілітаристьську диктатуру. Ми ж до речі якраз епоху первинного накопичення капіталу пройшли, форсовано, з перегинами, але вже як є. Нікуди нам повертатися не треба.
Faceless написав:Це скоріше соціалістична, а не економічна доктрина.
почти во всех развитых странах применяется прогрессивка. так что трудно их назвать социалистическими. это в нашей стране где волчья экономика и государство не в состоянии навести хоть какой то порядок с налогами решили отказаться от прогрессивки.
А може перш ніж щось безапеляційно заявляти-варто глибше розібратись в питанні? 1 Шкала прогресивного податку в розвинутих країнах починається там де закінчуються суми зарплат. Тобто Оподатковуються доходи які вищі від зарплат, а саме доходи від акцій і так далі. 2 Прогресивна шкала на ДОХОДИ( а не зарплати) - це СОЦІАЛЬНА складова а не економічна. Просто спробуйте зрозуміти , зарплата - це плата за фізичну працю+кваліфікацію Чим більш примітивна робота - тим легше її навчитись і тим менше потрібно витратити часу/коштів на навчання. Тому якось дивно і не логічно з точки зору економіки при прогресивному оподаткуванні ЗАРПЛАТИ Чим більше людина вклала в своє навчання - тим сильніше результати її праці обкладають податками. Має бути навпаки, щоб в людини був стимул і далі покращувати свою кваліфікацію.
Згадюючи значно вищі, прогресивні податки на заході (старий ЄС), якось забувають про те, що отримують люди, які ці високі податки сплачують.
Вони отримують мінімальну корупцію, розвинений муніципальний транспорт, бездоганні дороги, працюючу судову систему, надсучасну медицину, достойну, доглянуту старість та спокій, що у країні не буде заколотів від бідних та знедолених та лінивих (окрім звичайно Франції).
І тому вони згодні їх платити. Хоча звичайно бажання ухилитись, якщо ризик не високий, дуже розповсюджене.
А що з цього за останні 20 років отримав я, сплачуючи 40% податків з білої зарплатні вищої за мега суму у 1700 грн у 2000 році?